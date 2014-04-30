كان ملك "كان يا ما كان"

لست مؤهلاً لأن أعرف مَن الذي أدخَل العالم برمَّته في عصر الرواية. يُخيّل إليّ أن القرن التاسع عشر قَلَب الأرض على هوميروس ودانتي، ونقَلَنا إلى الرواية والسحر المستدام: دوستويفسكي. تولستوي. دوما الابن. فيكتور هيغو. ثم امتدّ إلى القرن العشرين: مارسيل بروست. جيمس جويس. وليم فولكنر. أرنست همنغواي، وبقية الجبابرة.

بتواضعه الكلّي وخُفوته المُطلق، عرَّفنا هنري فريد صعب، أوائل السبعينات، إلى الأدب المألوف لدى الآخرين، وراح يترجم (أو يعرِّف) خورخي لويس بورخيس، وبابلو نيرودا، ومَن تذوّق من اللاتينيين الذين عرفهم في غربته العميقة والعابرة إلى أحد بلدانها. فتَح لنا أبواب الجنة الحديثة. عندما جئت أول مرة إلى الولايات المتحدة العام 1973 اكتشفت أن الشمال الأميركي غارق في قراءة الجنوب. وكانت مُتعة المُتع تلك الكتب المزدوجة التي تقرأ فيها النص الإسباني قُبالة الترجمة الإنكليزية. النص الإسباني كان أكثر موسيقية، ولو لم تفهم منه سوى النغم. مرة عذباً مثل نسيم منزل نيرودا على الأطلسي، مرة عاصفاً مثل الإعصار المقبل عليه من المحيط.

تعلّقنا بالأدب اللاتيني، عفواً وطَوْعاً، بسبب التشابه بالحزن الدفين. الإقطاع والديكتاتور والقهر والفقر والغناء للعذاب. كنا نذهب لحضور البرتغالية أماليا رودريغيز في "الإيبي كلوب" تغني "الفادو" الكئيب، ثم اكتشفنا أننا نكرّر حضور فيروز، بلغة أخرى. كنا نبحث عن وطن يضيع في الأوطان التي عرفت قبلنا مواويل الضِياع وطواحين دون كيخوتي.

غبريال غارسيا ماركيز كان دون كيخوتي العصر. تجاوَز ميغيل دي سرفانتس في سحر التركيب وخلطة الحقيقة بالفانتازيا وتجاوز الجميع. تجاوز معلّمه وليم فولكنر وساحره أندريه مارلو، وراح يتمشّى على كتفَي القارة الجنوبية مثل ببغاء يسخر من الرجال بترديد سخافاتهم. عند أوكتافيو باث، الساحر اللاتيني الآخر، يسمع الفلاح المكسيكي ببغاء يتكلّم، فيتقدّم منه منحنياً رافعاً قبَّعته: "سامحني يا صاحب السعادة، لقد اعتقدت بادئ الأمر أنك طائر".

وجد المثقف العربي في اللاتيني "الأدب البديل". بعد 1967 كان معادياً للأدب الأميركي، وكان الأدب الروسي خالياً وإيديولوجياً مثل بيانات "القوميسار". لذلك، وجد في الأدب اللاتيني المتمرّد والخارج على كلاسيكيات الغرب، ميناءه الأدبي الجديد. وفيما انحصر نيرودا في جمهور الشعر، وأوكتافيو باث في جمهور الفكر، تمدّد ماركيز على القارات والشعوب ذوّاقة الآداب.

إنه سحر الرواية. وقد تكون المقارنة قريبة وبعيدة معاً، إذا استحضرنا شعر جورج شحادة وآداب أمين معلوف. كتَبا في زمنَيْن غير متباعدَيْن، ونَهَلا من شرق واحد، لكن مسرح شحادة بقي سحره في الحوار والشعر، بينما حلّقت روايات أمين (وأبحاثه) بنحو 30 لغة حول العالم.

في أي حال السرّ واحد عند ذوي المواهب العظمى: الكدّ والصَقل. الذين تركوا الأمر للموهبة وحدها ظلّوا دون طاقات مواهبهم. الآخرون خرجوا بمواهبهم إلى عالم التفاصيل مثل هرّة جائعة خَلْفها أولادها. بلزاك في خبايا باريس، دوستويفسكي في ملفات بطرسبرج، فولتير في أعماق الجنوب الأميركي البائس والمتخلّف. وأصرّ نجيب محفوظ على الاستمرار في الوظيفة الحكومية لكي يبقى على مقربة من قضايا الناس وضعفهم وخسائرهم وهزائمهم في معابر الحياة.

يُنسَب إلى ماركيز أنه ابتدع "الواقعية السحرية". ولكن أليس الواقع أغرب من السحر أحياناً؟ وما هي "ألف ليلة وليلة" التي طالما قال هو وجميع اللاتينيين انهم تأثّروا بها؟ ماركيز، المتشرّد ذات يوم في باريس، النائم دون عشاء على درج المترو، أراد أن يُثبت شيئاً واحداً: ليس رائعاً فحسب بل أستاذ من أساتذة الروعة. معلّم آخر من كبار النحّاتين الذين يحوّلون الرواية نَصباً يمرّ أمامه الملايين في خشوع.

النسخة الأولى من "مئة سنة من العزلة" كانت في 800 صفحة، ربما في ذهنه أن يقلّد مارسيل بروست أو معلّمه المُعلن جيمس جويس. لكن الناشر قال له أعِدْها واختصرها. عاد بها وقد أصبحت 650 صفحة. فرفضها الناشر من جديد: أربعمئة صفحة تكفي. تعب في اختصارها كما تعب في وضعها. لكنه بذلك اختصر أيضاً الطريق إلى "نوبل"، حيث لن يُلقي خطاب القبول بالرداء الأحمر الاحتفالي، بل بالبنطلون الأبيض وقميص "الغوابيا" التي يرتديها مغنّو الفِرَق الكاريبية وهم يعزفون "أيتها الجزيرة المُلقاة في الشمس".

الإسبانية لغة مغنيّة. لكن أبطال ماركيز بؤساء أو عاجزون أو ضحايا أبرياء. لم يذكر مرة في مقابلاته فيكتور هيغو، ولكن في جميعها هناك المطارد الحزين جان فالجان والمفتش الفظّ جوبير. لأن الحكاية هنا ليست فردية كما تبدو، بل حكاية مرحلة وعصر ورموز تحرّكت فيه. ففي نهاية المطاف ليست الرواية سوى ملحمة سهلٌ وضعها نثراً لأن الشعر لا يُلبّي دائماً القراءة في الأعماق. الإيقاع أسْر والقافية نُضوب. ما في كل زمن يُولد متنبّي أو يبزُغ ألكسندر بوشكين. وكم تحصّى من الشعراء منذ بوشكين، في مقابل الجبابرة الآخرين؟ حتى من قارة إلى قارة. حتى من عقد إلى عقد. أبو العلاء المعرّي رأى في المتنبي إعجازاً فسمّاه "مُعجز أحمد". الشعراء ندرة والرواية سرد فسيح.

استغنى ماركيز عن الشعر بلغته الشاعرية. تماماً كما استغنى المخرجون الإيطاليون عن الموازنات الضخمة بموسيقى اللغة الإيطالية، مرفقة أحياناً بنسمة هواء تهبّ على صوفيا لورين من الخلف. فتفاجأ، ويفاجأ المشاهدون، ويبلعون ريقهم.

وصف أرنست همنغواي باريس بأنها "مهرجانٌ مُتنقّل، تأخذه معك أنّى ترحّلت". غارسيا ماركيز كان مهرجاناً من ألوان الأدب. "ماتادور" منذ أن نزل إلى الحلبة أعطاها ألوانه وفرَض قواعده. ولو قرأ ما قاله المؤبّنون بعد موته لما فوجئ، فقد كان يعرف أنه في عمارات المخلّدين. وفي أي حال، فقد قال مرة إن السوء الوحيد في الموت هو أنك لا تستطيع أن تكتب انطباعك عنه.

حضرَت الغانيات في كل أعماله لكن مرسيدث برشا حضرت في كل حياته. وقال مرة للزميل شوقي الريس إن زوجته من عائلة من بلاد الشام هاجرت إلى بور سعيد. وقد سافرا إلى المدينة في العام الأول من زواجهما. ثم قال لشوقي في كانكون، المكسيك: "تأمّلها جيداً، أليست لها سيماء أبي الهول"!

يحضر اسم مرسيدث في جميع المسلسلات المكسيكية التي ظلّت تبكي ربات البيوت إلى أن هلَّت المسلسلات التركية والشاب مُهند، ففتّت قلوب العذارى وقَهَر طالبي الودّ. مَن هم المبدعون؟ هم الذين يحوّلون قصة مسلسل مكسيكي رواية يقرأها العالم. هم الذين يحوّلون من جريمة عادية تحفة أدبية بعنوان "الجريمة والعقاب". سَحَرَة هؤلاء السادة الكتّاب أو السيدات الفائقات العظمة مثل فيرجينيا وولف، التي تعلّم منها أيضاً غارسيا ماركيز. وسوف أقول لك لماذا هم سَحَرَة: لو سلمت "حكاية موت مُعلن" إلى أغاثا كريستي لخرجت بقصة بوليسية مثيرة. ولكن عندما تسلَّمها غارسيا ماركيز، حوّلها درسا في التقاليد وعلم النفس ومجانية الجريمة. هي هنا جريمة شرف، أي افتخار، لا حقارة مثل كل قتل.

مُعيبة كولومبيا. بلاد مخدّرات وتهريب وقتل وبابلو اسكوبار. لكن بعض الادب أكبر من بعض البلدان. وسوف يظلّ الإسباني إلى الأبد يقول إنه من بلاد سرفانتس لا من بلد فرانكو. غارسيا ماركيز ترك كولومبيا لعصابات الأفيون وخرج يصير في حجم القارة برمَّتها. كان فيديل كاسترو يفاخر بأن يُجلسه إلى جانبه في الاحتفالات الرسمية. كل زعيم يبحث عن مفكّر. رَوَينا لكم يوم قال ديغول ان ليس أندريه مالرو الجالس إلى يساره، بل هو الجالس إلى يمينه. كان غارسيا ماركيز يُرسل مخطوطات رواياته إلى كاسترو قبل نشرها. وقد صحّح له مرتين على الأقل: الأولى في سرعة المراكب، والثانية في استخدام بندقية الصيد.

لا يتوقع المرء حواراً فكرياً بين كاسترو وماركيز كمثل تلك الحوارات العالية كالسنديان بين ديغول ومارلو. فالبحث هنا ليس نابوليون والإمبراطورية، بل القارة الفقيرة وجمهوريات الموز وذكرى قرون من الديكتاتوريات والإقطاع. كما خيِّل الى كاسترو أنه يمثل آلام القارة جميعها، خيّل إلى صديقه الروائي أنه يمثل أحلامها جميعاً.

*نقلاً عن "النهار" اللبنانية