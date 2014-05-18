الوصايا العشر فى الجمهورية الثالثة

لا تنس: أن الغرض من هذه المقالات منذ العودة للكتابة فى "المصرى اليوم" أن نتجنب إخفاقا تاريخيا آخر يضاف إلى إخفاقات تاريخية أخرى على مدى أكثر من قرنين منذ تولى محمد على الحكم عام ١٨٠٥. هذه المرة فإن التجربة مخضبة بكثير من الدماء، وسقوط شهداء، وحرق دور للعبادة، وتدمير لمؤسسات الدولة إما بحرقها أو بتغيير مسارها وقواعد عملها إلى اتجاهات أكثر تخلفا مما كانت عليه.

بعد أكثر من ثلاث سنوات على الثورة الأولى، وثورتين أخريين لم نتقدم خطوة واحدة إلى الأمام، اللهم إلا بقدرة الشعب على الخروج، وعودة السياسة، والدخول فى تجارب دستورية وانتخابية متعددة. أياما وسوف ننتخب رئيسا جديدا، وإما أن يكون واحدا كمن سبقوه يبدأ بالآمال العظام وينتهى بمسيرة تبقى الأمور على حالها، فنبقى نعانى من كل الأمراض الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية بالطبع، ونعيش فى ذيل الترتيب بين الأمم. أو كما يعد مرشحو الرئاسة أن يكون لدينا نقطة فاصلة، ما بعدها لا يكون مثل ما قبلها، هنا تكون الحركة عالية السرعة، شديدة الإتقان، تنمية تليق بعهد يطلق عليه اسم «الجمهورية الثالثة» سبقتها جمهوريتان أضافتا لمصر ولكنهما لم تقفزا بها، وظلت فى عداد الدول الفقيرة التى تنتظر النوايا الطيبة للدول المانحة، وكل ذلك وهى تتظاهر بأنها من عظائم الأمم وكأن العصور الفرعونية لا تزال مستمرة على حالها. عشر وصايا تجعل الجمهورية الجديدة تختلف عما سبقها:

أولها العمل وثقافته، ومعناها أن إنتاج «القيمة»- المادية والمعنوية- فى البلاد لا يكون إلا نتيجة جهد بدنى وعقلى. وهكذا فإن الرئاسة الجديدة لن تكون جديدة إلا إذا كان لديها الشجاعة لاتخاذ القرارات اللازمة لجعل الجهاز البيروقراطى للدولة إضافة للجهد الوطنى وليس خصما منه. أما القطاع العام وهو لا يزال الأغلبية فى الاقتصاد القومى، لأنه فضلا عن أنه يضم أكثر من ١٧٠ شركة، فإنه يشمل ما لا يحسب عادة مثل المرافق الحيوية كافة من موانى ومطارات وطرق وسكك حديدية وشركات مواصلات واتصالات برية وجوية وقصور ثقافة. هذه كلها ثروة هائلة ولكنها عاجزة عن النمو، ولا أظن أنه يمكن أن تخرج من إطار التخلف إلى عالم التقدم إلا بخصخصتها، فتتوفر الموارد للدولة، وتصبح هذه المؤسسات أكثر قدرة على المنافسة المحلية والعالمية.

وثانيها أن هناك فارقا كبيرا بين أن يكون هدف الجمهورية تحقيق الاستقرار والأمن، ولا يكون ذلك مدخلا للجمود، أو الرضاء بمستويات دنيا من النمو مع التصفيق الإعلامى لها حتى نظن أننا نتقدم. الشفافية والمحاسبة ليست فقط مطلوبة، ولكنها أيضا لازمة للمقارنة بين كيف أمسينا، وكيف أصبحنا، ويكون هذا وذاك ليس عن طريق أجهزتنا المجهزة للنفاق، وإنما عن طريق أدوات محايدة ونزيهة.

وثالثها أنه لا يجوز الاحتماء بشعارات وعبارات عظمى للتغطية على فشل قائم، ولا يمكن استخدام «الأمن القومى» إلا فيما يتعلق بالتهديدات المباشرة لحدود الدولة وتكاملها الإقليمى وبقائها والتى يحتمل فيها استخدام القوة العسكرية. وما ينطبق على الأمن «القومى» ينطبق أيضا على الدين، كلاهما لا يصلح لاحتكار فئة أو جماعة، وفى كل الأحوال فإن مكانهما جلى فى الدستور.

ورابعها أن الغرض الأساسى للجمهورية هو إدارة الثروة المصرية، وتنميتها ليس فقط حتى يتم تخريج العدد الأكبر من الفقراء إلى ساحة الستر، وإنما أيضا حتى يصير الأغنياء- المستثمرون- أكثر قدرة على الاستثمار ونشر العمران وتشغيل كل القادرين على العمل. هنا فإن إدارة الفقر عن طريق المنح والدعم ونشر العادات الشاذة التى لا يعرفها أحد غيرنا من أول كيف نوزع رغيف العيش، وحتى نتيح صحافة قومية- لن تكون أكثر من تكرار للجمهوريات السابقة.

وخامسها أن أرض مصر هى ملك لكل المصريين، لا يملكها أحد غيرهم إلا بغرض المنفعة العامة ولزمن محدد، ولا يتحكم فيها عن طريق قوانين بالية، وهى مثلها مثل كل أشكال الملكيات العامة قابلة للتداول فى سوق حرة وتنافسية. هذه الأرض توضع فى بنك للأراضى يديرها، ويحافظ عليها من الاعتداء والتلوث، ويجعلها دوما جاهزة للاستثمار والتنمية والتشغيل بأشكال مختلفة. وما يقال عن أرض مصر يقال عن بحارها، وجزرها، وما تحتويه صحراواتها من معادن وثروات.

وسادسها أن مصر من حيث المساحة غير صغيرة، ومن حيث عدد السكان أيضا غير قليلة، وذلك يجعل مصر بلدا متنوع السكان والأقاليم التى من حق كل منها أن ينتج ويقيم من التعليم والصحة ما يتلاءم معه، ضمن رؤية وتوجه قومى يتقدم به رئيس الجمهورية المنتخب. ولعل ذلك يمكن الوصول إليه من خلال القوانين المكملة للدستور، التى لا تغير من طبيعة القوانين القائمة فقط، وإنما أيضا تطرح قوانين جديدة تتلاءم مع مصر تختلف عن تلك التى أحجمت عن التقدم فى عهد الولاية العثمانية، والملكية، والجمهوريتين الأولى والثانية.

وسابعها ما جرى سابقا فى فترات زمنية مختلفة فى الدولة المصرية هو جزء من التراكم المتاح الذى لا ينبغى ألا يهدر حتى ولو كان ضئيلا أو غير كاف؛ وجزء من هذا التراكم الفكر والتخطيط العلمى. ولا أذكر أن فكرة واحدة طرحت فى عهد ما بعد الثورات إلا وكان لها أصل فى عصور سابقة، ومن يفتش فى أضابير وزارة سابقة تحت اسم «التنمية الاقتصادية»، وفى أرشيف وزارة التعاون الدولى، سوف يجد دراسات كاملة وتفصيلية تخص تنمية الأقاليم المصرية المختلفة شمالا وجنوبا، شرقا وغربا، وفى الوادى والصحراء والبحر.

وثامنها أن صانع القرار ومتخذه لا يملكان ترف تواجد الأيدى «المرتعشة» غير القادرة على اتخاذ القرار، وعلى الجمهورية أن توفر القدرة والإمكانيات ومن بعدهما المحاسبة التى تحتوى على إمكانية الفصل والإطاحة عند الفشل. يحدث ذلك بقوة القانون من ناحية، وبقوة السياسة من ناحية أخرى حيث لا يكون هناك منصب أو مكان لا يرتبط بفترات زمنية محددة. المكافأة هنا أيضا واردة، وربما يبدأ الرئيس عمله بمنح أنواط التفوق لكل من أضاف للناتج المحلى الإجمالى.

وتاسعها أنه علينا ألا ننسى أبدا أن النظام السياسى الذى ستقام على أساسه الجمهورية الثالثة يتضمن مرحلة انتقالية سوف تستمر لثمانى سنوات كما جاء فى دستور ٢٠١٤. التحضير لما بعد المرحلة الانتقالية من الضرورى أن يبدأ من الآن وفور انتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان وإلا فإن الأوضاع الانتقالية سوف تكون أوضاعا دائمة، فلا يجب أن ننسى أن لدينا قدرات هائلة على التبرير، ومقاومة التغيير لما هو قائم، والتعود على الأوضاع الاستثنائية حتى تصير من طبائع الأشياء، فتكون طبائعنا حالة خاصة لا تتقدم ولا تسعى إلى مراتب عليا بين الأمم.

وعاشرها أن بداية الجمهورية الثالثة تستلزم الحرص فى التعامل مع العالم الخارجى، فكما نحشد الموارد الداخلية فإن حشد الموارد الخارجية ضرورى ولازم. مثل ذلك يعرض علينا ألا نستبعد أحدا من دوائر سياستنا الخارجية، وما نحتاجه هو نوع من الاشتباك الدائم الذى يتيح لنا تعريف الأصدقاء والحلفاء والمنافسين والأعداء.

وكما هو معلوم فى الأدب الشعبى السياسى أن الماضى شهد الكثير من الاستدراج، والدخول فى معارك كان يمكن تجنبها، وحروب لم تكن من الضرورات. وما نحتاجه أحيانا قدر من الخيال، وإبداع فى البحث عن البدائل، وما نعتقد أنه معضلة كبرى تتعلق بالمياه تفرض علينا سياسة إفريقية تختلف عما سبقها، ولكن ربما الأهم سياسة مائية تعتمد على توليد المياه من البحر كما تفعل دول كثيرة حولنا. هل نذكر ما كان فى السابق من لوم كبير لأننا قمنا بتجارة الغاز مع إسرائيل فإذا بالأخيرة تحقق فائضا من إنتاجها لأنها لا تريد الاعتماد علينا. المعادلات الإستراتيجية هنا دقيقة، وربما آن الأوان أن تدخل التكنولوجيا دائرة اتخاذ القرار فى السياسة الخارجية، وساعتها فإن الحاجز بين الداخل والخارج سوف يختفى، وتكون السياسة الخارجية امتدادا للسياسة الداخلية.

هل نفلح فى أن تكون هذه الوصايا العشر أسسا للجمهورية الثالثة؟ أخشى أن يكون تجنبها المقدمة الطبيعية للجمهورية الرابعة؟!.

*نقلاً عن "المصري اليوم"

http://www.almasryalyoum.com/news/details/447672