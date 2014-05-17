استطلاعات رأى «مضروبة»



قبل سقوط حسنى مبارك بأسابيع قليلة، خرج استطلاع للرأى يقول إن نحو ٨٥ فى المئة يشعرون بالرضا عن الرئيس، وبالتالى عن حكومته ونظامه. وكما نعلم، فقد خرج بعدها ملايين المصريين يهتفون « الشعب يريد إسقاط النظام».

قبلها أيضا قال أحد استطلاعات الرأى أن الحزب الوطنى سيفوز بالأغلبية فى انتخابات ٢٠١٠ الشهيرة وقد فاز فعلا ولكن بتزوير فج ومفضوح وغير مسبوق، الأمر الذى كان سببا رئيسيا للثورة.

وقبل الانتخابات الرئاسية الماضية فى منتصف عام ٢٠١٢، خرج مركز بحوث رأى مشهور يقول إن المنافسة سوف تنحصر بين عمرو موسى وعبدالمنعم أبو الفتوح، وأن حمدين صباحى سيحل فى المركز السادس، وبالطبع جاءت النتائج مختلفة كليا.

وإذا كان يقال إن هامش الخطأ المسموح به علميا لا يزيد على ٣ فى المئة فقد زاد فى الاستطلاعات المصرية على سبعين فى المئة!!!.

الآن نسمع ونقرأ عن استطلاعات رأى مشابهة فى قضايا كثيرة منها الانتخابات الرئاسية،والنتائج تبدو غريبة وصادمة مقارنة بما هو موجود على أرض الواقع.

السؤال هو : هل المشكلة فى مراكز الاستطلاع أم فى طريقة عملها أم فى المصريين أنفسهم وعدم تعودهم على التعامل مع هذه الاستطلاعات، أم فى كل هذه الأسباب مجتمعة؟.

فى ظل هذه النتائج غير المنطقية يحق للناس أن تتساءل وتتعجب وتندهش والأهم ألا تصدق كل هذه الاستطلاعات حتى لو كان بعضها بريئا أو صحيحا.

هناك تقدير عام أن غالبية الاستطلاعات التى تجرى فى مصر، لا تتم وفقا للقواعد العلمية المتبعة من حيث إن العينة يجب أن تكون عشوائية وممثلة ومتنوعة وأن يعمل الباحثون طبقا لهذه القواعد ولا يتلاعبون فى العينة وبالتالى فى النتائج.

وهناك دكاكين تطلق على نفسها مراكز بحوث رأى عام تعمل «من تحت بير السلم» وتجرى استطلاعات «مضروبة» لمن يدفع أو لمن كان مقربا .

فى مرات كثيرة تكون استمارات الاستطلاع سليمة وعلمية تماما لكن مشكلتها البسيطة أن البيانات «تايوانى» بمعنى أن فريق البحث هو نفسه الذى يقوم بتعبئتها أو عبر معارف وأقارب.

إحدى المشاكل أيضا أن غالبية المصريين لم يتعودوا بعد على الاستطلاعات، ويتعاملون معها باعتبارها تحاول التفتيش فى نواياهم ما قد يوقعهم تحت طائلة القانون لاحقا، خصوصا أن بقايا الخوف من الدولة أو الأجهزة لا يزال يعشعش فى رؤوس وقلوب الكثيرين. ونتيجة لذلك فإن كثيرين يرفضون المشاركة فى الاستطلاع وإذا شاركوا يجيبون بكل ما يرضى السلطة فقط.

المرة الوحيدة التى رأيت فيها استطلاعا قريبا من الحقيقة هو الذى أجراه مركز بصيرة لحساب برنامج شريف عامر «يحدث فى مصر» فى قناة «إم. بى. سى. مصر» وكان على عينة عشوائية بعد خروجها من مراكز التصويت على الاستفتاء على الدستور الأخير، رغم أن نفس المركز أجرى استطلاعات أخرى سابقة جاءت النتائج فيها مخالفة لما حدث لاحقا.

ما نريد أن نصل إليه هو أن نناشد هذه المراكز أن تتقى الله فينا وأن تمارس عملها طبقا للقواعد المعمول بها عالميا. وإلى أن يحدث ذلك، فنحن نحيطهم علما بأننا لن نصدق نتائج استطلاعاتهم حتى إشعار آخر.

نقلاً عن صحيفة "الشروق"

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