السموأل مثال الوفاء عند العرب فهم يقولون: «أوفى من السموأل»، ويقصدون شخصا يهوديا واسمه في العبرية «شموئيل»، عاش قبل الإسلام في شمال غرب الجزيرة العربية وابتنى له حصنا اسمه «الأبلق»، لاتزال اثاره قائمة في محافظة تيماء. ومن أشهر اليهود العرب الحاخام موشي بن ميمون طبيب صلاح الدين الأيوبي ومستشاره الخاص.

عاش الحاخام بن ميمون وتوفي في مصر، حيث الحضور اليهودي يسطع عبر مراحل زمنية متعددة، وعلى أكثر من صعيد. ففي السينما نتذكر راقية إبراهيم (راشيل ابراهام ليفي)، وفي المغنى ليلى مراد (ليليان مردخاي)، وفي السياسة المحامي شحاتة هارون، وفي الاقتصاد إيميل عدس مؤسس أول شركة بترول مصرية، وغير ذلك من أمثلة.

أشهر يهود الكويت الموسيقيان صالح وداود عزرا، اللذان أطلقت إسرائيل اسميهما «الأخوين الكويتي» على أحد شوارعها، وكذلك التاجر صالح محلب، صاحب أول مصنع ثلج في الكويت. وفي البحرين نشير إلى الديبلوماسية البحرينية هدى عزرا النونو والدور الاقتصادي لعائلتها الكريمة.

في دول الشام واليمن والعراق والمغرب العربي كان حضور اليهود العرب إيجابيا، حتى ظهرت قضية فلسطين فتشكلت بيئة معادية لليهود، وطاردة لهم فانحسر دورهم، وغاب تأثيرهم المثمر في المجتمع العربي.

* نقلا عن "الأنباء" الكويتية