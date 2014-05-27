الحوار ونشر التشيّع

كتبتُ يوم أمس الأول مقالاً عبرت فيه عن سعادتي بالدعوة التاريخية التي وجهها صاحب السمو الملكي وزير الخارجية لنظيره الإيراني لزيارة المملكة.. تعرضت فيه لعدة نقاط وعلى هامش هذه النقاط ذكرت فيه أن ايران ستعجز عن نشر المذهب الشيعي في الشام. في التعليقات فهم بعض الإخوة أني ألقيت بنفسي في وحل الطائفية. قبل أن أضيف شيئا إلى وجهة نظري حول الفكرة الأساسية القائمة على ترحيبي الحار بهذه الدعوة العظيمة، أشير أنه في تاريخي الشخصي لم اعرف الطائفية ولم اصطف مع طائفة ضد أخرى ولم يسجل علي ملاحظة طائفية واحدة، ولم اعرف أيضا التعصب الديني. أنا ولله الحمد ضد أي تعصب أيا كان فما بالك بالتعصب إذا كان فاقدا للعقل ويستغل الدين في بناء دعواه.

قلت إذا كانت إيران تريد نشر المذهب الشيعي في سورية فمصير مشروعها الفشل. تبريري أن السنة انطلقت من دمشق ومازال قبر صاحبها يقطر بالحيوية. يمكن أن أقيس محاولة نشر التشيع في دمشق كما لو حاولت روسيا نشر الأرثوذكسية في روما. أو أن يعمد احد الناس إلى نشر المذهب السني في كربلاء أو في قم. دمشق مركز السنة ومنطلقها. كل من يقول أنه سني خرج تاريخيا من رحم الاشوام.

في نفس المقال عبرت فيه أيضا عن رأيي في الحرب الدائرة في سورية. المقاربة السعودية عكست أن سياسة المملكة الجديدة ناضجة لا تسيرها الأحقاد ولا تسيرها الطائفية ولا تسيرها العنتريات. المبادرة السعودية جاءت في وقتها المناسب تماما. الوضع السوري اقترب من الاستقرار على ما هو عليه لينتقل إلى دائرة الإهمال.

قبل أكثر من ستين سنة أقام المستعمر دولة إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني. هب العرب ليشنوا أول حروبهم على إسرائيل ولكنهم خسروا. بعدها دخل الشعب العربي في فورة حماس تحرير فلسطين. تتالت الخطب والمؤتمرات وتأسيس المنظمات والانقسامات والمتاجرات إلى أن استقر الوضع وأصبح لا يعني أحدا فتحول إلى مصدر للتكسب السياسي الانتهازي. اندلعت الثورة في اليمن ضد حكم الإمامية والثورة في الجنوب ضد الاستعمار. تركنا - كعرب- القضية الفلسطينية مشردة مهملة وانتقلنا إلى الحرب الأهلية في اليمن. خضنا فيها بالانقسامات والمؤتمرات والمؤامرات إلى أن استقرت على لا شيء فانتقلنا إلى الحرب الأهلية اللبنانية. أمضينا سنوات من القتل المجاني والذبح على الهوية لتنتهي هذه الحرب الهمجية عند النقطة التي بدأت منها محتفظة بكل أسباب اندلاعها. وقبل أن نستريح سخر الله لعنترياتنا الرفيق المناضل صدام حسين فنقلنا معداتنا الحربية للبوابة الشرقية. دخلنا في حرب مع إيران والنتائج يعرفها الجميع.. الآن بالإضافة إلى قضية فلسطين المستقرة وقضية اليمن المستقرة وقضية لبنان المستقرة بين أيدينا قضية السودان وقضية الصومال وقضية الجزائر ومصر وتونس وليبيا. إذاً سورية في طريقها لأن تصبح قضية مستقرة هي أيضا. بلغة أخرى نتعود عليها فننساها وننسى أهلها البؤساء. تتوقف آلام الشعب السوري عن التأثير فينا كما توقفت آلام الشعب الفلسطيني عن إثارة أي مشاعر مؤلمة في قلوبنا كما توقفت مأساة اليمن والصومال عن ذلك. مبادرة سمو وزير الخارجية نمط جديد من التفكير على الذهنية العربية السياسية. لا يوجد فيها تنازل. الغرب يزبد ويرعد ويناور مع إيران ومع ذلك استمر في الحوار معها، وها هي الصعوبات تقترب من الحل دون إراقة قطرة دم واحدة.

الحوار ضروري بين الأطراف المتحاربة. منذ اللحظة التي اندلعت فيها الحرب الباردة لم تتوقف الوفود بين روسيا والغرب عن اللقاء. أي نزاع مسلح بدون حوار بين أطرافه يعد نوعا من أنواع العبث. يعني أن كلا الطرفين المتصارعين لا يعرف ماذا يريد. داحس والغبراء.

*نقلاً عن "الرياض".

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