قال أنس بن مالك رضي الله عنه : كنا في المسجد عند رسول الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة»، قال : فدخل رجل من الأنصار، تنطف لحيته من وضوئه، قد علق نعليه بيده، فسلم على النبي وجلس، قال : ولما كان اليوم الثاني قال: «يدخل من هذا الباب عليكم رجل من أهل الجنة»، قال: فدخل ذلك الرجل الذي دخل بالأمس، تنطف لحيته من وضوئه، مُعلقاً نعليه في يده فجلس، ثم في اليوم الثالث، قال عبد الله بن عمرو بن العاص: فقلت في نفسي: والله لأختبرن عمل ذلك الإنسان، فعسى أن أوفق لعمل مثل عمله، فأنال هذا الفضل العظيم أن النبي أخبرنا أنه من أهل الجنة في أيام ثلاثة، فأتى إليه عبد الله بن عمرو فقال: يا عم، إني لاحيت أبي – أي خاصمت أبي – فأردت أن أبيت ثلاث ليال عندك، آليت على نفسي ألا أبيت عنده، فإن أذنت لي أن أبيت عندك تلك الليالي فافعل، قال: لا بأس، قال عبد الله: فبت عنده ثلاث ليالٍ، والله ما رأيت كثير صلاة ولا قراءة، ولكنه إذا انقلب على فراشه من جنب إلى جنب ذكر الله، فإذا أذّن الصبح قام فصلى، فلما مضت الأيام الثلاثة قلت: يا عم، والله ما بيني وبين أبي من خصومة، ولكن رسول الله ذكرك في أيامٍ ثلاثة أنك من أهل الجنة، فما رأيت مزيد عمل! قال: هو يا ابن أخي ما رأيت، قال: فلما انصرفت دعاني فقال: غير أني أبيت ليس في قلبي غش على مسلم ولا أحسد أحداً من المسلمين على خير ساقه الله إليه، قال له عبد الله بن عمرو: تلك التي بلغت بك ما بلغت، وتلك التي نعجز عنها.

فعلا المتسامح رابح، فهذه القصة القصيرة تؤكد المكانة والمنزلة للإنسان المتسامح تجاه الآخرين، وهو مبدأ انساني أصيل يقوم على نزع كل حقد من الصدر تجاه الآخرين، ونسيان الماضي بكل ما فيه، والتخلي عن لذة الانتصار والتشفي من الخصوم والتي أصبحت متفشية في واقعنا المعاصر خاصة بين الشباب والشابات كما تبين الأرقام والإحصائيات، حتى بين الأطفال في المدارس نلاحظ قلة التسامح، وهذا ناتج بالدرجة الأولى إلى البيت وما يتعلمه الطفل منذ نعومة أظفاره، بأن لا يسامح ولايتسامح مع الآخرين.

التسامح قيمة كبيرة في حيات المجتمعات الواعية، وهو يعكس البعد الإنساني الكبير فيها، وقصوره يؤدي إلى كثرة الجرائم وعدم تقبل الرأي الآخر، ولا شك بأن الإعلام عليه دور أساسي وكبير كون تأثيره على كل بيت تقريبا واضح وفعال ونتيجة الأوقات الطويلة التي يقضيها الناس أمام التلفاز.

يجب أن نتسامح مع الآخرين الذين يشاركوننا في الإنسانية، ولا نظهر العداء بناء على آراء مسبقة لا نابعة من الخيالات والمواقف المسبقة، ويجب أن يكون بيننا الرباط الإنساني المشترك، متسامحين بغض النظر عن الشكل أو اللون والانتماء، خصوصا تجاه أقرب الناس لنا من أصدقاء وأبناء وزوجة. وقال صديق للزاهد ابن السماك واعظ هارون الرشيد: «الميعاد بيني وبينك غداً نتعاتب» فقال له ابن السماك رحمه الله بل بيني وبينك غداً نتغافر.

وكل الشكر لمؤسسة «ركاز» العالمية حيث قامت بتبني شعار «المتسامح رابح» والتي تهدف إلى تعزيز التسامح بين الشباب، حيث بينت الإحصائية التي قام بعملها فريق «ركاز» أن 51 في المئة من الشباب يعانون من عمد مسامحة الآخرين، و33 في المئة يعترفون بأن عدم التسامح من أبرز السلوكيات بين الشباب، مع مجموعة إصدارات مخصصة لهذه الحملة الرائعة فقد جاءت بالوقت المناسب.

*نقلاً عن "الرأي" الكويتية.