دعاتنا أدرى بأمورنا

بدأت الوحدة العربية بالاتحاد الاندماجي. أن يتنازل كل حاكم عربي عن حكمه ويسلمه للرئيس جمال عبدالناصر في حفل تدشين أو بدون. هذا ما فعله حكام دمشق قبل حوالي ستين عاماً. بعد ثلاث سنوات تقريباً انقلب العسكر السوريون وضج الجميع بما فيهم جمال عبدالناصر نفسه وفسخ العقد ولم يبق من وحدته إلا اسم الجمهورية العربية المتحدة الذي أزاله سلفه أنور السادات. بعد تلك التجربة لم تجرؤ سوى دولة عربية واحدة على اتخاذ هذا النوع من الوحدة وهي على وشك الآن أن تدخل في حرب أهلية. بعد ذلك لم نشهد وحدة، ولكن الشعار استمر والرغبة الشعبية بقيت والتطلع امتد إلى أبعد. كان القذافي شغوفاً بتقليد عبدالناصر كما كان سلفه صدام حسين. استطاع حامي الجبهة الشرقية أن ينهي حكمه بحربين مدمرتين ويغري الأمريكان بتفكيك العراق إلى وحدتين عرقيتين ووحدتين مذهبيتين فانتقلت الجبهة الشرقية من عهدته إلى عهدة إيران رسمياً. على قاعدة (حاميها حراميها). أما القذافي فقد سئم من العرب ومن ترددهم وتخاذلهم فذهب إلى محيط أوسع وأكبر وأقل تكاليف. طلب الوحدة مع الأفارقة بشرط بسيط أن يصبح هو إمبراطور هذه الوحدة ولكن الشعب الليبي لم يمهله فهب في وجهه وأطاح به لنكتشف أن القذافي صاحب الوحدة القارية لم ينه عملية توحيد شعبه الليبي الصغير الواقع تحت قبضته الفولاذية. أظن لو أمهله الحلف الأطلسي قليلاً فستكون المسيرة الوحدوية: بعد أن عجز عن توحيد الليبيين ثم توحيد العرب وبعد أن عجز عن توحيد الأفارقه سيشرع في توحيد العالم ليفاجئ الليبيين بوحدتهم مع نيكراجوا وساحل العاج قبل أن تتوحد بنغازي مع طرابلس.

اليوم بعد أن فقدنا الأمل في الوحدة على مستوى الأمة العربية برز لنا فرسان الوحدة الإسلامية. سيأتي اليوم الذي أسافر فيه إلى ألبانيا بدون جواز بل سأقرأ لزميل إندونيسي يطالب بزيادة مخصصات الإسكان في تيراني. والنظر في حمى الضنك المنتشرة في مستنقعات حواري كابل. وليس غريباً يوماً ما أن تشارك كازاخستان في مهرجان مزايين الإبل بالبعارين المنغولية. أما في معرض الكتاب فسنشاهد فيه شباب ماينمار البورميين العزيزين على قلوبنا يحوسون رواده بوصفهم محتسبين أشاوس.

الوحدة الإسلامية ولله الحمد على الأبواب. قدم لنا الإسلاميون عدة نماذج. النموذج الأول جاء فور خروج الروس من أفغانستان. حيث ذبح أشاوس الجهاد الأفغاني بعضهم البعض إلى آخر قطرة دم في رقبة شيخهم عبدالله عزام. النموذج الثاني نشاهده اليوم في سورية. هب المجاهدون من كل فج عميق لإقامة دولة الخلافة الموعودة. توزعوا إلى فرق لكي يطبقوا على النظام السوري من جهاته الرئيسية. داعش في الميمنة والنصرة في الميسرة والبقية من الأمام ومن الخلف. الوعد القدس بإذن الله. لكن الوحدة السياسية ليست كل شيء. أنجز دعاتنا الأفاضل وحدة على مستوى البنية الثقافية التحتية. في برامج تفسير الأحلام على سبيل المثال لم يعد ثمة فرق بين كوابيس المرأة المصرية والسعودية واليمنية. متجاوزات ولله الحمد فرق العشا الذي زرعه الاستعمار بينهن على قاعدة فرق تسد. مع أن المصرية تتعشى كشري والسعودية كبسة واليمنية لحوح إلا أن مخرجات الأحلام واحدة.

قبل الوحدة الثقافية الاندماجية كان نشاط إخراج وإدخال الجن نشاطاً محلياً. كل مجتمع إسلامي لها خبراؤه وهؤلاء الخبراء لا يملكون قنوات للاتصال بالآخرين والاستفادة من خبراتهم أو تمرير خبراتهم لمن يحتاجها من أخوتهم في الدين في البلاد الأخرى. هذا ما يسمى تفتت الخبرة وجعل الغرب يتفوق علينا. اليوم خبراتنا في إخراج الجن وإدخالهم أو اكتشاف مواقع صرار السحر حتى في أعماق البحر صارت ملكاً للامة بأسرها.

إلى أن يتم لنا الوحدة الكاملة ونحتفل بقيام وهم دولة الخلافة قريباً علينا أن نبقى متراصين خلف بعض دعاتنا الأفاضل. لا نسمع كلام المخذلين وأصحاب المشاريع المشبوهة. فبعض دعاتنا أدرى بأمورنا.

*نقلاً عن "الرياض"