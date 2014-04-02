الإخوان وإيران.. عداوة أم محبة؟!

«أنت تنفذ سياسة ايران».. «أيها الصفوى تهاجم الاخوان لعيون اسيادك في ايران»..

كثيراً ما اسمع مثل هذه العبارات عندما اكتب ناقداً منهج الاخوان السياسي أو الفكري.. وللأسف فان كثيرا من المغيبين يظنون ان نقد فكر الاخوان المسلمين يحقق مصالح ايران السياسية.. ولم أكن أرغب الكتابة في هذا الموضوع لولا كثرة ما باتت تلك العبارات ترد عليّ ولكم معرفة حقيقة ما اذا كانت ايران «حبيبة» الاخوان أم عدوتها!! وأنا هنا أتكلم عن ايران كدولة لها سياسة ولا أتكلم عن المذهب الشيعي قطعاً..

- يقول فتحي يكن رحمه الله أكبر منظري جماعة الاخوان المسلمين «تنحصر المدارس التي تتلقى منها الصحوة الاسلامية عقيدتها وعلمها ومفاهيمها في ثلاث مدارس.. مدرسة حسن البنا ومدرسة سيد قطب ومدرسة الامام الخميني» كتاب المتغيرات الدولية ص 67.

- ولفتحي يكن ايضاً في كتابه الموسوعة الحركية «ان قيام الثورة الايرانية تحقق ما وعد الله به اذ قال {ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون وأن جندنا لهم الغالبون} وله أيضاً في مجلة الشهاب التابعة للاخوان المسلمين عدد 2 شوال 1412 قوله «قلة قليلة من مجددي الاسلام في هذا العصر الذين طرحوا الاسلام كبديل عالمي.. والامام الخميني من هؤلاء».

- وفي مجلة الغرباء التي تصدر في بريطانيا باسم الاخوان المسلمين نص هذه البرقية حين وفاة الخميني «الاخوان المسلمون يحتسبون عند الله فقيد الاسلام الامام الخميني القائد الذي فجر الثورة الاسلامية ضد الطغاة...» عدد 7 سنة 1989.

- في مجلة المجتمع الكويتية (الناطقة باسم الاخوان) هناك بيان صادر من التنظيم الدولي للاخوان المسلمين عند قيام الثورة الخمينية هذا نصه «دعا التنظيم الدولي للاخوان المسلمين قيادات الحركة الاسلامية بالاضافة الى تنظيمات الاخوان المحلية في العالم العربي وأوروبا وأمريكا الى اجتماع.. أسفر عن تكوين وفد توجه الى طهران على طائرة خاصة وقابل الامام الخميني لتأكيد تضامن الحركات الاسلامية الممثلة في الوفد كافة» مجلة المجتمع عدد 434 تاريخ 1979/2/25.

- ويقول عمر التلمساني – مرشد الاخوان السابق – «لا أعرف أحداً من الاخوان المسلمين في العالم يهاجم ايران» مجلة الكرسنت الاسلامية – كندا 1984/12/16.

- وفي 28 يناير 1982 صرح محمد مهدي عاكف - الذي أصبح مرشداً عاماً للاخوان فيما بعد - صرح لوكالة الانباء الايرانية «ان الاخوان المسلمين يؤيدون أفكار ومفاهيم الجمهورية الاسلامية».

- وأذاعت وكالة الأنباء الايرانية «مهر» لخالد مشعل قوله: ان حماس الابن الروحي للخميني «وذلك بعد لقائه حسن الخميني الحفيد، وذكرت الوكالة ان مشعل وضع في هذه الزيارة اكليلاً من الزهور على مرقد الخميني وقال: هذا عرفاناً منا بالدور الذي أداه مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية في يقظة وصحوة الشعوب الاسلامية»، كما ذكرت الوكالة الايرانية لخالد مشعل قوله «نشكر ايران على دعمها لحركة حماس وأن سكان غزه دائماً يقدرون الدعم السياسي والروحي الذي يقدمه لهم قادة ايران وشعبها».

- أقول.. باختصار هذه اقوال بعض قادة ومنظري الاخوان المسلمين وكما قلت بداية أننا لسنا في حاجة عناء اثبات العلاقة بين ايران وجماعة الاخوان لأنها محل اعتراف وتفاخر منهما.. لكننا بحاجة الى معرفة حجم هذه العلاقة وأهدافها ومقوماتها.. أما وقد استبان من هذه التصريحات حجم العلاقة.. وأهداف ايران ليست بخافية على أحد في المنطقة.. فالنتيجة ان أهداف الاخوان المسلمين لا تبعد كثيراً عن أهداف والدهم الروحي كما يقولون.

ولهذا على تلك الالسن والعقول التي تظن ان نقد فكر ومنهج الاخوان يصب لصالح ايران ان تعي تلك الحقائق المغيبة عنها وترجع الى صوابها.

*نقلاً عن "الوطن" الكويتية