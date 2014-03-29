الأمير مقرن بن عبدالعزيز كما أعرفه!

التهنئة القلبية للقيادة السعودية ولهيئة البيعة على قرارها الحكيم بتعيين سمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز وليا لولي العهد ويبايع وليا للعهد في حال خلو ولاية العهد، ويبايع ملكا في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في آن واحد كما أتى في البيان التاريخي.

وما صدر عن هيئة البيعة ليس بدعة بل هو الأمر المعمول به في جميع الأنظمة الملكية القائمة في الدول المتقدمة التي لا تكتفي بإعلان الملك وولي العهد أو المركزين الأول والثاني ومن ثم تجعل الأمور غامضة وعرضة للخلاف في حال غياب أحدهما أو كليهما، بل تضع تسلسلا قياديا واضحا وبالأسماء لما بعد هذين المنصبين لدعم الاستقرار السياسي طوال الوقت ولتسهيل وتيسير عملية انتقال وتداول السلطة في كل الأوقات ودون مفاجآت.

وفي القرار إظهار بأن هيئة البيعة لم تخلق إلا لممارسة دورها الفاعل في تحديد التسلسل القيادي، كما أن فيه طمأنة للداخل والخارج السعودي على المستقبل وهو ما يدعم دور السعودية السياسي بالمحافل الدولية ويعزز من مكانتها الاقتصادية ويغري بالاستثمار فيها وسط منطقة ضاعت بوصلة كثير من دولها وسادتها الاضطرابات السياسية والأمنية والاقتصادية.

والأمير مقرن بن عبدالعزيز كما أعرفه رجل شديد الكفاءة والأمانة ممن ينطبق عليه مسمى «القوي الأمين» وهو ذو يد خضراء أي محب للزراعة، مولع بالعلوم المتقدمة كعلوم الكمبيوتر والفضاء والاختراع والرصد الفلكي وبالثقافة والقراءة بشكل عام، شديد الوفاء والسخاء، عف اللسان وطيب المعشر وأرى جازما أن المملكة والخليج معها في أيد أمينة بوجود أبي فهد مستشارا للملك وقياديا لحقب مقبلة.

آخر محطة: نبارك للشعب السعودي الشقيق بيان البيعة وللشعب المصري الشقيق ترشح المشير عبدالفتاح السيسي والأمران يضيفان جرعة من التفاؤل بمستقبل زاهر للخليج والمنطقة العربية.

*نقلاً عن "الأنباء" الكويتية

