محجوب.. السوداني (الكامل)

الشاعر السوداني الكبير، محجوب شريف، كان يمثل قيمة إبداعية ونضالية واجتماعية عظمى، فهو طوال عقود انحاز بصرامة استثنائية إلى قيم يمكن القول إنها قيم محجوب شريف وحده. محجوب شريف المبدع جعل من المفردة اليومية العادية ولغة الجدات والمزارعين والرعاة وربات البيوت والعمال لغة تتنفس شعراً وتتلبس جمالاً لا يضاهى. وهي إلى ذلك لا تهوّم في فضاء المعاني البسيطة، هي غنية ببساطتها الشعبية، ومشحونة لأقصى درجة بمبادئ لا تعرف التلون مطلقا.

محجوب المبدع نسيج وحده ويمثل حالة خاصة جداً في الإبداع السوداني، الشعر عنده لا يتخلق ويمر بمراحل المخاض، هو كالماء والهواء، بسيط، سهل، ممتنع، عميق، وفيه موسيقى مدهشة، تحاكي الإيقاعات السودانية شديدة الطبيعية، ابنة الغابة والحقل والصحراء والحياة اليومية.

محجوب في إبداعه العظيم لم يصعد بالنضال والثورة إلى أبراج عاجية، ولم يحصرهما في طبقات المثقفين والنخب المعارضة، فصانعة "الكِسرة" مناضلة عظيمة، والعامل الكادح، والموظفة، والطبيبة التي تواسي الناس، وربة المنزل، والمرضعة:

(سلاما يا غزالات العمل والبيت

ملاياتك ضفاف النيل

أحب واديك .. هذا الحوش

أحب الشاي مع القرقوش

أحب المستك الفواح

أهيم في غمرة النعناع

بن ومدق وجمرة تسخن الإيقاع

سلاماً يا نساء الأرض قاطبة في كل مكان)

وفي قصيدته هذه تكريم ما بعده تكريم للمرأة السودانية، بل نساء الأرض جميعا، وهذا شأن ملحوظ في كل تجربة محجوب الفريدة. ومن بين كل مبدعي السودان، برز محجوب كشاعر حمل معه الشعر إلى كل بيت سوداني، جمالا وثورة وقيما جديدة ورفضا للقهر والتسلط:

(بلى.. وانجلى

حمد الله ألف على السلامة

انهد كتف المقصلة)

و..(يا شعبا تسامى

يا هذا الهمام

تفج الدنيا ياما

وتطلع من زحاما

زي بدر التمام)

و..(يا شعبا لهبك ثوريتك)

وشعر محجوب شامل لا ينحصر فقط في الثورة والنضال، بل يمتد ليحيط بكل تفاصيل الحياة اليومية، دون تكلف، ودون تعقيد، إنما بعمق تفسره رؤيته السودانوية المتجذرة، ونزوعه الدائم لأن يعبّر عن المزاج العام والشعبي، دون أن تلتصق به شبهة الشعبوية أو الشعوبية. ومحجوب فوق ذلك كله إنسان مكتمل شروط الإنسانية:

(الاسم الكامل: إنسانْ

الشعب الطيب: والدي

الشعب حبيبي وشريانيِ

أداني بطاقة شخصية)

وفي هذه القصيدة، (بطاقة شخصية)، كما الكثير من قصائده، يتغنى محجوب بشكل فريد للشعب السوداني، واصفاً إياه بـ(الوالد) و(الأب)، ومسبغاً عليه أسمى آيات التقديس والتبجيل والمحبة الخالصة، ورافعا إياه إلى مصاف لا يُدانى، بل جاعلاً إياه المعلّم الأول، وهو في موقع التلميذ:

(المهنة:

بناضل وبتعلم..

تلميذ في مدرسة الشعبِ

المدرسة..

فاتحة على الشارع

والشارع فاتح في القلبِ

والقلب..

مساكن شعبيّة).

ولا يستنكف محجوب من الجلوس – مهذباً ومتواضعاً – في حضرة وطن يراه بعيني محجوب شريف اللتين تبصران بالروح الشفافة والنبض الهائم:

(بِحضرة جلالك.. يَطيبْ الجلوسْ

مُهذّبْ أمامْ.. يكون الكلامْ

لأنّك مُحَنّكْ.. عميق الدروسْ

مجيد المهابة.. ومديدْ القوامْ)

والإنسانية والمبادئ بشكل عام تأسران محجوباً إلى درجة التصوّف. فهو يسيل من مسامه شعراً في حضرة من يراهم مكتملي الإنسانية والوطنية، باكيا عليهم بدموع حرّة عند الرحيل، ثم يكون شعره بعد ذاك أشبه بالصك الإنساني الوطني بحقهم:

(يا كالنخلة هَامَة

قامة واسْتقامة

هيّبَة مع البسَاطة

أصدقْ ما يكون)

ويتعمق محجوب أكثر في معالجة الشؤون الإنسانية بالغة الخصوصية بدفق شعري وعاطفي جميل، يمزج فيه عواطفه الإنسانية بمفردات هي دائما طوع قريحته، ويبث قيماً اجتماعية جديدة حتى في الحب:

(لما عرفتك اخترتك سعيد البال.. وختّ شبابي متيقن

عليك آمال.. لا جيتك قبيلة.. ولا رجيتك مال

ولا مسحور.. ويوم ما كنت في عينيّ.. أجمل من بنات الحور

جيتك عاشق أتعلّم.. من الأيام.. ومن سأم الليالي البور).

محجوب مثّل حالة شديدة الخصوصية في التجربة السودانية، لأن ملحمته الشعرية لم تنفصل عن ملحمته الحياتية والنضالية. فهو في جملة واحدة، كان عبارة عن مبادئ محجوب شريف تمشي على قدمي محجوب شريف. ها هو يخاطب أمه من داخل المعتقل، داعيا إياها إلى الصبر، ومستمطرا حنانها، ومعاهدا إياها بعدم العقوق لها وللوطن، وعلى عدم سرقة عرق السودانيين، وهي مبادئ ضمن مبادئ وقيم أخرى نذر محجوب شعره وحياته لها:

(يا والدة يا مريم ... يا عامرة حنية

أنا عندي زيك كم ... يا طيبة النية

بشتاق وما بندم ... اتصبري شوية

يا والدة يا مريم

ما ني الوليد العاق ... لا خنت لا سراق).

ولكل هذا المزيج الفريد في شخصية محجوب، إنسانا وسودانيا وشاعرا ومناضلا، نال محبة ليست عادية وسط السودانيين، دفعتهم إلى التكفل بعلاجه في لندن، بعد مرضه نتيجة سنوات السجن في عهد الجنرال البشير. وحين عاد محجوب إلى السودان، قرر إطلاق مبادرة إنسانية أطلق عليها اسم (رد الجميل) كعرفان منه للشعب السوداني. ولهذا كله، فإن محجوب يظل في نظر نسبة عظيمة من السودانيين (سودانيا كاملا) يتمثل القيم السودانية في أقاصي نبلها وبساطتها وصرامتها القيمية والأخلاقية.