عاش المسلمون قرونا طويلة يأخذون تعاليم دينهم الحنيف وطقوسه من الأهل أو من إمام المسجد المقيم حتما وحكما في الحي ذاته. وقت كان بناء المساجد وإدارتها والصرف عليها واختيار الإمام والمؤذن شأن الناس وحدهم (المجتمع المدني لا الحكومي) وكانت الدنيا بخير، وكان شيخ الدين يمثل السماحة والوقار وله في القلوب منزلة رفيعة.

كان ذلك قبل قيام الدولة الوطنية الحديثة وشروع الحكومات العربية بحشر أنوفها في شؤون الناس وخصوصيتهم الدينية، فأصبحت الدولة مسؤولة عن تعليم الناس دينهم، وأضحت المدرسة شأنا تربويا لا تعليميا، وأمست الحكومات مسؤولة عن الأوقاف وملايينها، ثم أخذت على عاتقها مسؤولية الإعلام الديني. وتقاطر القوم لحمل الحقائب الوزارية الدينية.

لهذا كله ينبغي أن تعي الحكومات في جميع الدول العربية التي تشكو من التطرف الديني وانتشار المذهبيات القاتلة انها وحدها الجهة المسؤولة عن هذه النتائج الموجعة بعد أن خطفت شأن الدين من الناس وصار دين الناس شأنها، فتحولت العلاقة بين الإنسان وخالقه إلى ملف ينظر فيه موظف حكومي قام بمرور الوقت بتحويل الأجهزة الرسمية من مدارس ونحوها إلى مزارع لتفريخ الإرهاب.

ماليزيا ـ سي .ان.ان: في الوقت الذي كانت فرق البحث تمسح سطح المحيط الهندي في اليوم السادس والعشرين لاختفاء الطائرة، بمشاركة الطائرات والسفن، لم يتم إغفال الاحتمال بأن أمرا مشؤوما قد حدث.

الشرطة الماليزية قالت الأربعاء: إنهم قابلوا نحو 170 شخصا، وسيستمرون في استجواب العائلات، وأولئك المصرح لهم بالوصول إلى الطائرة.

المسؤولون يقولون باستمرار إنهم يبحثون في أربعة احتمالات، الخطف، التخريب، المشاكل الشخصية، والقضايا النفسية. مصدر حكومي ماليزي أبلغ الـ «CNN» الإثنين بأن تحويل الطائرة عن مسارها، يعد «عملا إجراميا» سواء من قبل أحد الطيارين، أو أي شخص آخر.

ولكن المسؤول الكبير في الحكومة الماليزية قال لـ «CNN» الأسبوع الماضي: إن السلطات لم تجد شيئا في تحقيقاتها المتعلقة بالطيارين تربط بينهما وبين أي دافع، سواء كان سياسيا، أو انتحاريا أو تطرفا.

وعلمت «CNN» بأن طياري الخطوط الماليزية، تلقوا نشرة جديدة حول زيادة إجراءات السلامة في مقصورة القيادة، طبقا لمصدرين قريبين من العمليات الجوية، وتتضمن الإجراءات قاعدة تقول لا يسمح لأي طيار أو مساعد طيار بأن يجلس وحده في قمرة القيادة، فإذا غادر أحد منهما القمرة فإن كبير المضيفين يجب أن يبقى داخل القمرة حتى يعود الطيار أو مساعده. وبحسب أحد المصدرين، فإن تلك التغييرات إيجابية في طبيعتها، ومرتبطة بشكل مباشر في حادث الرحلة ام اتش 370.

نقلاً عن صحيفة "الأنباء"