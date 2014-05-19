مخاطر الموت.. من العطش

نحن نتكلم عن أزمة المياه التي يعيشها العالم، وبالذات في عالم مجلس التعاون، دون احساس المواطن بالمخاطر التي تدور في سقف حياته وتهدد مجتمعه.

وقد كنت أحد الذين هزتهم كلمة الدكتور عبدالله الحصين وزير الماء والكهرباء في المملكة العربية السعودية خلال مؤتمر الأمن الوطني الاقليمي الذي عقد في البحرين منذ ثلاثة أسابيع، حيث جاءت الكلمات من ورقته مثل دوشة الرصاص التي تقترب من أذنيك، وتدفعك الى صحوة تتساءل فيها عن معقولية هذا الكلام.

يقول الوزير بأن استهلاك الفرد في دول المجلس يصل الى سبعمائة متر في اليوم من مصدر يعتبر الأكثر كلفة على الاطلاق– تقطير مياه البحر– بينما يصل استهلاك الفرد في الاتحاد الأوروبي الى مائة وثلاثين مترا، لكنه انخفض في مدينة ميونخ الألمانية الى أقل من التسعين مترا.

ويضيف بأن حاجة دول المجلس من الماء في عام 1980 كانت ستة مليارات متر مكعب سنويا، بينما وصلت الآن الى سبعة وعشرين مليارا، ومن المتوقع ان يصل الطلب في السنوات القادمة الى أربعة وخمسين مليار متر أي ما يماثل كمية جريان نهر النيل سنويا في مصر.

ويتساءل الوزير عن مسببات هذا الهدر في هذه السلعة الحيوية؟.

يضع الوزير المسؤولية على انخفاض تعرفة المياه أو انعدامها أحيانا، وهذه الخدمة السخية التي تقدمها الدولة للموجودين فيها تجعل الفرد يحيا في وفرة مائية بدلا من واقع الندرة، مع عدم الاحساس بالتكلفة الباهظة التي تصاحب انتاج هذه المياه ونقلها وتوزيعها ثم جمعها ومعالجتها.

ويضيف الوزير بأن متوسط قيمة المتر المكعب في الاتحاد الأوروبي أكثر من دينار، وفي الدنمارك يصل سعر المتر المكعب الى دينارين ونصف.

ويشير الوزير الى مشكلة التسرب التي تبلغ %30 من الاستهلاك بسبب ضعف الصيانة، بينما في أوروبا تصل نسبة التسرب الى %5 فقط، بسبب وجود الصيانة والاحساس بالتكلفة المالية للهدر.

وهنا يقدم الوزير السعودي حكمته – لا مفر من تطبيقها – في رفع سعر المتر المكعب، مستندا على حكمة العرب التي تقول «ما أدب امرء مثل ماله» ويتطرق المتحدث الى تعقيدات الزراعة في دول المجلس التي تستنزف الكثير من محاصيل غير ذات جدوى اقتصاديا أو منخفضة الجدوى كزراعة الحبوب والأعلاف والتوسع غير المدروس في زراعة النخيل، الأمر الذي أدى الى نفاد المياه في الطبقات العميقة، كما اختفت من الخليج العيون المائية الجارية، ويقول الوزير بأن انتاج تمرة واحدة تستهلك قرابة خمسين لترا من الماء، وخمسمائة لتر لانتاج لتر من الحليب، وألفي لتر لانتاج كيلو واحد من الحبوب، وخمسة وعشرين ألف لتر لانتاج كيلو واحد من اللحم، ولانتاج بطيخة واحدة وزنها عشرون كيلوجراما نستهلك صهريج ماء سعته خمسة عشر مترا مكعبا أو خمسة عشر ألف لتر من الماء.

ويلخص الوزير نداءاته في الندوة الى ضرورة رفع التكلفة، لأن الرعاية الاجتماعية السخية أدت الى الافراط في الاستهلاك مع الاهتمام بالصيانة واختيار الأنابيب الحديثة التي لا تسمح بالتسريب الواسع.

خلقت مداخلة الوزير تساؤلات عن الخطط التي ترسمها حكومات المجلس لمواجهة المخاوف التي تفرزها أزمة المياه، وضرورة المقاربة الخليجية الجماعية لهذه المشكلة، مع احتمالات اجراءات للتوعية وترشيد الاستهلاك.

هناك حقائق لابد ان تتعامل معها الحكومات الخليجية بحزم ووضوح، كما تدعو الباحثة البريطانية غلايدا لاهن، الباحثة الرئيسية في دائرة الطاقة والبيئة والموارد في المعهد الملكي للشؤون الدولية «تشاتام هاوس - chatham house» في لندن في مقالها في جريدة الحياة في عددها الصادر يوم الاثنين 5 مايو الجاري، حيث تشير الى ان المملكة العربية السعودية تخسر يوميا الآن أكثر من نصف مليون برميل من نفطها ثمنا لانتاج الكهرباء، وأن تكلفة الدعم المباشر لمستهلك المياه وصلت عام 2011 الى مليار ونصف دولار، وقد زادت خلال العامين الماضيين، بينما تحمل حكومة الكويت %90 من تكاليف انتاج تحلية المياه.

وأن السعودية ستستهلك عام 2025 مليونا ونصف المليون برميل يوميا للوفاء بمعدل الاستهلاك الحالي، وبامكانها توفير 36 مليار دولار اذا ما اعتمدت اجراءات أساسية لتحسين الكفاء في الاستهلاك.

وتدعو دراسة المعهد الملكي البريطاني الى ابتكار وسائل تخفيف الدعم بما فيها توفير مساعدات نقدية تعويضية للاسر الفقيرة كما هو جار الآن في ايران.

وتدعو الدراسة الى الاستفادة من تخفيف مبالغ الدعم وتحويلها الى فرص عمل داخل هذه المجتمعات، وعلى هذه الحكومات ان تعمل بجدية لتعديل البيئة السياسية لكي يشعر المواطن وغيره بضرورة تحمل قسط من المسؤولية.

يقول وزير الماء والكهرباء السعودي د.عبدالله الحصين، بأن المواطن السعودي يدفع ما يعادل 53 دولارا شهريا لتسديد فاتورة الهاتف لكنه يدفع ربع ريال شهريا في مقابل فاتورة المياه، فلا يتألم من فاتورة الهاتف بينما يتحسس كثيرا اذا تأثرت فاتورة المياه، وان هذا الوضع يمكن تغييره لدى العائلات المنخفضة الدخل من خلال استعمال تعريفات متدرجة توفر امدادا كافيا بسعر منخفض وتتقاضى سعرا أعلى في مقابل طاقة اضافية.

ومن رصد التجربة الأوروبية يمكن التعرف بسهولة على طاقة الانسان على التكيف مع الواقع حيث تقبل المواطن في أوروبا وسائل الترشيد وتعايش معها، ونظم حياته على أساس السعر المحدد.

هناك أزمة مياه في العالم، لكنها حادة في هذه المنطقة التي تقل فيها الامطار ونشفت فيها المياه الجوفية ومع ذلك تبنت سياسة التدليل والعطاء في سلعة نادرة تزداد تكلفتها مع التوسع في الاعمار والمشاريع.

نتابع المناقشات التي تدور حول سد النهضة الذي تبنيه أثيوبيا وتأثيراته على دول المصب مثل مصر المنشغلة الآن في البحث عن وسائل تؤمن لها حقها في مياه النيل وفق الاتفاقيات التي تنظم هذا الموضوع، وليس من المستبعد ان تلجأ مصر الى المنظمات الدولية لصون حقوقها.

ونتذكر تاريخ الصراع بين ايران والعراق قبل سقوط صدام حسين الذي أفرزته الخلافات على شط العرب واصرار الشاه على الخط المنصف، ولا ننسى نهر الأردن ومأساة تحويل مجراه التي حاولت الجامعة العربية البدء بخطط التحويل ولجوء اسرائيل الى القوة لوقف الأعمال تمسكا منها بالسيطرة المائية الكاملة، فالتاريخ الانساني مملوء بالقصص عن صراعات المياه.

كلمة سمو الأمير في القمة العربية في شهر مارس الماضي تضمنت فقرة كاملة عن أزمة المياه وأبعادها المستقبلية على جميع الدول العربية، وارتباطها بالأمن الغذائي الذي يعتمد في نجاحه على توفير الماء المطلوب، مع ما يعني ذلك من تخصيص مناطق مؤهلة للأمن الغذائي في أفريقيا وغيرها من بقاع العالم.

المهم ان الوزير السعودي د.عبدالله الحصين أطلق في المؤتمر ما يسمى wake-up call، صرخة اليقظة عن طبيعة الأزمة المائية وأبعادها في مجلس التعاون، وعلى الحكومات ان تأخذ احصائياته وغيرها من الأرقام في الاعتبار قبل ان تصل دول المجلس الى المعاناة من العطش.

*نقلاً عن "الوطن" الكويتية

http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=359039&YearQuarter=20142&WriterId=39



