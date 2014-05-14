تصويت الناصريين للسيسي وانسحاب صباحي!

كي لا تكرر القوى الناصرية خطأها الجسيم الذي ارتكبته في انتخابات الرئاسة السابقة عندما تحالفت بعض قياداتها كحال حمدين صباحي وحمدي قنديل وغيرهما مع الاخوان فنجح د.محمد مرسي بالرئاسة بأصواتهم ثم تنصلوا من ذلك الموقف وانقلبوا على مرسي كما انقلب عليهم، لذا نرجو الاتعاظ من تلك التجربة المرة ومنح أصواتهم هذه المرة للفريق السيسي.

>>>

ولا حكمة في ان يدعي احد انه ملكي اكثر من الملك أو ناصري أكثر من عائلة عبدالناصر التي اعلنت وقوفها مع الفريق السيسي، ان نجاح صباحي في انتخابات الرئاسة وهو من يدعي تمثيل الناصريين سيعيد تجربة أو مأساة د.محمد مرسي والإخوان المسلمين حيث ان الاخفاق اللاحق المتوقع لصباحي حال نجاحه في الانتخابات بسبب عدم خبرته او كفاءته الإدارية سينعكس بشكل سالب على الحركة الناصرية واسعة الانتشار هذه الايام في مصر، اما اخفاق الفريق السيسي الأقل احتمالا بسبب خبرته الطويلة في الادارة فلن ينعكس او يؤثر على الحركة الناصرية بل على المؤسسة العسكرية ان تم.

>>>

في هذا السياق ما صرح به الفريق السيسي حول اعتزامه الاعتزال فيها لو خرجت المظاهرات ضده كان الافضل الا يقال كونه سيعطي الاخوان المبرر لإبقاء حالة الفوضى واخراج المظاهرات المدفوعة اثمان البعض منها طوال فترة حكمه، اما وقد خرج التصريح فالواجب ايضاح حقيقة ان المظاهرات لا تسقط الانظمة في الديموقراطيات الغربية كقاعدة وعرف متوارث، فكل يوم تخرج مظاهرات ضد الرئيس أوباما وغيره من قيادات غربية دون ان يدفعهم ذلك إلى تقديم استقالاتهم، ان ما حدث في 25 يناير و30 يونيو بمصر هو استثناء تاريخي والاستثناءات لا يعمل بها كل يوم وإلا لأصبحت.. قاعدة!

>>>

آخر محطة: 1- الافضل للناصريين ان يعلنوا بشكل لا لبس فيه اصطفافهم مع السيسي وابتعادهم عن صباحي كي لا يتحملوا وزر اخطائه السابقة واللاحقة وعلاقاته التي ستتردى مع اغلب دول الخليج والعالم في حال انتخابه.

2- بدأت بعض الاخبار تتواتر عن احتمال انسحاب مفاجئ للمرشح حمدين صباحي في القادم من الأيام وهو قرار تدفع الملايين ولربما المليارات لحدوثه كوسيلة لضرب الاستقرار ونشر الفوضى في مصر وسيرى كثيرون فيما لو حدث ان الترشح لم يكن منذ اليوم الاول إلا لإعلان هذا الانسحاب، لذا نرجو كذب تلك الاقاويل التي ستظهر حقيقتها الايام المقبلة والتاريخ يرقب ويكتب!

*نقلاً عن "الأنباء" الكويتية.

www.alanba.com.kw/kottab/sami-alnisf/468618/14-05-2014