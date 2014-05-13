للعام الثالث على التوالي يحتل اسم «صوفيا» مقدمة الأسماء التي يطلقها الأميركيون على مواليدهم الاناث، وأضافت قناة سكاي نيوز أن الأسماء التي تلت صوفيا كانت «ايما» و«اوليفيا» و«ايزابيلا» أما بالنسبة للمواليد الذكور في الولايات المتحدة الأميركية فقد حل اسم «نوح» في المرتبة الأولى لينهي 14 عاما من سيطرة اسم «يعقوب» على المقدمة.

تغلب أسماء الأنبياء والحواريين والصحابة والقديسين على أسماء الناس بحسب دياناتهم، وأعتقد أن اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحتل المرتبة الأولى بين أسماء المسلمين، كما نلاحظ أن سورية تتميز بأسماء رجال تعود إلى حكام الدولة الأموية وعاصمتها دمشق، أما عند إخوتنا الشيعة فتهيمن أسماء الأئمة الأثني عشر، عليهم السلام، على أسماء المواليد الذكور.

ليس الناس على دين ملوكهم وحسب بل وعلى أسمائهم أيضا. فمع صعود نجم فيصل الأول ابن الشريف حسين في الثورة العربية الكبرى انتشر اسم فيصل بين العرب خاصة بعد أن تولي الهواشم أمر العراق، ويبقى المثال العربي الأشهر وهو انتشار اسمي «جمال» و«عبد الحكيم» في فترة المد الناصري.

أما أشهر الأسماء في الهند فيمكن القول إنه لو وقف شخص في ميدان مزدحم في نيودلهي وصرخ قائلا «راجو» لالتفت اليه أكثر من نصف الموجودين في الميدان

نقلاً عن "الأنباء"

http://www.alanba.com.kw/kottab/slah-alsayer/468339/13-05-2014