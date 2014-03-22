هل من السهولة معرفة أسباب الحادث؟

قد تظهر الساعات القادمة حقيقة ما قيل من اكتشاف قطع من الطائرة الماليزية في المحيط الهندي من عدمه ويبقى سؤال هل من السهولة معرفة اسباب الحادث حتى في حال وجود الصندوق الاسود خاصة إذا كان هناك عمل محترف لإخفاء ما حدث؟!

في يوليو 1984 كنت احضر في استوكهولم دورة نظرية وعملية مع المعهد الملكي السويدي لكيفية التحقيق في حوادث الطيران، حتى ظننت وظن من معي اننا جاهزون لسبر اغوار اي حادث ومعرفة اسبابه حتى حصل بالمصادفة حادث لطائرة خاصة صغيرة تسبب في قتل صاحبها وذهبنا مع المحققين المحترفين للموقع لنكتشف الفارق بين النظرية والتطبيق وصعوبة تحديد بشكل قاطع اسباب الحادث فما بالك بحادث لطائرة ضخمة تكون قد انشطرت لمليون قطعة وقد تكون رابضة في اعماق المحيط لذا مازلت اعتقد بصعوبة معرفة سر اختفاء الماليزية.. هذا اذا عرف مكانها.

في 13 /9 /1982 كنت اقود سيارتي بصحبة ابني على ساحل الشمس الاسباني بالقرب من مطار ملقا عندما مرت طائرة DC-10 عملاقة تابعة لشركة سبانتكس مدمرة عدة سيارات امامنا وانتهت محترقة بالكامل على حقل يمين الطريق وقد توفي بالحادث عشرات المسافرين، بعد سنتين رأست لجنة سلامة في لشبونة بالبرتغال كان احد اعضائها رئيس المحققين في اشبيلية الاسبانية الذي حقق مع كابتن الرحلة المنكوبة وعلمت كيف تتسبب اخطاء بشرية لا يتصورها عقل في حوادث الطيران المميتة.

وفي 28 /2 /1984 هبطت بطائرة الجامبو التي اقودها في مطار نيويورك في جو عاصف وهبطت خلفنا طائرة DC-10تابعة لشركة SAS الاسكندنافية لم يستطع الطيار إيقافها فسقطت بالبحر ووصلني لاحقا كمدير للسلامة والتدريب في الكويتية التقرير المفصل لأسباب الحادث وعلمت مرة اخرى ان كل جرعات التدريب التي يتلقاها الطيار خلال سنوات طوال يمكن ان تختفي في ثوان لأسباب يطول شرحها وتصدم المحققين.

آخر محطة: (1) هبوط الطائرة بسلاسة في البحر قد يمنعها من التحطم ويجعلها تذهب للأعماق محتجزة بداخلها الجثث والكراسي وكل المواد التي تطفو عادة عند تحطم الطائرات، كما ان القطع الصغيرة قد يصعب رؤيتها من قبل طائرات البحث والإنقاذ وكلما طالت المدة صعب ايجاد مكان الطائرة حتى في حال الوصول لقطع طافية.

(2) سبق لطائرة بوينغ 767 تابعة للإثيوبية ان اختطفت من قبل 3 شباب اثيوبيين وكان الكابتن من الحكمة ان لم يدخل اعماق المحيط الهندي بل بقي يحلق بمحاذاة الساحل حتى تحطمت الطائرة بسبب خلوها من الوقود مقابل ساحل جزر القمر.

(3) قد ينتج عن اختفاء الماليزية وحقيقة ان الضحايا من الصينيين والطيارين من الملايويين اضطرابات دموية تعيد للأذهان المذابح العرقية التي حدثت بين القوميتين في ماليزيا وسنغافورة في مايو 1969 والله يستر!



*نقلاً عن "الأنباء" الكويتية