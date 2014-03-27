هذا سؤال متعدد الاحتمالات متعدد الإجابات، يحمل العديد من المعانى وكذلك العديد من احتمالات الإجابة، فإذا بدأنا بسؤال: هل ينجح عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ فإن الإجابة ستكون محسومة فى أغلب الأحوال، ليس لشىء إلا لأن هناك حالة من الإجماع الشعبى على المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، والتى تجلت فى الحملات الداعمة له، والدعوات الجماهيرية له بالترشح للرئاسة.

والسؤال التالى هو: هل ينجح عبدالفتاح السيسى فى جمع المصريين حوله؟ أعتقد أنه لا يوجد مرشح يحظى بهذه الحالة من الإجماع الشعبى مثل عبدالفتاح السيسى، حتى الذين قرروا أن يختاروا مرشحاً غيره، فالأمر ليس عداء له بل هو اختيار لمرشح بعينه، وبالتالى فعبدالفتاح السيسى سيكون هو الرئيس الذى يجمع ولا يفرق، ويقود المصريين جميعاً تحت راية واحدة.

إن أسئلة من نوعية هل ينجح عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات، وهل ينجح فى تحقيق برنامجه الانتخابى، وهل ينجح فى خلق حالة جديدة من التقدم والتطور، وقيادة البلاد إلى الأفضل، وتحقيق ما يصبو إليه المصريون، ستكون معظم إجاباتها بنعم، لكن سؤال: هل ينجح عبدالفتاح السيسى فى تحقيق الحلم المصرى الذى نحلم به جميعاً، بأن تكون مصر فى مصاف الدول المتقدمة والمتطورة، وأن تستعيد مكانتها التاريخية، وهل يستطيع أن يقود المصريين إلى خلق حالة جديدة من العمل لأجل البناء والنهوض بمصر، إجابته ليست عند السيسى وحده، بل عند المصريين الذين يجب أن يمدوا أياديهم لإنقاذ مصر، وإعادتها إلى مكانتها الطبيعية.

شعار المرحلة المقبلة يجب أن يكون «إنقاذ مصر»، وهو الشعار الذى يجب أن يعمل على تحقيقه السيسى، وأن يجمع المصريين حوله، وأن يعملوا من أجله، ومن أجل تحقيقه، فمسؤولية النهوض بمصر ليست فى يد السيسى وحده، بل فى يد كل مصرى يتوجب عليه أن يمد يده للعمل، والمساعدة فى إعادة بناء الدولة.

المشروع القومى لنا، والذى يجب أن يتبناه السيسى، هو «إنقاذ مصر»، بعد ثلاث سنوات ظلت مصر تُستنزف فيها سياسياً واقتصادياً وأمنياً، وتم تجريف كل ما كانت تملكه، لكن هذا لن يتم بمعجزة تهبط من السماء، بل بسواعد المصريين وأفكارهم وقدراتهم.

إن سؤال: هل ينجح السيسى فى قيادة مصر للأفضل؟ لن تكون له إجابة كاملة ما لم تتكاتف سواعد جميع المصريين لتحقيق هذا الأمل الذى نصبو إليه جميعاً، وهو الأمر الذى لمحناه فى خطابات سابقة للمشير عبدالفتاح السيسى، من دعوته للمصريين للعمل جميعاً، وأنه سيكون أول من يعمل، لكن شيئاً لن يتم ما لم تتحد الأيدى، وتتفق الأفكار، وتشحذ الهمم من أجل مستقبل أفضل لمصر.

وهنا السؤال لن يكون: هل ينجح السيسى فى الانتخابات، أو قيادة مصر، وإنما سيكون هل سينجح الشعب المصرى بقيادة عبدالفتاح السيسى فى خلق واقع جديد لمصر؟

*نقلاً عن "المصري اليوم"