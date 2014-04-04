إلى الذكوريين في مجلس النواب حصراً

أما وقد أقرّ مجلس النواب مشروع قانون يقي المرأة العنف الأسري، ويشرّع حقّها، ويصونه، بقوة الدستور، فقد كان الأجدى لو أنه، رئيساً وأعضاء، ترك بلياقة واحترام، للمرأة الحقوقية، ولهيئات الدفاع عنها، أن تعدّل ما ينبغي تعديله في المشروع، وتضيف ما تنبغي إضافته، وتحذف ما يجب حذفه، ليضاف إلى جملة قوانين يُعتَزّ بوجودها في حياتنا التي ترعاها في الغالب الأعمّ، قوانين القتلة والوحوش. وما أكثر هذه وهؤلاء.

لكن التجربة علّمتنا أن الطبع يغلب التطبّع في أكثر الأحيان. وقد اختار هذا المجلس الكريم، الذي يتألف في غالبيته الساحقة، كما هو معلوم، من الذكور الأقحاح (يمكن استخدام كلمة "الذكوريين" عند الحاجة)، أن يحافظ على الطبع، وإن سيّئاً.

كم كان من الأشرف والأجدى والأكرم والأنبل والأكثر "رجولة"، لو أن مجلس النواب كان متطبّعاً، في هذا المجال، بشيء من فرادة الأنوثة والأنثوية (النسوية أيضاً)، تاركاً للأريحية، وللمساواة بين الرجل والمرأة، أن تقول كلمتها الفصل في هذا الشأن، فيُخلي المكان كاملاً للمرأة، لتختار ما تراه الأنسب قانونياً وقيمياً لحماية شخصها.

على الرغم من التحفظ الجذري على القانون الذي تمّ إقراره، سأظلّ أقول إنه يمثّل خطوة جيدة. وإن ناقصة. فلا بأس.

لكني، بصفتي مواطناً، ذَكَراً، أتوجه بهذا المقال مباشرةً، إلى أعضاء "سيّد نفسه" جميعهم، وخصوصاً إلى الذكور والذكوريين منهم، طالباً أن تُجرى على القانون التعديلات الفورية الآتية:

تخصيص الحماية للنساء.

شمول الحماية للأطفال بغضّ النظر عن سنّ الحضانة.

تجريم الاغتصاب الزوجي، وإزالة عبارة "استيفاء الحقوق الزوجية" من القانون الذي تمّ إقراره.

أن يكون إصدار قرارات الحماية من صلاحية النيابات العامة وليس قاضي الأمور المستعجلة.

يهمّني، أيها النواب الكرام، على هامش ما جرى، أن أسألكم، بكل مودة، لماذا لا تستطيعون أن تكونوا، كما يُفترَض بكم أن تكونوا دائماً وأبداً، أشخاصاً عاديين، طبيعيين، ديموقراطيين، وخصوصاً عندما تدعو الحاجة إلى ذلك؟

لماذا تمثّلون الذكورة، ذكورة السلطة، لا الشخص البشري، عندما تعمدون إلى التشريع؟ ألا تعتقدون أن مجتمعاً مغالياً في ذكوريته، كمجتمعنا، هو أحد الأسباب المأسوية العميقة التي تجعل بلادنا مقراً وممراً، لكلّ أنواع الاستبداد البطريركي، الاجتماعي والسياسي والأمني والاقتصادي والديني، فضلاً عن "تخمير" عجينة الحرب والعنف والقتل والإرهاب والاغتصاب والفساد؟

خذوها مني، أنا المواطن الذَّكَر: لا يضيركم في شيء أن تستقيلوا من الذكورية، لتكونوا رجالاً. محض رجال و... مواطنين!

*نقلاً عن "النهار" اللبنانية

