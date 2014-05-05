وكاف كفوف الكاف!

يقال ان الكاف الثلاثية ترمز لمليشيات كوكلوكس كلان (ك.ك.ك) أي الميليشيات الأميركية الجنوبية التي خلقت لمحاربة جيش الاحتلال الشمالي ولطرد المستوطنين الشماليين والتي تحولت فيما بعد لمحاربة منح السود حقوقهم المدنية ومقاومة المد اليساري والشيوعي وانتهت بمحاربة الحكومة المركزية في واشنطن، ويعتقد آخرون ان حروف الكاف الثلاثة ترمز لآخر 3 دول شيوعية بقيت في العالم أي كوبا وكوريا الشمالية والكويت، بينما نرى انها أحد أسباب كوارث منطقتنا القائمة كونها ترمز لسياسة وفلسفة بدأت عام 1919 عندما ربط الكرملين بمنظومات الكومنترون ولاحقا بـ«الكومنفورم».

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خلقت منظمتا الكومنترون والكومنفورم لاجل نشر فكر ايديولوجي معين هو الشيوعية في دول العالم المختلفة ومن ثم كانوا أول من أقر وشرع لعمليات الولاءات العابرة للقارات فقد حددوا آنذاك 21 مبدأ على التابعين في العالم اجمع الالتزام بها وعلى رأسها الولاء التام للكرملين لا لبلدانهم وضرورة إشعال الثورات في بلدانهم والسيطرة على النقابات وقيادة الجيوش وخلق تنظيمات سرية إلى جانب التنظيمات المعلنة واستخدام العنف والإرهاب والاغتيال واشعال الحروب الأهلية للوصول للأهداف المرسومة لهم.

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ولا شك أن أغلب ما يجري في منطقتنا هو نتاج لمثل ذلك التفكير العدمي المدمر الذي استبدل شقه اليساري بالتوجه الديني المتطرف الذي طبق تماما مبادئ الكومنترون والكومنفورم واصبح لا يخجل من ابداء الولاء لتنظيمات أو عواصم بعينها لا لاوطانها التي يفترض الانتماء لها، كما كرروا استخدام نفس الوسائل من عنف وخلق تنظيمات سرية وميليشيات، لذا فلا جديد تحت شمس المنطقة عدا توقف الناس عن إطلاق لقب «خونة الأوطان» الذي كان كثيرون يصمون به الشيوعيين.

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آخر محطة: نظم امرؤ القيس وانشد طلال مداح:

تعلق قلبي طفلة عربية

تنعّم في الديباج والحلي والحلل

وكاف وكفكاف وكفي بكفها

وكاف كفوف الودق من كفها انهمل

حجازية العينين مكية الحشى

عراقية الأطراف رومية الكفل

تهامية الابدان عبسية اللمى

خزاعية الاسنان درية القبَل



لم يبق لتلك الطفلة العربية بسبب الثورات العربية لا ديباج ولا حلي ولا حلل بل قتل وقمع وتهجير واغتصاب..!

*نقلاً عن الأنباء الكويتية.