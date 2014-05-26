من ينظر، ولو من بعيد، الى ما تشهده الجزائر هذه الأيّام من أحداث متلاحقة يجد نفسه مضطرّا لأن يطرح على نفسه السؤال الآتي: أين عبد العزيز بوتفليقة؟

قبل أكثر من شهر أعيد انتخاب بوتفليقة رئيسا للجزائر لولاية رابعة. في مرحلة سبقت انتخابه، أي بعد ترشّحه وهو في الحال الصحيّة التي يعاني منها، كان السؤال هل الجزائر تشبه بوتفليقة أم بوتفليقة يشبه الجزائر؟ بعد فوزه في الانتخابات، تبيّن أن لا حاجة لمثل هذا النوع من الأسئلة بعدما ظهر أن الجزائر تشبه بوتفليقة وبوتفليقة يشبه الجزائر. الآن أين بوتفليقة، بل الى أين تبدو الجزائر ذاهبة؟

حكم الرجل الجزائر منذ العام 1999 بعدما نجحت المؤسسة العسكرية في اجتثاث الارهاب والارهابيين. خاض الجيش الجزائري، عن حقّ، حربا لا هوادة فيها مع المجموعات الارهابية التي تلطّت بالدين.

كان ثمن الانتصار باهظاً في فترة امتدت نحو عقد من الزمن غاب فيها العقل السياسي عن المشهد الجزائري. لم يكن من مكان سوى للحرب على الارهاب التي لا بدّ من الاعتراف بأن الجيش خرج منها منتصرا ونجح الى حدّ كبير في انقاذ الجمهورية ومؤسساتها.

أُعيد انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا في وقت لم يتغيّر شيء في الجزائر. يبدو واضحا أنّ الهدف من ابقاء الرجل في قصر المرادية، على الرغم من عجزه عن الوقوف على رجليه أو النطق بشكل واضح، يستهدف توفير الحماية لمجموعة معيّنة، محيطة برئيس الجمهورية. تخشى هذه المجموعة، بكلّ بساطة، الملاحقة القضائية في حال وصول بديل منه الى الرئاسة.

صحيح أن العسكر استطاعوا القضاء على الارهاب والارهابيين، لكن الصحيح أيضا أن مشاكل الجزائر ما زالت تراوح مكانها، بل أنّها زادت مع مرور الوقت وتدهور الأوضاع علي الصعيد الداخلي وفي كل المناطق الحدودية باستثناء المغرب في طبيعة الحال.

أكثر من ذلك، عاد الارهاب ليطلّ برأسه في الجزائر نفسها وليس في منطقة الساحل الصحراوي فقط. كانت عملية عين اميناس التي نفّذتها مجموعة ارهابية قبل سنة تقريبا دليلا على أن أبواب الجزائر باتت مشرّعة أمام كلّ أنواع الارهاب في غياب العقل السياسي من جهة والقدرة على استيعاب الحاجة الى التغيير وكسر القوالب الجامدة من جهة أخرى. ما حصل في الأسابيع القليلة الماضية في غير منطقة جزائرية يدلّ على ذلك.

لم يعد سرّا أنّ الجزائر تعاني من عودة الارهاب ومن مشاكل ذات طابع طائفي وعرقي في الوقت ذاته. تضاف الى ذلك الأزمة المعيشية المتفاقمة مع زيادة البطالة في صفوف الشباب وبقاء الاقتصاد الجزائري أسير أسعار النفط والغاز.

ما لا مفرّ من الاعتراف به أنّ هناك في المقابل وعيا شعبيا لأهمّية المحافظة على السلم الاجتماعي نظرا الى أن المواطن العادي يخشى من أي نوع من الاضطرابات في المدن، اضطرابات تذكّر بما حدث في خريف العام 1988. وقتذاك، في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، انفجر الوضع في الجزائر وفقدت السلطة سيطرتها على الشارع وبدأت موجة اضطرابات أخذت منحى دمويا سافرا استمرّت ما يزيد على عشر سنوات.

لا يريد الجزائريون العودة الى تلك المرحلة. هذا واقع، لكنّ هذا العنصر الايجابي الذي يضاف اليه توافر احتياط كبير من العملات الصعبة لا يعني في أي شكل أن كلّ شيء على ما يرام في الجزائر. هناك جمود لا يشبه الّا الجمود الذي ساد في الاتحاد السوفياتي في السنوات الأخيرة من عهد ليونيد بريجنيف الذي توفّى في العام 1982. كان هذا الجمود، العائد الى اصرار بريجنيف على البقاء في السلطة، على الرغم من مرضه، من بين الأسباب التي أدّت الى انهيار الاتحاد السوفياتي الذي لم يعد قادرا على تجديد نفسه على أي صعيد كان. ولما جاء ميخائيل غورباتشوف واراد أن يجدّد ويغيّر، اكتشف أن النظام اسير قوالب معيّنة لا تسمح لا بالتغيير والتطوير والتجديد بغية انقاذ ما يمكن انقاذه...فكان الانهيار الكبير مطلع العام 1992.

كان بريجنيف غائبا عن السلطة بسسب مرضه. كانت هناك مجموعة محيطة به تحكم من خلف الستار الذي يمثله رجل مريض. كانت هذه المجموعة اسيرة قوالب معيّنة، تماما مثلما أنّ المجموعة المحيطة بعبد العزيز بوتفليقة هي التي تحكم، وهي في الوقت ذاته اسيرة قوالب تجاوزها الزمن وتجاوزتها خصوصا الأحداث في المنطقة. في مقدّم الأحداث انتشار الارهاب في الساحل الصحراوي وتحوّل جبهة «بوليساريو»، التي ليست سوى أداة جزائرية، جزءا من المشكلة الاقليمية التي سترتد عاجلا أم آجلا على الجزائر.

لا يمكن لهذه المشكلة الّا أن تتفاعل على نحو خطير في ضوء ما تشهده ليبيا التي يُخشى آن تتحوّل الى قاعدة لـ«القاعدة» ومخزن سلاح كبير لها وللمجموعات الارهابية في شمال افريقيا في حال عدم القضاء على المتطرفين المنتشرين في كلّ أنحاء البلد.

في غياب العقل السياسي الخلّاق في الجزائر، أي العقل الذي يكسر القوالب الجاهزة، ليس ما يشير إلى أن الجزائر يمكن أن تخرج من أزمتها. ليست في وضع يسمح لها بالخروج من سياسة قائمة على تحقيق انتصارات تقوم على مجرّد الحاق الضرر بالآخر، حتّى لو كان هذا الضرر ستكون له آثار سلبية على الجزائر نفسها.

مثل هذا النوع من الانتصارات ليس سوى الطريق الأقرب الى الكارثة المقبلة. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، لا يمكن معالجة مشكلة الارهاب من دون تعاون اقليمي واسع لا يستثني احدا. لا يمكن للجزائر الاستفادة من الارهاب والاستثمار فيه لمجرّد أنّه خارج أراضيها. لا بدّ من كسر هذا القالب القائم على فكرة الاستثمار في كلّ ما من شأنه الاضرار بالمغرب مثلا.

بكلام أوضح، ثمة حاجة الى قيادة سياسية واعية في الجزائر تنتهي من حال الجمود ومن عقدة اسمها المغرب. ففي الصحراء مثلا حيث لا يمكن للمغرب الذي يدافع عن ترابه الوطني سوى أن ينتصر. في استطاعة الجزائر المشاركة في هذا الانتصار بدل اعتباره هزيمة لها. يمكن لكل من البلدين الخروج منتصرا. ولكن أين عبد العزيز بوتفليقة وسط كل هذا النقاش الذي يتناول مستقبل الجزائر نفسها؟ هل عزّ الرجال في الجزائر التي فيها بعض أفضل الرجال... أو هكذا يفترض؟

*نقلاً عن "الراي" الكويتية.

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