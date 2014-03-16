شعرة بيضاء في رأس نيل

دخلت الممرضة بثوبها الأبيض إلى غرفة العمليات وفي فمها كلام كثير لم تجرؤ على قوله عالياً. اقتربت من طبيب البنج وهمست في أذنه كلاماً جعل وجهه أشد زرقة من ردائه. ظننت أن الأمر يتعلّق بي. ربما اكتشفوا في جسدي علّة تمنعهم من إجراء البنج. أو، ربما اكتشفوا في جنيني مصاباً أخّر مباشرة عملية الولادة القيصرية. بارتياب، نظرتُ في عيني طبيب البنج وسألته إن كان في الأمر خطر على جنيني. طمأنني وأخبرني أن الممرضة مغرمة بـ"ساكو" الشاب الذي نقلني من غرفتي إلى غرفة العمليات وأن همسها فضفضة غرام. ابتسم ساكو موافقاً وطلب مني أن أرخي أعصابي وأطأطئ رأسي كي يستطيع الطبيب غرز الإبرة في ظهري. لكن متدرّبة لم تُرد للأمور أن تسير كما خُطّط لها.

سمعتُها تقول "إنفجار".

إنفجار؟ أين وقع الانفجار؟ أريد أن أعرف الآن؟

بالمواربة، حاولوا إخفاء الأمر عني لكني لم أصدّقهم. خضعوا وقالوا إن الانفجار وقع في وسط البلد. انهرت. هناك يعمل أخي الصغير. طلبت أن أخرج. أردت أن أؤجل الولادة. أردت أن أحتفظ بـنيل في داخلي. هنا أطمئن عليه أكثر. هنا أحميه أكثر. تدخّل ساكو وحضنني محاولاً أن يمنع حركتي، وطلب مني أن أهدأ لأن غرز الإبرة في ظهري دقيق. حاولت. لكن الهدوء ليس قراراً. غُرزت الإبرة في ظهري ثلاث مرات متتالية إلى أن نجح الأمر في المرة الرابعة. ربطوا يدَي، ووصلوني إلى ماكينات تقيس ضغط الدم ودقات القلب، واتصلوا بغرفتي حيث ينتظر رامي ووالدتي وسألوهم طمأنتي.

قالوا إن الجميع بخير. بالطبع سيقولون هذا! لم أصدّق ولم أجد سوى الدموع وسيلة لطرد ألم الخوف.

بهدوئه المعتاد، دخل طبيبي النسائي وطلب مني أن أكون قوية من أجل نيل، وسألني اختيار أغنية نستمع إليها خلال العملية. اخترت فيروز وانتظرت خروج نيل. مرّ الوقت ببطء شديد إلى أن سمعتُه يبكي. أحضروه لي وهو يبكي ويصرخ ملفوفاً بقماش أخضر وطلبوا مني تقبيله. لكن الأمومة لا تشتعل بطلب قبلة.

من هو هذا الكائن؟ لا يشبهني، لا أعرفه. نظرتُ إليه. تأمّلته من دون القيام بأيّ رد فعل. أعادت الممرضة الطلب لأنها تريد أخذه من برد غرفة العمليات، فقبّلتُه خائفة. وضعت خدّي على خدّه ثم قبّلته على شفتيه المكتنزتين. هدأ واختفى بكاؤه. هو لا يعرف غيري في هذا العالم المجنون الذي أتى إليه مرغماً. هو لا يعرف سوى رائحتي ودقات قلبي وصوتي.

صمت وفتح عينيه. ربما في هذه اللحظة تحديداً انهمرت الأمومة مطراً وروت قلبي.

إلى غرفتي في قسم الأمومة أحضروا نيل بعدما حمّموه، طلبوا مني وضعه على صدري ومحاولة إرضاعه. فعلتُ ورحت ألعب بشعره الكثيف.

واكتشفتها.

شعرة بيضاء في رأس طفلي الذي لم يبلغ عمره ساعة واحدة. شعرة سببها "إنفجار".

اليوم عمر نيل 27 يوماً، عاش حتى اللحظة أربعة انفجارات. أنظر إليه وأتأمل شعره وأتساءل في أيّ عمر تحديداً سيصبح شعره أبيض؟

*نقلاً عن "النهار" اللبنانية