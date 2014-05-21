المشكلة تحويل "التشيع العاطفي" إلى "تشيع سياسي" فارسـي

"الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها" وحقيقة أنَّ «التعبئة العامة» التي لجأت إليها إيران ،بتوجيه مباشر من الولي الفقيه ومرشد الثورة علي خامنئي، لتجنيد مقاتلين من شيعة أفغانستان وشيعة باكستان هي بمثابة «صبِّ» الزيت على النار وهي بالتأكيد ستؤدي إستنفار مضادٍ في هاتين الدولتين اللتين فيهما غالبية «سنية» متشددة مقابل أقلية شيعية لا يجوز تعريضها إلى المزيد من عمليات الثأر المذهبية التي إنتشلتها من جوف تاريخ بعيد هذه المذابح التي يرتكبها حزب الله وترتكبها الشراذم الطائفية المستوردة من العراق في سوريا.

كان المذهب الجعفري الإثني عشري يُعتبر المذهب الخامس إلى جانب المذاهب السنية الأربعة :»الحنفي والحنبلي والشافعي والمالكي» وكان المسلمون أخوة محرمٌ على كل واحد منهم دم أخيه.. وكل هذا إلى أن تحولت «الصفوية» من طريقة صوفية بسيطة إلى حركة سياسية حولها إسماعيل الصفوي إلى دولة شيعية ،بعد أن حول أهل إيران في القرن الخامس عشر من التسنن إلى التشيع، ما لبثت أن دخلت مع السلطنة العثمانية ،الدولة السنية على المذهب الحنفي، في حروب مدمرة طويلة مزقت المسلمين شرَّ ممزق وأورثت الأجيال اللاحقة أحقاداً هي التي يتكئ عليها الآن الذين بادروا إلى إصطفاف طائفي إلى جانب نظام بشار الأسد ضد أكثرية الشعب السوري التي هي أكثرية سنية.

لم يكن هناك كل هذا الإستقطاب المذهبي المرعب قبل إنتصار الثورة الخمينية ،التي خيبت آمال كل العرب الذين راهنوا على أنها ستعيد إيران إلى الأخوة القديمة مع الأمة العربية، وكان أهل بلاد الشام كما أهل مصر والسودان والمغرب العربي كله ينطبق عليهم المصطلح الذي أطلقه الصادق المهدي المعتقل الآن في سجون الجنرال عمر البشير وهو «التشيع العاطفي» أي حب آل بيت رسول الله والعطف عليهم وإستنكار كل ما تعرضوا له من مآسٍ وبخاصة في عهد الدولة العباسية التي من المفترض أنها دولة أبناء العمومة.

لقد كان هذا «التشيع العاطفي» هو السائد إلى أن حوَّلته الدولة الخمينية وعلى الطريق الذي كانت سارت عليه الدولة الصفوية إلى «تشيع سياسي» شكل غطاءً مذهبياً للنزعة الفارسية القومية وحافزاً لكل هذا التدخل الإيراني ،الذي يرتدي العمامة السوداء، في الشؤون العربية الداخلية.. والهدف بالطبع ،الذي غدا واضحاً وضوح الشمس، هو إستعادة ما يسمى أمجاد فارس وهو السعي المستمر لوصول حدود هذه الدولة الإيرانية إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط كما قال أحد كبار جنرالات حراس الثورة قبل أيام.

وهنا يجب الإعتراف بحقيقة أن هذه الحرب المدمرة التي تحتدم الآن في سوريا قد تحولت إلى حرب طائفية بسبب الإستخدام المفرط لـ»التشيع السياسي» من قبل الولي الفقيه ومرشد الثورة الإيرانية لتحشيد شيعة لبنان والعراق وإيران.. ولاحقاً شيعة أفغانستان وباكستان وإرسالهم لمقاتلة الشعب السوري بأكثريتـه والدفاع عن نظام بشار الأسد ،الذي يعتبره علي خامنئي نظاماً شيعياً، بحجة حماية مرقد السيدة زينب وحماية قبر عديٍّ بن حجر.

إننا نقول للسيد علي خامنئي إنَّ عليه أن يتق الله وأن يضع حداً للمزيد من إثارة الفتن بين المسلمين ،سنة وشيعة، وإنَّ عليه أن يدرك أن تجنيد أبناء شيعة أفغانستان وشيعة باكستان وإرسالهم إلى سوريا للقتال بدوافع مذهبية دفاعاً عن نظام بشار الأسد ،بحجة حماية مقام السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيعرض الأقلية الشيعية في هذين البلدين إلى المزيد من ردود الأفعال الثأرية والإنتقامية وعلى غرار ما يجري الآن في العراق وما يجري في لبنان.

*نقلاً عن "الرأي" الأردنية.

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