السريلانكي والشقراء

قبل يومين كنتُ أتمشى مع زميل في أزقة مدينة لوزيرن السويسرية (غير لوزان الشهيرة). مدينة صغيرة تجتذب سياحا نوعيين. طبعا لست واحدا من النوعيين حتى لا يقول الإخوة: الله اكبر يا ابن بخيت يا راعي منفوحة والجرادية صرت من السياح النوعيين وفي سويسرا بعد. يصنفني كثير من خصومي أن أقصاي أزقة الرياض القديمة. الشكوى على الله على أي حال.

أثناء سيرنا شاهدنا مجموعة شباب سويسريين صغار السن بيض البشرة وبينهم شاب اسمر اللون من الواضح أن أصوله سيرلانكية. من لغته وانسجامه تتأكد أنه من مواليد البلد. لفت الوضع نظر زميلي فعلق ضاحكا. الله اكبر يا راعي سيرلانكا( كما هي الحال مع راعي الجرادية). ضحكت معه ثم اهملنا الأمر. سرنا من زقاق إلى آخر. ندخل محلا تجاريا ونخرج منه. عملية تسوق غير مخططة. لمح صاحبي في إحدى المحال شاب سيرلانكي آخر في نفس سن السابق. في هذه المرة تطورت المسألة وتعقدت. شاهدنا إلى جانب هذا الشاب شابة سويسرية جميلة. تضع يدها في يده بحميمية وترفع وجهها إلى وجهه وعلى محياها ابتسامة في غاية العذوبة. لم يقو صاحبي أن يضع حدودا لعجبه، فسالت العنصرية على لسانه قائلا: لو يجي ها الولد ويشوف عيال عمه وش يشتغلون في الرياض كان عرف قدره. أثارني التعبير قليلا ثم انقلبت أحقق في الأمر. لم تعد المسألة تسلية عابرة، فالرجل لم يتحمل أن يرى سيرلانكيا يصاحب امرأة شقراء. حصل في داخله صدام بين ما تعود عليه عن فئة السيرلانكيين وبين البنت الشقراء الساكنة في لاشعوره. وجد في المشهد تناقضا غير مقبول. لم يعرف في حياته سيرلانكيا إلا عاملا بسيطا في شركة نظافة أو سائقا عند أسرة سعودية. لم تتح له الحياة أن يتعرف على طبيب سيرلانكي أو مهندس ولم يسمع أن دولة سيرلانكا صنعت صواريخ ( أقول صواريخ لأن صناعة الصواريخ في ثقافتنا هي قمة التطور كما يؤكد ذلك يوميا دعاتنا الأفاضل).

أخذت أحلل أقوال صاحبي فبدا لي أنه يقع تحت نوعين من العنصرية لا واحد، فقررت أن أتحقق من العنصرية الآخر وهو الأهم في نظري. اخذ يبدي عجبه من تنازل هذه المرأة لتصبح صديقة هذا الشاب. من تحليله لموقف البنت تبين أنه ينظر لها على أنها شيء متعال. من الصعب التطاول ومغازلتها. تحت كثير من ظلال التعليقات الساخرة التي اطلقها زميلي اكتشفت أننا جميعا حسب وجهة نظره لسنا أكفاء لهذه الشقراء رغم أنه قال عنها كلاما بذيئا. أنا وهو وكل العرب نقع في منتصف الهوة التي تفصل سيرلانكا عن الغرب وبالتالي نحن أفضل من السريلانكيين فقط. ثمة مسافة هائلة بين الطرفين لا يمكن ردمها.

اخذ يبدي عجبه كيف أحبته. من الواضح أن صاحبي لا يقع فقط تحت سيطرة كبريائه على السيرلانكي ولكن يقع أيضا تحت إحساسه بالدونية تجاه البنت الشقراء. هو أفضل من السيرلانكي ولكن أقلّ من الشقراء. هذان الإحساسان المتناقضان (الكبرياء والدونية) تلمسهما عند كثير من الناس الذين تعرفهم. شعورك بالكبرياء على الآخر يجعلك تحتقر هذا الآخر أما شعورك بالدونية تجاهه فيجعلك تكرهه وتتمنى تدميره.

* نقلا عن صحيفة "الرياض"