زوجتى ترفض انتخاب رئيس من وراء الستار!

حصلت زوجتى الأمريكية الأصل على الجنسية المصرية منذ عشرين عاماً. وأعطاها ذلك الحق فى الإدلاء بصوتها فى الانتخابات والاستفتاءات التى تُجرى فى مصر، والتى كان آخرها صباح يوم الاثنين 26 مايو 2014.

وصباح ذلك اليوم، وعلى الإفطار، وقبل التوجه إلى مركز الاقتراع، بمدرسة القنال الابتدائية بالمعادى، سألتها لمن تنوين التصويت هذه المرة يا زوجتى العزيزة؟

أجابت بشىء من الحِدة: ألا تدرك أن ذلك أمر شخصى، ولا ينبغى أن تسأل هذا السؤال لأى مواطن؟ وألم تدرك، يا داعية الديمقراطية والمجتمع المدنى، أنه لهذا السبب يتم تخصيص أماكن وراء ستار لكى يُدلى الناخب فيها بصوته، سراً، وبإرادته الحُرة، تأكيداً للخصوصية؟!

كان ذلك درساً فى التربية الوطنية، من زوجتى، التى كانت تلميذتى، قبل ثلاثة وأربعين عاماً. فاعتذرت عن توجيه السؤال، ولُذت الصمت الرهيب طوال ما تبقى من الطريق إلى مركز الاقتراع، ولكنها قبل التصويت بدقيقتين، أسرّت لى بأنها ستنتخب حمدين صباحى، لأنه احترم مواطنيه، وقدم لهم برنامجاً انتخابياً، وطاف بكل محافظات الجمهورية، عدا شمال وجنوب سيناء، وعقد فى كل منها مؤتمراً انتخابياً أو أكثر. هذا رغم تحفظها على خطابه السياسى، الذى يحمل من الحنين للستينيات ولجمال عبدالناصر، أكثر مما يحمل من فكر مستقبلى متجدد، يتواءم مع روح قواعده الشبابية.

واستمرت زوجتى فى تقريعى: أما مرشحك، السيسى، فهو لم يحضر أو يُشارك فى أى مؤتمر شعبى، واكتفى بالحديث من وراء ستار، أو فقط للنُخبة من المثقفين ونجوم البرامج الحوارية ـ مثل صديقك إبراهيم عيسى أو تلميذتك السابقة لميس الحديدى. إن ضميرى لا يُطاوعنى فى انتخاب مرشح من وراء ستار، وإذا كان سيعزل نفسه عن الجماهير، الآن، وهو مُرشح، فهل نتوقع منه، أن يتواضع وينزل إلى هذه الجماهير، وهو رئيس؟

أرجو أن يقرأ المُرشح عبدالفتاح السيسى هذا المقال، ويتسع صدره للنقد المذكور أعلاه، وربما ما هو أقسى منه.

استغربت للوهلة الأولى أن زوجتى كانت تتابع تفصيلات الحملة الانتخابية بهذا الشكل. ولما عبّرت عن ذلك الاستغراب صفعتنى صفعة أخرى أكثر قسوة بالعبارة التالية: هل تعلم أن هذه هى المرة الأولى من شهور، التى نناقش فيها معاً المجريات السياسية المصرية؟ ربما، أنت مثل معظم الرجال الذين يعتقدون أن الشؤون العامة هى احتكار للذكور، وأن عالم الإناث هو فقط الأطفال، والمنزل، والمطبخ... أليس كذلك؟

واستمرت قائلة: وأسوأ من ذلك، ربما ما زلت تعتبرنى «خوجاية» لا شأن لها بالأمور المصرية ـ الوطنية. ربما نسيت أننى عشت فى مصر من السنوات ثلاثة أمثال السنوات التى عشتها فى بلد ميلادى، الولايات المتحدة. ربما نسيت أننى يوم اخترتك زوجاً وأباً لأطفالى، فإننى قررت التجنس كمصرية، وأن أغير ديانتى إلى الإسلام، حتى لا تكون هناك أى ازدواجية ثقافية أو ولائية عندى أو لأطفالى وأحفادى.

وكانت حدة ونبرة صوتها تشتدان مع استمرار الحوار، ولم ينقذنى من سِهامها إلا اقتراب بعض الصحفيين للسؤال عن تقييمى للمشهد التصويتى، وطلب بعض الناخبين التقاط صور معى.

ومن الطريف أنه بمجرد توجهى إلى مركز ابن خلدون، ظهر نفس اليوم الأول للانتخابات، والتى كان يُراقبها المركز فى عموم القُطر، بحوالى 3500 مُراقب، وعندما دخلت غُرفة العمليات ناولنى الباحث الفصيح، محمد عز، مقالاً، يود نشره فى مجلة المركز الشهرية. فوجدته كاد يكون نُسخة مكتوبة من الحديث العنصرى مع زوجتى فى الصباح.

وبعد انتهاء التصويت، استضافتنى عدة فضائيات للتعليق على المشهد الانتخابى.

وكانت أهم مُلاحظاتى هى:

1- التخبط الشديد للحكومة فى إدارة الانتخابات.

2- أهمية تخصيص أسبوع كامل (خمسة أيام عمل) للعملية الانتخابية، أسوة بما يحدث فى أكبر ديمقراطية فى العالم وهى الهند.

3- الإعلان عن تفصيلات كل العملية الانتخابية قبل أسبوع الانتخابات بشهر كامل على الأقل.

4- السماح بالرقابة الدولية والمحلية على كل مراحل العملية الانتخابية. وليكن شعارنا فى ذلك «ليس لدينا ما نخافه لنُخفيه».

5- أن يكون اليوم الانتخابى من فترتين: إحداهما صباحية، من التاسعة إلى الثانية، والفترة الثانية من الخامسة إلى التاسعة.

فلا حول ولا قوة إلا بالله!

* نقلا عن "المصري اليوم"

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