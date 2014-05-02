انتخابات بائسة ولحظة مريضة

حسب بعض المعلومات فإنَّ أعداد الذين توجهوا إلى صناديق الإقتراع من الأشقاء العراقيين في الأردن تدل على أنَّ هناك مقاطعة فعلية لهذه الإنتخابات التشريعية التي جرت في العراق تحت دوي الإنفجارات وأزيز الرصاص والتي يرى كثيرون أنها إنْ هي جدَّدتْ لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي فإنها ربما لن تتكرر مرة أخرى إلا بعد سنوات طويلة.

ربما يبرر البعض مقاطعة الأشقاء العراقيين المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية لهذه الإنتخابات ،وبعضهم متواجد هنا قبل سقوط نظام صدام حسين في العام 2003 بسنوات طويلة، بالقول أن غالبية هؤلاء من الطائفة السنية التي كانت مقاطعتها للإنتخابات السابقة هي التي جاءت بـ»المالكي» رئيساً للوزراء للمرة الثانية وحقيقة إنَّ هذا غير صحيح على الإطلاق فالأغلبية هي للطائفة الشيعية الكريمة التي ليست كلها «تقرأ على خطيب واحد» والتي فيها توجهات رئيسية وتيارات لا يستطيع كائن من كان التشكيك في إلتزاماتها القومية العربية.

إنه لاشك في أنَّ معركة هذه الإنتخابات ،إن داخل العراق وإن خارجه، قد تعرضت لشحن طائفي بغيض وفي الإتجاهين لكن علينا ألاَّ نقع في الخطيئة وننساق وراء هذه الدعوات المشبوهة التي بإمكاننا التأكيد على أنها غريبة على العراق المجيد وعلى العراقيين الشرفاء فالمعروف أن مكونات الجيش العراقي الذي حارب إيران الخمينية لثمانية اعوام متواصلة كانت ،إن على مستوى كبار الضباط والقيادات العليا وإنْ على مستوى الأفراد، كلها مكونات منطلقاتها قومية وعروبية وأن الوجود الشيعي فيها ربما كان أكثر من الوجود السني.

إنَّ هذه الآفة التي يعاني منها العراق الآن التي تقف وراء كل هذا العنف العشوائي المدان والمرفوض ووراء كل هذه التفجيرات الإجرامية قد جاء بها الإيرانيون الذين سلمهم الإحتلال الأميركي بلاد الرافدين تسليماً بعد تفكيك بنية الدولة العراقية ،على صعيد الجيش وعلى صعيد الإدارات كلها، والذين إستغلوا ظروف هذا البلد السابقة واللاحقة ليفرضوا مفاهيمهم والتزاماتهم المذهبية-السياسية عليه وليوصلوه إلى هذه الأوضاع المأساوية التي إن هي إستمرت فإنه ذاهب إلى التمزق والإنقسام لا محالة... لا سمح الله.

لقد كانت هناك عشية هذه الإنتخابات وخلالها مؤامرة إغراق مناطق معينة من بينها الرماوي والفلوجة بالدماء والدخان والفوضى لحمل أهلها على مقاطعة هذه الإنتخابات ولتبقى الكفة «طابشة» لمصلحة رئيس الوزراء الحالي الذي تجاوز بطائفيته ومذهبيته كل الحدود المعقولة وغير المعقولة.. ومقابل هذا فقد كانت هناك تلك الوقفة الشجاعة لكل من السيدين مقتدى الصدر وعمار الحكيم التي أعادت لـ»التشيع» نقاءه السابق ووجهه الناصع البياض وقلبه الخالي من النزعات الثأرية الجاهلية ومن الأحقاد السوداء والتي عززت القناعة بأنَّ هذا الذي نراه الآن والذي تجلى بأبشع صوره في هذه الإنتخابات الأخيرة هو مجرد «لحظة مريضة» في تاريخ طويل طالما بقي العرب يفتخرون به وطالما كان نقطة مضيئة في العالم بأسره.

ولذلك فإنه لابد من الإصطفاف خلف السيدين الجليلين مقتدى الصدر وعمار الحكيم لخلق جبهة عراقية عريضة رافضة للمذهبية والطائفية والهيمنة الإيرانية على العراق ورافضة أيضاً للتعصف القومي الأرعن وعامِلةٍ على العودة ببلاد الرافدين إلى أمجادها وإلى تسامحها وإلى مساهمتها الرئيسية في المسيرة الحضارية الكونية قبل أن تكتوي بنيران الإنقلابات العسكرية وتسلط الحزب الأوحد وقبل أن يتسلل الإيرانيون إلى شرايينها إستغلالاً لتواطئ أولتآمر الإحتلال الأميركي أو جهله.. ولا فرق.

*نقلا عن "الراي" الأردنية