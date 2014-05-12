أين الغيرة على الإسلام؟

قامت جماعة اسلامية متطرفة معادية للتعليم الغربي «بوكو حرام» في نيجيريا باختطاف 276 تلميذة من مدرستهن في شيبوك في ولاية بورنو في 14 ابريل الماضي وقد تمكنت 53 تلميذة من الفرار ومازالت 223 فتاة في قبضة الخاطفين، وقد اعلن زعيم عصابة بوكو حرام الارهابية ان الفتيات اللواتي خطفن ستتم معاملتهن على انهن سبايا وسيتم بيعهن وتزويجهن بالقوة، وبرر زعيم «بوكو حرام» فعلته بالقول ان خطف الفتيات أثار الغضب لأننا نحتجز اشخاصا كعبيد مضيفا انه خطف الطالبات لأن التربية الغربية يجب ان تتوقف وان على الفتيات ترك المدرسة والزواج وانتقد شكيو زعيم حركة بوكو حرام الديموقراطية والتعليم الغربي ومن لا يؤمن بالاسلام.

لقد ترافق خطف الطالبات في افريقيا ومحاولة بيعهن كعبيد في سوق النخاسة مع تشدد الاسلاميين المتطرفين من جماعة طالبان في محاولة اغتيال طالبة باكستانية لا يتعدى عمرها 14 عاما فقط لأنها تحدت حركة طالبان وطالبت باستمرار تعليم البنات في القرى الباكستانية النائية.

اخبار معاداة المتطرفين الاسلاميين للمرأة وصلت الى الجهاديين العرب والاجانب في سورية حيث شوهوا صورة المرأة المسلمة بإعلانهم عن جواز «المرأة المجاهدة».

آخر الاخبار التي نقلتها وكالات الانباء في لندن تتحدث عن لجوء بعض المدارس الاسلامية في لندن الى نشر التعليم المتشدد الذي يعادي الحضارة الغربية ويعزز دونية المرأة كما تسعى هذه المدارس الى عزل الطلبة عن الطالبات في بلد ديموقراطي حر ومفتوح يؤمن مواطنوه بعلمانية الدولة.

السؤال الذي علينا طرحه ما اسباب سكوت الدول العربية والاسلامية على كل هذه التجاوزات والانتهاكات للاسلام والمسلمين؟، هذه التصرفات في الجماعات الارهابية المختلفة تتطلب الادانة من جميع الدول العربية والاسلامية، خصوصا المنظمات والاحزاب الاسلامية التي تدعي الاعتدال الوسطية في نهجها وعملها، لكنها لم تصدر أي بيانات تدين فيها حركة بوكو حرام أو «القاعدة» أو جماعات النصرة أو «داعش» وغيرها من الجماعات الاسلامية الجهادية المتطرفة، اننا قد نتفهم سكوت وغض نظر بعض جماعات الاسلام السياسي مثل حركة الاخوان المسلمين أو الجماعات السلفية أو غيرها من الجماعات المتطرفة وسكوتهم عما يحدث من تشويه لصورة المرأة في الاسلام وان الاسلام يعادي تعليم المرأة خصوصا التعليم الغربي الحديث.. هذه الجماعات الاسلامية التي تدعي الوسطية والاعتدال والتي تعمل وتنشط من خلال بعض الحكومات العربية والخليجية هي التي تمول وتدعم الجماعات الجهادية المتطرفة في كل بلاد المعمورة.

اننا نستغرب سكوت الانظمة العربية والاسلامية والمنظمات والهيئات الاسلامية المعتدلة عن الجرائم التي ترتكب باسم الاسلام والمسلمين في كل المعمورة خصوصا في آسيا وافريقيا.

الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة تشن حملة دولية لانقاذ الفتيات المخطوفات في نيجيريا وتترأس الحملة في الولايات المتحدة زوجة الرئيس أوباما وهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة وقد بعثت الولايات المتحدة وفد استطلاع للعاصمة النيجيرية من 10 اشخاص.. كما بعثت طائرات استطلاع دولية.

نأمل ان يتحقق المجهود الدولي في انقاذ الفتيات المخطوفات وقتل جميع الارهابيين اللذين يحاولون تحويل البنات المتعلمات الى سبايا يُبعن كعبيد في اسواق افريقيا للعبيد، ان نجاح التعاون الدولي ضد الارهاب هو البداية لتحرير الوطن العربي من تطرف الجماعات الاسلامية.

*نقلاً عن "الوطن" الكويتية.

http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=357312&YearQuarter=20142&WriterId=32