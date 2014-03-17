بشار... كيم جونغ اون!!

ذكرنا فوز الزعيم المتهور الكوري الشمالي كيم جونغ اون بـ(100) في المئة من الاصوات الانتخابية الرئاسية ببشار الاسد ومشروع قانون الانتخابات الرئاسية الجديد الذي صادق عليه مجلس ما يسمى بالشعب السوري بعد ان استبعد عمليا اي مرشح للمعارضة ينوي خوض غمار المنافسة ضده (مصدق نفسه سيستمر حكمه)!

فقد فاز الولد الشقي بنسبته الـ(عربية) من خلال برلمان لا يوجد به احد سوى حزبه بعد ان جاءت جميع الاصوات صالحة من دون اي ورقة باطلة اثناء اقتراعهم قبل أن ينحنوا أمام صورتين له ولوالده معلقتين على الجدار ليصبح رئيسا وقائدا اعلى للقوات المسلحة لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية، ورئيسا لمجلس الدفاع الوطني وحتى لا نطيل (بتاع كلو) في أول انتخابات تجري في مجلس الشعب الأعلى منذ وصوله إلى السلطة بعد وفاة والده في ديسمبر 2011 في مجلس لا يجتمع فيه إلا مرة أو مرتين في السنة للتصويت على الميزانية والمصادقة على القرارات التي يتخذها حزب العمال!

في سورية ايضا لا عزاء للمعارضة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في يونيو المقبل بعد ان جاء ما يعرف بمشروع القانون الجديد بشروط اساسية ابرزها يجب أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية قد أقام في سورية خلال السنوات العشر الماضية اي اقفل الباب على معارضة الخارج!!

حتى معارضة الداخل خشيهم بشرط يقول لا بد من أن يحصل على دعم 35 نائباً على الأقل من النواب الـ250 الذين يضمهم مجلس الشعب.. رغم المنطق القائل من يجرؤ على التفكير بالترشح بل من يجرؤ من نواب المجلس على تأييد من يترشح؟!

الطرفة في الموضوع ان بشار الأسد الذي تنتهي ولايته الثانية في يونيو 2014 ويفترض (تصفيط فنايله) ومغادرة الكرسي بحسب المادة (88) من الدستور الذي اقر في فبراير 2012 وتقضي بعدم امكان ترشح الرئيس اكثر من ولايتين.. قد تم اختراقها بالمادة (155) التي توضح بأن هذا الإجراء لن يطبق إلا ابتداء من الانتخابات الرئاسية المقبلة!!

على الطاير

- يبقى ان نذكر للتاريخ العربي بان بشار قد (صك) على كيم جونغ اون وتفوق عليه في موضعين.. الاول بضمان تسلم الكرسي لولايتين إضافيتين نحو حكم البلاد 14 سنة أخرى!

والثاني اذا كان الصبي المتهور الذي اعدم عمه بـ(120) كلبا جائعا نهشوا جسده يفاخر اليوم في مصادقة مجلس بلاده على مرسوم اعتبر كوريا الشمالية قوة نووية منذ العام 2013.. فان بشار أعلن رسميا ومنذ أكثر من ثلاث سنوات ان بلاده اصبحت قوة دموية يفاخر في كونها اضحت تنهش لحوم بشر المعارضة من الداخل والخارج بالمرتزقة والشبيحة الضالة!!

ومن اجل تصحيح هذه الاوضاع باذن الله نلقاكم!

نقلاً عن صحيفة "الراي" الكويتية