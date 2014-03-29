سكنتنا صور خادمة تحمل سكينا ملطخا بالدم الأيام والأسابيع الماضية. وتملكنا الفزع والقرف نتيجة للأخبار المرعبة التي تتوالى كل حين وآخر دون توقف عن جرائم الخدم، يقترفونها ضد ضحايا أبرياء، إما نائمين غافلين أو أطفالا لا يملكون وسيلة دفاع، الخدم الذين يجرمون أو يذبحون، لا يواجهون ضحاياهم ولا يدخلون معهم في عراك أو مواجهة. بل يأخذونهم على غفلة. ما يدل على الجبن والانهزام والحقارة. فهم لا يملكون الشجاعة، أي لا يملكون السبب المقنع للجريمة، لا لأنفسهم ولا للغير.

لم نكن قد نسينا بعد جريمة العروس الشابة التي ذبحت في فراشها، حتى فاجأتنا أيضا ذبح الشابة التالية البريئة في فراشها ليلا وهي نائمة، وبعدها، خبر خادمة تضع طفلا رضيعا تحت عجلات سيارة أمام مستشفى. ومنذ يومين، خادمة ترمي طفلا لا يتجازو عمره الخمسة أشهر من شرفة منزل ليسقط ميتا. ويا ترى ماذا يحمل لنا الغد من أخبار فنون جرائم الخدم الجبناء؟!

شن البعض حملة شعبية لطرد الخدم وخاصة الإثيوبيات، أو استبدالهن عبر مواقع الاتصال تحت شعار، لن تفعل الحكومة شيئا. فلنتصرف نحن. والحقيقة أن الحكومة لم تخرج لنا سوى ببعض قرارات هشة كاستبعاد بضعة آلاف من الخدم بعضهم من اثيوبيا، التي يحتفلون فيها بعيد النحر، أي الذبح. وهو ما يعطيهم الشرعية والجرأة لارتكاب جرائمهم الشنيعة.

أين الإجراءات القانونية التي تشفي حرقة ذوي الضحايا والشعب المتعطش للانتقام من المجرمين الذين يرتكبون جرائمهم بكل برود وبنية وترصد، لماذا لم نر إعدامات وشنقا علنيا لهؤلاء؟ لماذا التساهل والتردد والتباكي عبر قرارت مهلهلة لا تفي بالغرض؟ هل أصبح الدم الكويتي رخيصاً الى هذا الحد؟!

لقد أعطى هذا البرود الحكومي في تعجيل وحزم تطبيق القانون، فرصة لبعض ضعاف النفوس الذين تشدقوا بالقول إنهم لابد أن عذبوا الخادمة وأهانوها أو حرموها حقوقها الانسانية أو منعوا عنها الاتصال بأهلها وغيره، وكأن هذا مبرر لارتكاب الجريمة، علما بأن الشعب الكويتي راقٍ في انسانيته وتعامله، وان صدقت ادعاءاتهم، فستكون ضمن شريحة محدودة جدا، أما أن ترتكب الجرائم بهذا الكم الكبير في فترة زمنية قليلة فمخيف فعلا، وحتى صباح اليوم، رأيت اثيوبية تسير مع أطفال للمدرسة، وشهقت هلعا عليهم. فلا يزال بعض الأهالي يمارسون سذاجة مفرطة في التعامل مع الخدم.

إما أن تصحوا وتطردوهم أو تطالبوا باستبدالهم، أو ضعوا في مطابخكم سكاكين بلاستيك.

*نقلاتُ عن "الراي" الكويتية