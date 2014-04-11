التوكيلات لا تكفي



لا يوجد أدنى شك أن هناك معركة انتخابية حقيقية، حتى لو أراد البعض تصوير عكس ذلك، أو الإيحاء بأن ما يحدث هو عملية لاستكمال الإجراءات واستيفاء الشكل، فالحاصل فعلا أن هناك فريقا لا يُستهان به من الشباب يقف خلف مرشحه حمدين صباحى بكل عصبية وحدة ونشاط، وهذا الفريق تحديدا، كان من أقوى اللاعبين فى انتخابات ٢٠١٢ فى المرحلة الأولى، وحينما كان يتحدث الإعلام عن ضعف فرص مرشحهم، كانوا يتفاعلون أكثر مع الأمر حتى استطاعوا أن يقتربوا من الفوز لولا حالة الاستقطاب، التى فرضها التيار الإسلامى، وبالتالى حدث حشد مضاد ضد مرشحهم من خلال مرشح التيار التقليدى الذى كان قد ملأه الخوف فعلا من شطحات بعض رموز المحسوبين على التيارات الإسلامية، وأعتقد أن هذا ما يفعله هذا الفريق حاليا فى الدفع بمرشحه للأمام وفى مواجهة عاصفة لتحركات المرشح المنافس، وما يفعله هذا الفريق هو الذى سيجعل لهذه الانتخابات فوائد عظيمة وجمة، وستدفع من يقفون خلف المرشح المنافس بالعمل بجدية تليق بأهمية الحصول على دعم وتأييد أصوات المواطنين عبر برامج وأفكار، لا باعتبار المرشح هو فرض عين وضرورة لا يجوز مناقشتها للخروج مما نحن فيه.

ربما كان فريق المرشح عبدالفتاح السيسى يعمل بهدوء الواثق وبراحة المطمئن، فى ظل تزايد أعداد التوكيلات التى حصل عليها مرشحهم وتجاوزت الثلاثمائة ألف توكيل، فى مقابل عشرات آلاف لمنافسهم، وبالرغم من أن المطلوب قانونا لا يتجاوز الخمسة وعشرين ألف توكيل، فإن البعض قرر أن تكون هذه التوكيلات تصويتا مبكرا ودلالة على تفوق مرشح على آخر، وهو أمر غير صحيح بالمرة، لأن التوكيلات مجرد جزء من الإجراءات والشروط اللازمة للترشح، ولا تعنى زيادتها تفوق من أى نوع، وربما هذا ما التفتت إليه حملة حمدين وقررت التعامل معها فى إطار حجمها ودلالاتها، بينما مازالت حملة السيسى تعتقد أنها فرصة للإجهاز المبكر على أقوى الخصوم حتى يصلوا لمرحلة التصويت، وهم لا ينقصهم سوى إعلان الفوز.

ومن جانب آخر، لا يمكن إغفال السباق على تأييد السيسى، أو أن الحالة العامة ترغب فى استدعائه لقيادة البلاد، أيضا لا يمكن تجاهل شعبيته الواضحة فى الشارع، وبالمناسبة هى شعبية شارك الجميع فى صنعها بما فيهم منافسه صباحى، لكن كل ذلك لا يعنى أيضا أن الأمور حسمت، أو أن تهافت مئات الآلاف من المواطنين على تقديم توكيلات للسيسى يعنى أن ذلك ينهى قرار الملايين بالتصويت له، فمازال القطاع الواسع من جموع الناخبين ينتظر رؤية كل مرشح للتعامل مع ما يجتاح البلاد من أزمات سباسية وأمنية واقتصادية واجتماعية، كما ينتظر التعرف على هوية من سيعاونونه فى مهامه، ففكرة التوقيع على بياض، قد ولت بلا رجعة، حتى لو اعتقد البعض ذلك وروج له، فالناس تنتظر تعهدات جادة ومقبولة ومعقولة، فالكل بات يعلم أن زمن المعجزات لا وجود له إلا فى كتب التاريخ، فماذا سيقدم لنا المرشحون من تعهدات تدفعنا للتصويت لهم غير استعراضات التأييد ومعارك التوكيلات؟ من يتابع اتجاهات الرأى العام سيكتشف بسهولة الوعى المتنامى لدى جمهور الناخبين، الذى بات من الصعب حقا، خداعه، فهل تدرك فرق الحملات الرئاسية ذلك؟

*نقلاً عن "الشروق" المصرية