الإخوان فى عهد السيسى

فى حواره مع الصديقين إبراهيم عيسى ولميس الحديدى مساء الاثنين الماضى قال المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى انه «لا مكان للإخوان فى عهده، وان المصريين لن يسمحوا بوجود فكر جماعة مثل الإخوان مرة أخرى ويكفى ما وقعنا فيه نتيجة تعاطف وعاطفة المصريين».

قبل هذا الحوار المميز قال السيسى انه لا اقصاء لأحد فى المستقبل، وفهم الكثيرون ان الرجل يتحدث عن الإخوان.

السؤال هل هناك تناقض بين التصريحين أو الموقفين؟!.

للوهلة الأولى يبدو الأمر كذلك، لكن أغلب الظن أن ما قصده المشير ليس كذلك بالنظر إلى سياق تصريحاته منذ الثالث من يوليو الماضى وحتى الآن.

لا مكان للإخوان إذا ما فاز السيسى بالرئاسة بمعنى ان الجماعة بصورتها القديمة قبل 3 يوليو أو بصورتها الراهنة لن يكون لها مكان فى العملية السياسية.

أى لن يكون هناك مقر للجماعة فى المقطم أو منيل الروضة أو أى منطقة أخرى. لن تكون الجماعة القديمة ذات الوضع القانونى الملتبس منذ نهايات الأربعينيات أو الجماعة التى حصلت على ترخيص فى لمح البصر فى ديسمبر 2012. وبطبيعة الحال فإن التنظيم نفسه قد تعرض لضربة قوية ولن يستمر بعد ان تم تجريمه قانونا.

ونتيجة لذلك فإن حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى للجماعة ــ أغلب الظن ــ لن يستمر سواء بفعل الحكم القضائى او من محكمة الأمور المستعجلة أو بفعل الأمر الواقع.

هذا التوقع لا يستند إلى معلومة محددة بل إلى قراءة للمشهد السياسى الراهن.

الحزب استمر حتى هذه اللحظة على أمل ان «ينعدل» حال الجماعة وتفهم الواقع وتعمل بمقتضاه لكن الرسالة التى وصلت منها تقول انها لاتزال تراهن على كسر الدولة بكاملها.

ونفس الأمر ينطبق اذا فاز حمدين صباحى فالرجل اعلن بوضوح موقفه من الجماعة والتنظيم والحزب وقال انه لا مكان لهم فى المستقبل.

هذه هى الجماعة أو الإخوان الذين لن يكون لهم مكان فى عهد السيسى إذا فاز بالرئاسة لكن ماذا عن الإخوان المسلمين أنفسهم؟.

طبقا للقانون العادى ولخريطة الطريق فإن أى إخوانى لا يستطيع أحد أن يصادر على رأيه أو حريته طالما التزم بسيادة القانون.

من حق الإخوانى كمواطن ان يترشح لمجلس النواب مثلا دون ان يعلن عن هويته ومن حقه ان يفعل ما يشاء ويعبر عن رأيه طالما انه لم يخالف القانون.

لا يستطيع أحد ان يقصى أى مواطن عن العمل السياسى أو أى نشاط عام أو خاص بحجة انه إخوانى، لأنه لو تم تعميم ذلك فسوف نجد ان كل شخص يريد ايذاء آخر سيتهمه بأنه إخوانى وهكذا سندخل فى حلقة مفرغة تشبه المكارثية التى شهدتها الولايات المتحدة ضد الآراء والأفكار الليبرالية أو اليسارية فى الخمسينيات من القرن الماضى.

أتصور أن هذا ما قصده المشير السيسى فى حواره مع «أون تى فى» و«سى بى سى»، واعتقد ان البعض فهم خطأ أنه ذلك يشمل المواطنين الاخوان العاديين.

فإذا كان ما فهمته صحيحا اتمنى أن يرسل المشير السيسى رسالة واضحة إلى المواطنين الإخوان وليس القادة أو الكوادر أو التنظيميين أو الإرهابيين. رسالة تقول لهم انتم مواطنون لكم جميع الحقوق وعليكم جميع الواجبات طالما التزمتم بالقانون.

*نقلاً عن "الشروق" المصرية.