مسؤولية الإخوان

كل حديث واشنطن عن حرب مصر ضد الإرهاب وضرورة دعمها فى هذه الحرب إنما ينصب على ما يحدث فى سيناء ولا يتخطى حدود شبه الجزيرة إلى ما يعانى منه المواطنون داخل البلاد من تفجيرات وأعمال عنف أودت حتى الآن بحياة أضعاف عدد من استشهدوا فى سيناء.

ومثل هذه التفرقة التعسفية تريح أصحابها الذين لم يتخلوا، حتى الآن، عن دعمهم لجماعة الإخوان بعد أن وصلوا معها إلى اتفاقات، خلال فترة حكمها القصيرة، أهم وأبعد أثراً مما وصلوا إليه خلال 30 عاماً من الحكم السابق عليها.

فما يحدث فى سيناء ــ وفق هذا التصور ــ هو إرهاب تقوم به جماعات جهادية غير الإخوان، أما ما يحدث من إرهاب فى الوادى فلا علاقة للإخوان به، والقول الأبله الذى يواجهوننا به هو أنه ليس هناك دليل واضح على أن الإخوان هم المسؤولون عن تلك العمليات الإرهابية (!!)

والحقيقة أن مثل هذا الحديث لا يتفق من قريب أو بعيد مع الأعراف القضائية، فهناك قرائن قد تكون أشد إدانة للمتهم من الدلائل، ثم إن هناك السؤال الذى يحدد هوية الجانى فى أى جريمة وهو: من المستفيد؟ والحقيقة أن المستفيد من كل الجرائم الإرهابية التى نشهدها الآن هو الإخوان وحدهم ولا أحد غيرهم. فحتى الجرائم التى تعلن بعض التنظيمات الأخرى مسؤوليتها عنها لا تفيد أحداً غير الإخوان الذين يريدون وقف اكتمال خريطة المستقبل والعودة إلى حكمهم الذى أسقطه الشعب، وليقل لى أحد ما هى مشكلة جماعة تدعى أن هدفها هو تحرير بيت المقدس مع الشعب المصرى؟ ولماذا تستهدف أبناءه ومنشآته العامة بدلاً من استهداف الاحتلال الصهيونى لبيت المقدس؟ وما هى مشكلة ذلك التنظيم الإرهابى الآخر الذى أنشئ فى ليبيا والذى يتسمى باسم جنودنا الأبرار، بينما هو يستهدف أرواحهم؟

ثم قبل ذلك كله وبعده، ألم يقف أحد قيادات الإخوان أمام كاميرات الإعلان ليعلن أمام العالم أجمع أن ما يجرى فى سيناء سيتوقف فى ذات اللحظة التى يعود فيها مرسى إلى الحكم؟ فماذا نريد بعد ذلك من قرائن وأدلة؟

إن علاقتنا مع الدول التى مازالت تدعم الإرهاب لن تنصلح قبل أن تعترف هذه الدول بمسؤولية الإخوان عن مخطط سفك الدماء الذى تشهده البلاد الآن فى جميع أنحائها، وليس فى سيناء وحدها، فعندئذ فقط تكون قد اعترفت بإرادة الشعب المصرى الذى يرى أنها تناصبه العداء بمحاولة تبرئة قاتليه من جرمهم.

نقلاً عن صحيفة "المصري اليوم".