"زويل" يختبر "محلب"!

كتبت فى هذا المكان، أمس الأول، أقول بأن الرهان الباقى لأساتذة وطلاب جامعة النيل، فى صراعهم على جامعتهم مع مدينة زويل، إنما هو على القضاء، والقضاء وحده، الذى يظل حائطاً أخيراً يلتجئ إليه كل صاحب حق ضائع فى هذا البلد!

وصباح أمس، كان موعدهم مع المحكمة، وكان رهانهم الوحيد على القضاء الذى لم يخذلهم، كعادته مع كل ملتجئ إليه، فقضى قبل ساعات باستمرار تنفيذ الحكم، الذى كان صدر من قبل لصالحهم، لولا أن الدكتور أحمد زويل، كان قد استأنف ضده فى حينه، وكان الأمل وقتها فى عالم بحجمه، ألا يفعل، لولا أنه فعل، ولولا أن هذا مع الأسف هو ما حدث!

وأظن أن ما جرى من جانب زويل إزاء «النيل»، منذ استولى هو على مبانيها وأرضها وأجهزتها، كوم، وما حدث بصدور حكم الأمس، كوم آخر تماماً!

لماذا؟!.. لأنه كان يراهن من جانبه، إلى لحظة صدور حكم الأمس، على اتصالاته مع كبار المسؤولين تارة، ثم على طول فترة التقاضى، تارة أخرى!

كانت اتصالاته تنجح، بكل أسف، فى إسكات المسؤولين، فى عدة حكومات متعاقبة، عن إنصاف أصحاب الحق فى الموضوع، ولم يكن أحد يفهم، كيف يمكن لرؤساء حكومات متعاقبين، ووزراء تعليم متتاليين، أن يخضعوا لزويل إلى هذا الحد المعيب، وكيف لهم أن يخذلوا جامعة أهلية ناشئة، فيساهم كل واحد فيهم، وهو يدرى أو لا يدرى، فى وأدها فى مهدها؟!

وعلى مستوى آخر، فإن «زويل» كان يعلم أن طريق القضاء فى بعض القضايا يمكن أن يطول، ربما إلى ما لا نهاية، ولذلك، فإنه عندما استأنف على الحكم كان يراهن على أن الجامعة يمكن أن تموت فى هدوء، فى أثناء فترة التقاضى، إن طالت، وكان يراهن على أن الحكاية يمكن أن يطويها النسيان، وأنه، من خلال مدينته، سوف يفرض فى أثناء مدة التقاضى أمراً واقعاً، وسوف لا يكون أمام الدولة، عندئذ، إلا الإقرار به، والخضوع له، والنزول عليه!

كان هذا هو رهان زويل، منذ اللحظة الأولى، ولم يكن أمام الطلاب والأساتذة إلا الرهان على قضاء لم يحدث أن خذل صاحب حق ذهب إليه.

وسوف يبقى بعد ذلك كله، أن يثبت لنا المهندس إبراهيم محلب، رئيس الحكومة، أنه لا يراجع حكماً قضائياً، ولا يناقش فيه، وأن القانون الذى صمم هو مع حكومته، على تطبيقه بكل حزم، على المبانى المخالفة وراء المحكمة الدستورية، لا يجوز أن تكون عينه يقظة هناك، ثم تكون غافلة أو متغافلة هنا.. لا يجوز!

لقد راهنا من قبل على الدكتور عصام شرف فخذلنا، فلا سامحه الله ولا غفر له، وراهنا من بعده على الدكتور حازم الببلاوى، فتقاعس عن إنصاف أصحاب حق طرقوا بابه فى إلحاح، واليوم نراهن على المهندس محلب فى تنفيذ حكم لا أكثر، لعل الذين تفاءلوا بمجيئه إلى رئاسة الوزراء، يشعرون بأن تفاؤلهم كان فى محله فعلاً!

* نقلا عن "المصري اليوم"