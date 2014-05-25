فى انتظار المشير السيسى!

لم يكن قرار التصويت للمشير السيسى فى الانتخابات الرئاسية سهلًا، فبالنسبة لجيلى فقد كانت المسيرة طويلة وشاقة، فقد جاء مع ثورة يوليو ١٩٥٢ وعاش مع أحلامها حتى جاءت لحظات الانفصال السورى، وحرب اليمن، ثم الهزيمة المروعة، وبعد ذلك جاءت حربا الاستنزاف وأكتوبر لكى تعيدا بعضاً من الكرامة، ولكن كثيراً منها ظل جرحاً غائراً. بعد ذلك كانت محاولة الإصلاح، وزرع قدر من الديمقراطية والليبرالية فى أرض جافة ترى فى هذه التعبيرات انحرافاً فى الأرض الفرعونية؛ وكانت النتيجة بعد ذلك ثلاث ثورات متتالية لايزال هناك من ينتظر بعدها ثورة رابعة.

كان ضغط الجماعة هائلاً بالمعنى الضيق للأسرة من ناحية، وبالمعنى الواسع ضغط الغالبية الساحقة من المواطنين الذين اندفعوا لتأييد رجل وقف معهم ساعة حسم التخلص من أكبر جماعة فاشية فى تاريخ مصر فى ٣ يوليو ٢٠١٣، حتى إن شخصيات مرموقة فى الصف الليبرالى واليسارى- بما فيها الناصرى- انحاز بقوة له منذ الساعات الأولى حتى الضغط عليه لقبول الترشح لمنصب الرئيس. ولكن الكاتب والمفكر فى النهاية ليس من حقه ولا من وظيفته أن ينحاز للتفكير الجماعى، وفى النهاية فإن الصوت الواحد ربما لا يكون فارقا فى نتيجة انتخابات، ولكنه سوف يكون فارقا هائلا أمام الضمير. لم يعد فى العيش ما تبقى لخطأ آخر، ولا بقى من الأخطاء ولا مستقبل الوطن ما يتحمل إخفاقا جديدا.

كان لابد من منهج لتحديد مسار ذلك الصوت الواحد، فكان فحص الاختيار بين مرشحين من ناحية، ودراسة أسباب المعارضين للمشير من ناحية أخرى. ومن لاحظ مقالاتى الأخيرة سوف يجد أن المقارنة بين السيسى وصباحى قد أخذت حظها، وحتى عندما حاولت النصح فلم يكن شخص الرئيس هو المهم، وإنما كانت قضايا مصر هى الأكثر أهمية.

ولكن الفارق بين ما رأيت ووجهات نظر المرشحين كان حاسما فى أن وجهات نظر المشير السيسى كانت أقرب كثيرا لما أعتقده من تلك التى باح بها الأستاذ صباحى. فالأخير لا يرى فى مصر إلا ساحة للفقر والفقراء، وفى العادة فإن مثل هذه النظرة لا تتيح لصاحبها إلا النظرة الضيقة للوطن والدولة، فهو لا يرى فيها إلا مشكلة توزيعية بين الأغنياء والفقراء، وفيها قدر غير قليل من الأحقاد الطبقية التى تزحف بالوعى أو بدونه إلى نوع من الصراع الاجتماعى الذى تحدث العدالة فيه عندما يستوى الجميع عند الحد الأدنى.

ومن المدهش أن دولة الفقر هذه تصير فورا دولة عظيمة فى الخارج، ربما بحكم التاريخ والجغرافيا، والنتيجة العملية لذلك هى دولة هشة ورخوة لا تكف عن الصياح كما جرى فى العهد الناصرى، وفى زمن القذافى، وعصر صدام حسين، وحاليا لايزال مع بشار الأسد.

هنا تحل الدعاية والإعلام والكلمات المجوفة الكبيرة محل عناصر القوة الأساسية فى دولة لديها من الإمكانيات والموارد ما يجعلها فى مصاف الدول المتقدمة، ولكنها فشلت فى ذلك على مدى قرنين من الزمان.

المشير السيسى كان شحيحاً فى أفكاره فى البداية، وربما لم يكن شائعاً منها إلا تلك التى ترتبط بالقوات المسلحة التى يؤمن بدورها فى تجسيد هوية الدولة، وبوظيفتها فى حماية الوطن. المصريون كانوا نور العيون، وتقطع اليد ولا يكون هناك استحقاق لحياة العسكريين إذا ما مسهم أحد بأذى. وأذكر فى يوم ٢٣ يونيو ٢٠١٣ أن ألقيت محاضرة فى الندوة التثقيفية الخامسة للقوات المسلحة عن التحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى حينما فوجئت بتواجد القائد العام وزير الدفاع ورئيس الأركان. كانت، ومازالت التحديات كبيرة وهائلة، فما كان من المشير بعدها إلا أن أعرب عن اتفاقه معى فيما قلته، ولكنه أضاف أننى نسيت أمرا واحدا حتى تكتمل المعادلة، وهى أن القوات المسلحة ليست ساكنة، بل إنها جاهزة لمواجهة هذه التحديات.

لم يتكرر الحديث بعدها، ولكن كجندى سابق شعرت بالاطمئنان أنه يمكن إنقاذ المستقبل المصرى مما يهدده من أخطار جسام. وربما كان علىّ الانتظار حتى يعلن عن ترشحه للرئاسة وحتى تبدأ مقابلاته مع الزملاء فى الساحة الإعلامية لكى نعرف أكثر، وبعدها جاء البرنامج لكى يفصح عن الرؤى. وباختصار فإن الوعى بالقدرات المصرية كبير، والإيمان بالإمكانية هائل، والأهم من ذلك أن مفاتيح هذا وذاك معروفة: العمل الشاق، الاستثمار وتعبئة الموارد المالية المصرية والعربية والدولية، تغيير الخريطة المصرية لكى تكون أكثر لامركزية، إغلاق الفجوة بين النهر والبحر، قطع المسافة بين الاقتصاد الرسمى وغير الرسمى، إلى آخر الأفكار التى تولدت أصولها فى الفكر الإصلاحى المصرى، وكان لها صدى دائم فى هذه المقالات، والآن فإن مرشحا لرئاسة الجمهورية سوف يأخذها إلى قصر الرئاسة.

مثل هذه الأفكار تثلج صدرى ولاشك، ولكن بقيت قضية الديمقراطية معلقة وهى التى كانت كبرى نقائص عهد الرئيس مبارك، وقليلة الورود إلى فكر السيسى، وإذا جاءت ففيها تحفظات، ومن ناحية أخرى فإن صباحى يوردها بكثرة فى أحاديثه.

تجربة أكثر من ثلاث سنوات تعلمنا ضرورة العودة إلى أصول القضية حيث الديمقراطية هى تلك الحالة السياسية الوسط بين الاستبداد من ناحية والفوضى من ناحية أخرى. والمؤكد أن الديمقراطية فى الأصل لا تكون إلا فى دولة يحكمها القانون الذى مبادئه العامة تقول بوضوح إن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، وإنه لا جريمة إلا بقانون، ولا عقوبة إلا بنص، والشك دائما يُفسر لصالح المتهم، وهكذا مبادئ قدمتها الحضارة الإنسانية.

مرة أخرى فإن النظرة إلى البرامج تقربنا أكثر من السيسى الذى يرى فى القانون جوهر الديمقراطية، بينما نرى برنامج صباحى وتصريحاته لا يرى فى حرق المؤسسات العامة وضربها أكثر من ممارسة لحرية الرأى، وفى أحكام قضائية أكثر من ممارسات سياسية.

المقارنة بين المرشحين أخذت الصوت فى اتجاه السيسى، ولكن فحص آراء المعارضة قرّبها أكثر. كانت المعارضة الليبرالية أكثر ما يهمنى، وهذه لصقت نفسها بثوار يناير (وبالقليل من يونيو)، ورأت أن ثورة هؤلاء جرت سرقتها مرة بواسطة المجلس العسكرى، ومرة بواسطة الإخوان المسلمين. المدهش فى الموضوع أن الثوار جرت تبرئتهم بشدة حتى ولو أجازت الحكمة بعض النقد البعيد عن المسألة البنائية المتصلة فى فشل الثوار فى الإمساك بالسلطة السياسية التى هى جوهر فكرة الثورة.

الأسباب معروفة سواء تلك الخاصة بالقيادة أو وجود توافق على أفكار سياسية وبرنامج عملى لبناء الدولة والمجتمع. وعندما يغيب هذا وذاك فإن الحديث عن الثورة والثوار يكون فيه قدر من المبالغة، وتعظيم لهبات جماهيرية ونوبات من القلق السياسى واستمراء التواجد فى الميادين والشوارع وإرهاق القدرات المصرية كلها تحت وابل من التظاهرات والإضرابات التى انقلبت إلى إرهاب بعد ذلك عن طريق الإخوان وحلفائهم. لم يكن لدى الثوار- والليبراليون منهم خاصة- الشجاعة لمراجعة عدم الاستعداد لتحمل المسؤولية السياسية التى تتضمن استخدام القوة إذا اقتضت الضرورة وقصة الدكتور محمد البرادعى معروفة.

وكم كان مدهشا أنه عندما اختار الثوار رئيسا للوزراء كان الدكتور عصام شرف ليس فقط العضو البارز والصامت فى لجنة السياسات فى الحزب الوطنى، وإنما الرجل الذى لم تكن لديه القدرة لاتخاذ قرار حاسم واحد ببساطة لأن الثوار لم يكونوا على استعداد للقبول بأى قرار وهم فى جماعات وائتلافات ثورية بلغت ٢١٦ فى وقت من الأوقات.

ودون الدخول فى كثير من التفاصيل فإن الثورة لم تُسرق، وإنما جرى التفريط فيها بعد أن صارت نوعا من المهنة التى تفضل تدمير وحرق وزارة الداخلية على الاستعداد للانتخابات التشريعية فيحصدها الإخوان، وعندما لا يصبح لدى الثوار إلا الكثير من عصير الليمون لانتخاب مرسى طالما أن الثورة صارت رفض كل من كان له نصيب فى نظام مبارك وكفى، فيتم تسليم البلاد للفاشية الدينية والسياسية.

هناك الكثير مما يقال عند هذه النقطة، ولكن ما قيل يكفى لاتجاه الصوت نحو المشير عبدالفتاح السيسى، ومن المؤكد أن الرجل سمع كثيرا قصة قادة الرومان الذين حينما ذهبوا فى مواكب النصر بروما كان هناك من يجرى معهم قائلا: «لست مخلدا»، ولابد أنه سمع من مصريين يحبونه ويؤيدونه أنهم بأصواتهم لا يعطونه شيكا على بياض.

هذا وذاك كان يطلب منه التواضع بعد فوزه، ولكنه أيضا يشكل قبولا بطبيعة التعاقد حول ما جاء فى البرنامج السياسى، فهناك فارق كبير بين التأييد والمبايعة، فالتأييد يعنى العمل سوياً، أما المبايعة فإنها بنت عصور نرجو من الله ألا تعود مرة أخرى.

* نقلا عن "المصري اليوم"