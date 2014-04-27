لبنان: نصاب العيش المشترك

ينشغل السياسيون والمحللون في لبنان بمصير الجلسة النيابية الأربعاء المقبل، المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. فانتخاب الرئيس هو العمل الدستوري الأساس في النظام السياسي اللبناني، والشخصية التي تتولى المنصب يفترض أن تكون ممثلة معنى العيش المشترك والشراكة السياسية بين الطوائف. أي ان انتخاب الرئيس يبقى اللحظة التي تؤكد العيش المشترك بمعناه الدستوري. وكذلك تتضارب التكهنات بتحقيق النصاب الدستوري للانتخاب وباحتمالات الوصول إلى الانتخاب وبالقدرة على تحقيق توافق أو اتفاق على مرشح ما.

وذلك في الوقت الذي تسجل ظاهرة لا تخطئها العين، والممثلة بعدم تجرؤ نائب ورئيس حكومة سابق وزعيم أساسي في طائفته، أي سعد الحريري، من الوجود في لبنان والمشاركة حضورياً بصفته السياسية والطائفية والشخصية في هذه اللحظة المعبرة عن العيش المشترك. وسواء كانت الأسباب الأمنية المستندة إلى معلومات مستقاة من أجهزة رسمية وراء عدم حضور الحريري إلى لبنان، صحيحة أو مفتعلة، فإن مناخ الإرهاب الأمني ما زال قادراً على الضغط في شدة على الحياة السياسية الداخلية في لبنان، ما يجعل أي عمل دستوري في مثل هذا المناخ خاضعاً أيضاً لمثل هذا الضغط، مع ما يطرحه ذلك من تساؤلات في شأن العملية برمتها.

فالنصاب لا يكون مضموناً في حضور العدد المطلوب من النواب لجلسة الانتخاب، وإنما أيضاً بأن يعبر هذا الحضور عن صيغة العيش المشترك. وهي الصيغة التي يصعب الحديث عنها في ظل إرهاب أبرز ممثل للسنّة إلى حد منعه من الحضور.

من أين يأتي هذا الإرهاب؟ يمكن التذكير بأن رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري اغتيل بتفجير في ظل النظام الأمني المشترك السوري - اللبناني، والذي ورثه «حزب الله» بفرض هيمنته بالقوة المسلحة على كل الحياة السياسية اللبنانية. كما أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجهت الاتهام بالاسم لعناصر في هذا «الحزب». وكرر سعد الحريري مراراً أن قتلة والده باتوا معروفين، بما هم أعضاء في «حزب الله» الذي من مصلحته السياسية والأمنية أن ينهك بكل الوسائل، معسكر خصومه، في 14 آذار وزعيم تيار المستقبل أبرزهم.

كان هذا الاختلال على المستوى الداخلي يجري تداركه المستوى الإقليمي عبر تفاهمات ترعاها القوى الإقليمية الفاعلة في لبنان، وضمانات يحصل كل فريق عليها من الفريق الآخر عبر رعاته الإقليميين، ما كان يسهل التوصل إلى صيغة توافق عند شخصية سياسية معينة يلتزم ممثلو الطوائف باختيارها. لكن عناصر مثل هذا الوضع الإقليمي الذي كان ينتج الرئيس اللبناني غير متوافرة حالياً، بسبب الصراع في سورية.، لا بل يجعل هذا الصراع أي تفاهم إقليمي على رئيس في لبنان شبه مستحيل، خصوصاً أن تعبيرات هذا الصراع تتخذ مواقف عدائية إقليمية من النظام السوري في حين أن «حزب الله» ينخرط عضوياً إلى جانب النظام في هذا الصراع، ما يجعل لبنان مكشوفاً في النزاعات الداخلية للأطراف فيه، ويعطي لانتخاب الرئيس المقبل، في حال حصوله، معنى انتصار فريق أكثر بكثير من صفته لحظة تلاقٍ للعيش المشترك.

*نقلا عن صحيفة "الحياة"