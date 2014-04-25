آخر السرقات الفنية العربية فيلم «حلاوة روح» وهو قطعا وطبعا ليس آخرها، فهذا الفيلم الذي منع عرضه في مصر نسخة رديئة عن فيلم إيطالي يحمل عنوان «مالينا» أنتج عام 1998 وقد عرفت الساحات الفنية والأدبية العربية سرقات كثيرة حملت صفة اقتباس!

من الاقتباسات الموسيقية العربية ألحان مشهورة (اقتبسها) موسيقار الجيل محمد عبدالوهاب، كما لم تخرج روائع الرحابنة من قائمة الاتهام، أما في دول الخليج فإن «الاقتباسات وتوارد الخواطر» منتشرة جدا خاصة من الموروث اليمني (السليب)، حيث تعرضت أغنيات يمنية كثيرة للسطو إما على لحنها أو على الأغنية بأكملها على طريقة الجمل بما حمل.

لحفظ الملكية الفكرية يلجأ بعض ناشري الصور في الانترنت إلى وضع الاسم أو اللوغو على الصورة، ويعتبر الشاعر اليمني «أبو معجب» أول من ابتكر هذه الطريقة لحماية الملكيات الفكرية حين كان يقوم بتضمين اسمه في القصيدة مثل أغنية «يقول بو معجب نهار الأحد» التي غناها عوض الدوخي!

«أبو معجب» كنية شاعر يمني قديم واسمه يحيى عمر اليافعي وهو الذي كتب أغنية «يا مركب الهند يا بو دقلين» والتي يقول في مطلعها «يحيى عمر قال قف يا زين سالك بمن كحل اعيانك» ورغم تلك الحماية المبتكرة واللوغو الواضح عرف الناس الأغنية وجهلوا صاحبها يحيى عمر.. قال!

راحت عليك يا بو معجب.

*نقلاً عن "الأنباء" الكويتية