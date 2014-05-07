وطن الملوك

لماذا هو وحده الأردني عن دون كل العرب يعترض دوما ...لماذا هو وحده الاردني عن دون كل العرب ,يكره أن يكون في المركز الأخير ؟ ..لماذا هو وحده الاردني عن دون كل الناس لايأكل خبزه مغمسا بالذل ويرتضي الجوع على أن تخدش كرامته ؟ ...لماذا هو وحده الأردني يرفض التفتيش في كل مطارات العالم ولا يخجل من أحد ...في الحق ...لماذا لماذا لماذا ...؟

سألني صديقي اللبناني , هذه الأسئلة وحين فكرت ...وجدت أن ما يقوله صحيح حتى في (الروليت )حين تطوف فنادق العالم تكتشف أن الأردني على الطاولات يكون سيد اللعبة مع أنه لايملك أكثر من ألف دولار بالمقابل بقية اللاعبين يملكون ملايين الدولارات ..ولكن كبرياءه يدفعه لأن يكون سيد (الكازينو) ...

قلت لصديقي اللبناني ..القصة بسيطة والسر ليس في الأردني ولكنه في الأردن الوطن ...أنظر إلى تاريخ لبنان فهي تحكم من قبل رؤساء وفيها طوائف , أنظر إلى العراق ستجد أن تاريخه مليء بالإنقلابات ..وحكم العسكر , وتعال إلى مصر .. مصر أيضا حكمت من قبل الثورة ومن قبل العسكر .... تعال إلى كل بلدان الشرق الأوسط ستجد أن القبائل تحكم وأحيانا المشيخات وأحيانا العسكر ... إلا الأردن هي الدولة الوحيدة في العالم التي لم تحكم إلا من الملوك ...

إقرا تاريخ مملكة الأنباط وكيف بنى ملوكهم معجزة في العالم ...حين أسسوا مدنا في الصخر وظلت حضارتهم للان شاهدة على عظمة الأردن ...

إقرأ تاريخ المملكه المؤابيه ..وهي الممتدة شرق البحر الميت وحتى (أرنون) شمالا وأقرأ تاريخ المؤابين ..وكيف أسسوا مملكة عظيمة وورد ذكرهم في التوراة ..

إقرأ تاريخ (العمونيون) الذين أسسوا مملكتهم على تراب هذا البلد والذين اتخذوا من عمان عاصمة لهم ..وكيف كونوا دولة عظيمة امتدت من الموجب جنوبا وحتى الزرقاء ... وهي المملكة الوحيدة التي كانت تجابه الغزو وتضمد جراحها وتنتصر ...

تعال للهاشمين وأقرأ سيرة عبدالله الأول وكيف بنى وطنا من المستحيل وأقامه على العدل والتسامح والقانون .

إقرأ عن الأردن ..افتح الكتب يا صديقي ...

الغريب أن الأردن بحجمه الصغير وقلة موارده إلا أنه الوطن الوحيد في العالم الذي حكم من الملوك فقط ...

وتسألني ياصاحبي ..لماذا كل هذا الحجم من الكبرياء لدى الأردني ؟ لأننا لانرضى بحكم العسكر , ولا نرضى بحكم الجلاديين , ولا نعترف بالدم وسيلة للوصول إلى الحكم نحن لا نرضى سوى بالملوك حكاما علينا ...

ودعني اختم جوابي ياصاحبي بكلمة واحدة ...وهي إختصار لكل ما قلته لك أتدري ما هي يا صاحبي ؟ ...

(حمى الله الملك) .

*نقلاً عن "الرأي" الأردنية.