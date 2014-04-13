المطرقة تضرب الذهب

بعيداً عن (هوس) الشريط وتأثيرات (المقاطع) وكل تلك الصراعات التي لا تنتهي في الكويت، لفت نظري منذ أيام خبر تعرض سائحات اماراتيات في لندن الى اعتداء بـ«مطرقة» من لص دخل غرفتهن في أحد الفنادق اثناء نومهن لسرقة بعض المقتنيات والمجوهرات.

نحن عموماً من قوم يؤمنون بـ{وأما بنعمة ربك فحدث}، ولهذا تظهر علينا النعم في بلادنا ونحمد الله عليها كثيراً، ولكن ابراز النعم بشكل مبالغ فيه في اوروبا ربما يحوّل الإنسان الى خانة «إلقاء النفس في التهلكة». فالأعين الجائعة ترصد، ولندن بلد تملؤه الهجرات المختلفة، فتجد فيه خليطاً متنوعاً من الاعراق العربية والشرقية والأوروبية والأفريقية. وكلهم يعانون من غلاء المعيشة وشظف العيش هناك، وبالتالي لا نستغرب وجود الكثير من اللصوص وصيادي الفرص.

ومثلما لا يجوز أن املأ بطني بالطعام والشراب مما لذ وطاب وأنا محاط بجوعى يرمقونني بنظراتهم، لا يجوز أن نملأ أيادينا ورقابنا وآذاننا بالمجوهرات في تلك البلاد خوفا من اغراء اللصوص وضعاف النفوس الذين يملأون الشوارع والأسواق ويتحينون الفرص للسطو على ما لديكم.

أذكر في آخر إجازة قضيتها في لندن أني كنت أتمشى في شارع اكسفورد المكتظ بالبشر من كل الدنيا، وعند وصولي تقاطع في هذا الشارع فوجئت بنسوة خليجيات يرتدين الحجاب من نوعية (عمامة السيك) الذي يغطي الشعر فقط ويترك الأذنين والرقبة، وكانت تتدلّى من آذان تلك النسوة اقراط تبرق برقاً وكأنها ستمطر من كثرة ما فيها من حبات الماس الكبيرة، عدا عن القلائد الراهية المحيطة بأجيادهن والمملوءة أيضاً بحبات الماس البراقة. أما الساعات فحدث ولا حرج.. رولكس من الذهب الخالص ومطعمة بالألماس.. وربما قيمة المجوهرات التي ترتديها كل واحدة منهن تفوق العشرين ألف دينار.

وهي بذلك تحوّل نفسها من سائحة الى فريسة سهلة وصيد ثمين لأي لص أو قاطع طريق.. أو حتى (نشال) يخطف من مجوهراتها ما تيسر.. ويولِّي الأدبار راكضاً حتى يختفي بين الزحام، ولن تتمكن أي منهن من اللحاق به مع كل ما يزيّن ويثقل جسدها من الشحوم واللحوم التي ترتكز كلها على كعب نحيف يشكو من ثقل ما يحمل.

فلا تحوّلوا أنفسكم الى طُعم للصوص، ولا تحوِّلوا إجازاتكم الى نقمة.

*نقلاً عن "الوطن" الكويتية