إيران.. والزائر الكبير

مع خروج هذا المقال على صفحات «الوطن»، تظهر ملامح نتائج الزيارة التاريخية لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الى إيران، ويمكن قراءة مؤشراتها تجاه مدى حصيلتها في التأثير في المواقف الإيرانية المعروفة.

في عدد مجلة الشؤون الخارجية Foreign Policy لشهر مايو، كتب وزير خارجية إيران السيد جواد ظريف مقالا طويلا عبارة عن مرافعة إيرانية في الدفاع عن دبلوماسية الرئيس «روحاني» رئيس جمهورية إيران الحالي وتعريف بأسلوب معالجته للقضايا التي تشكل أولوية لإيران، ومن الواضح ان كاتب المقال – وزير الخارجية – يتوجه في تلك المرافعة الأدبية نحو الدول الغربية في شرح السياسة الإيرانية وفق أولويات طهران، أبرزها مفاوضات البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات المفروضة على طهران، ومعلقات الأموال المجمدة، والارهاب، والوضع في الشرق الأوسط والخليج.

وقد تسيد المقال نبرة التفاؤل بالتوصل الى اتفاق مع الدول الدائمة بالاضافة الى ألمانيا (خمس + واحد) وهذا التفاؤل يؤسسه هذا الوزير على تفهم هذه المجموعة الدولية في الاعتراف بمكانة إيران وحقوقها في اقليم الخليج والشرق الأوسط.

لم تأت زيارة سمو الأمير عبر قرار مفاجئ وانما ظلت هذه الدعوة قائمة تجدد كل مرة لأن زيارة بهذا المقام لابد من فرش أرضية مناسبة توفر لها شيئا من التوافق وليس بالضرورة التطابق في الرؤى وانما التعرف الحقيقي على السياسات والاستراتيجيات.

الشيء الذي لا يمكن أن ننكره ان هناك مشكلتين معقدتين ترافقان الدبلوماسية الإيرانية، أولاهما العجز الإيراني عن التفاهم والتأقلم مع مضامين الدبلوماسية الدولية، واتباعها مخططا لا توافق عليه الأسرة العالمية وتشك في نوايا هذا المخطط وتخاف من مراميه وأهدافه، ولا تصدق محتوى التطمينات التي ترددها إيران عن طيب خاطرها ونظافة نواياها.

المشكلة هي استمرار سوء التفاهم الـDisconnect بين إيران والأسرة العالمية وعجز إيران عن عبور جسر التفاهم الذي يوصلها الى التلاقي مع الحقائق العالمية.

والمشكلة الثانية وهي ملتصقة بالأولى، هي ظاهرة الهلع والخوف التي تتسيد القيادة الإيرانية والتصور بأن العالم بمختلف ألوانه وبمختلف مواقعه لا يضمر الخير لإيران، ويتصيد أخطاءها ولا يتوقف عن وضع كمين يوقعها في شبكة الدمار والأضرار.

وهي ظاهرة Paranoia في قناعة ثابتة بأن العالم يتآمر، مهما احلوت ابتساماته ومهما كانت حرارة استقبالاته، وقد لمست شخصيا من الاتصالات - خلال الندوات المختلفة - حجم هذا الشك الإيراني في كل ما تقترحه المنظمات وكل ما يقال عن النظام العالمي السياسي الجديد وعن منظومة القرية الواحدة وكونية المصالح GlobalizationofInterests، وليس بمقدور القيادة الإيرانية ان تفلت من قبضة العصبية المتخوفة ولاسيما من جيرانها في آسيا والخليج، حيث يردد المسؤولون في إيران أن طهران محاطة بدول مسلحة نوويا، باكستان، الهند، الصين، روسيا، والولايات المتحدة في الخليج، واسرائيل في المنطقة، وأن دولة مثل باكستان ليس فيها ثوابت الاستقرار، قد تسقط أسلحتها النووية في أياد باكستانية مغامرة مثل يحيى خان توجهها نحو إيران.

لا ثقة لإيران بالمنظمات العالمية ولا بالعواصم الكبرى، ولا بدول الجوار، ولن تتمكن قيادتها الحالية من تحقيق التفاهم مع شروط العالم الجديد، ولن تقبل قيودا على برنامجها النووي.

هناك عقدة إيرانية في ثلاث محطات تتصادم فيها إيران مع المجتمع العالمي ومع قوانينه ومع ضوابطه كما ترسمها المواثيق الدولية وتحددها قواعد القانون الدولي.

ونبدأ في المحطة الأولى وهي الخليج: إيران تريد مكانة متميزة في الخليج، تكتب طهران وتضع قواعد الوجود فيها وتحدد الشركاء في هذه القواعد، ترسم خطوط السلوك المقبولة وغير المقبولة وأبرز مواقع الخلاف مع مجلس التعاون هي اخفاق إيران في ادراك المضمون الاستراتيجي العالمي لدول الخليج في اعتبار أمن الخليج والاستقرار فيه مسؤولية كونية عالمية تتداخل منابع الطاقة فيها مع الأمن والسلم العالميين والازدهار الاقتصادي الانساني، وأن صرخة إيران لتحويل الخليج الى بحيرة محلية منفصلة عن تبعات الأمن العالمي أمر مرفوض وغير واقعي، ولن يقبلها العالم، وأن صيغة إيران في عقد اتفاقات مع دول الخليج لابعاد الوجود الدولي عنه كلام لا يرقى الى الجدية، وأنه سبق لمجلس التعاون اصدار قرار يؤكد فيه حقائق الجيو-استراتيجية الخليجية في ان ممرات الخليج شأن دولي وسلامة الملاحة فيه مسؤولية عالمية، وذلك في ضوء الاعتداءات الإيرانية على السفن المتجهة الى موانئ الكويت والسعودية، والتي رافقتها ترتيبات رفع العلم الامريكي على بواخر الكويت.

وتأكيدا لهذا الموقف الخليجي الواضح، طلبت دول المجلس في رسالة جماعية وقعها سفراء الكويت والمملكة وعمان والامارات والبحرين وقطر بتاريخ 21 مايو 1984 تدخل مجلس الأمن لوقف الاعتداءات الإيرانية على البواخر العابرة الى موانئ الكويت والمملكة والدول الأعضاء.

في أول يونيو 1984 صدر قرار مجلس الأمن رقم 552، يدعم فيه موقف مجلس التعاون في ضرورة احترام الممرات المائية الدولية ويدين الاعتداءات التي تعرضت لها البواخر الداخلة والخارجة من موانئ الكويت والمملكة العربية السعودية ويطالب وقفها فورا.

ولم يعد هناك مجال للشوشرة على الضرورة الاستراتيجية لاستقرار الخليج وترابطه مع الأمن والسلم العالميين.

وسبق لمجلس التعاون ان وضع عشرة مبادئ تشكل الأرضية لرسم علاقات طبيعية مع طهران، أبرزها عدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار والالتزام بقواعد السلوك الدولي، وتوسيع مساحة المنافع التبادلية، واحترام القرارات الدولية بشأن الممرات المائية الدولية، ولم تكن إيران في مزاج للنظر في هذه المبادئ، لأن المشكلة هي اصرار إيران على تبني الراديكالية الإسلامية الثورية، في التحريض الموجه داخل دول المجلس، والميل نحو الاثارة الطائفية وفق مفهوم مسؤوليتها عن الشأن الشيعي والالزامية الإيرانية بتصحيح المظلومية التاريخية.

مثل هذا التنظير الجاف ومساعي إيران لتطبيقه لا يعطيان مؤشرا على حسن النوايا وخاصة أن إيران لم تتردد في اللجوء الى آليات العنف في مساعيها لتقويض الاستقرار الخليجي.

ولن أطيل شرح متاعب المحطة الخليجية الإيرانية، فستظل الاختلافات مع دول الخليج والعالم حول تفسير إيران للمفاهيم العالمية الضرورية للأمن والاستقرار واعتراضها الشديد على مقاصد هذه المفاهيم.

والمحطة الثانية هي سياسة إيران في منطقة الشرق الأوسط، وهي أيضا تصطدم بعجز إيران عن الوقوف على عمق الرفض العربي للممارسة الإيرانية ولاسيما حول قضية فلسطين، التي حددت الدول العربية استراتيجيتها في اطار المبادرة العربية، الأرض مقابل السلام الكامل مع الجميع، والالتزام الجماعي العربي بها، وخروج إيران على احترام هذه الارادة العربية الجماعية ومعارضتها، واندفاعها نحو «حماس» وغيرها من المنظمات الفلسطينية الراديكالية في بياناتها والعاجزة في قدرتها وامكاناتها، مع استمرار إيران في محاولاتها لافشال مساعي القيادة الفلسطينية في التوصل الى اتفاق مع اسرائيل، مستفيدة من تجنيدها لأطراف فلسطينية وغير فلسطينية لخدمة مصالحها الراديكالية.

وقد أصبحت إيران القوة المؤمنة لاستمرار النظام السوري البليد والمستبد وتوصلت الى قناعة راديكالية بأن النفوذ الإيراني الطائفي في لبنان عبر حزب الله والوجود الأمني الإيراني في دمشق هما الضمان المؤكد لتحصين النظام السوري في تحد مثير لحق الشعب السوري في الحرية وفي التناغم مع متطلبات الديموقراطية وحق التعبير الحر وتقرير المصير.

ولا تلين إيران في تصلبها في رفض مساعي مجلس الأمن مهما كانت ضغوط المجلس وتهديداته في فرض العقوبات عليها، بعد ان نجحت في تكوين تحالف إيراني – روسي مشترك لافشال الجهود العربية الدولية لاقامة نظام جديد في دمشق وعززت حصانتها ضد العقوبات مطمئنة لنفوذ الفيتو الروسي المعطل.

وفي سورية وبرفقة الفيتو الروسي، تعزز إيران في منطقة الشام الكبرى (لبنان وفلسطين وسورية) نفوذها حاملا الى البقعة العربية آليات الراديكالية الشيعية الإسلامية لتصبح إيران اللاعب الأبرز في الشأن السوري-اللبناني- الفلسطيني، تاركة العرب وغيرهم لكتابة البيانات المعبرة عن الاستياء، وتمتد، على الرغم من الانزعاج العربي والدولي، الذراع الإيرانية الى اليمن في دعم تجمعات الحوثيين، في اختيار البقعة المؤلمة لأمن المملكة العربية السعودية، العمود الخليجي الصامد ضد العبثية الإيرانية.

والمحطة الثالثة هي البعد الدولي الذي تستخدم فيه إيران قوتها في الشرق الأوسط، لاستخلاص المكاسب التي تريدها من حواراتها مع المجتمع الدولي عبر (خمس زائد واحد)، حول البرنامج النووي الإيراني، وشعورها خلال المفاوضات بأن قبضتها الاقليمية قوية ومتينة ولابد من توظيفها في المفاوضات للخروج بالمكاسب التي تريدها إيران.

أشعر شخصيا بأن إيران تلعب بأعصاب المجموعة الدولية التفاوضية وتطوع ألفاظها ومفرداتها الناعمة لتسليك صعوبة وخشونة مسار المفاوضات، مستفيدة من شخصية الوزير جواد ظريف، وهو اسم على مسمى، يعطي أملا لا يتحقق ويثير نعومة لا مبررات لها، ويتواصل في مفاوضات بقصد إرهاق الآخرين وإطالة الوقت لعل الخلافات تبرز بينهم، على أمل أن يأتي إرهاق المفاوضات بشيء مقبول من الجانب الأمريكي الذي يستهدفه المفاوض الإيراني.

إيران دولة غير عادية في فنون المماطلة، وفي فنون التقية، ولا يضاهيها في الاستخفاف بالمجتمع الدولي سوى إسرائيل وكوريا الشمالية، وهي ظاهرة عالمية في خلط مزاج الراديكالية الثورية بالعذوبة المفرداتية والثوب الديني الوقور الذي ليس فيه ثوروية المظهر الكاستروي، ولا الغموض المظهري الكوري، وانما تمارس إيران برنامجها السياسي بالوجه الضاحك الملتحف بهيبة العباءة التي توحي بصفاء النقاوة والوفاء للدين.

ولعل الجيران في طهران يقيمون بإيجابية محتوى النبل في رسالة سمو الأمير.

*نقلا عن "الوطن" الكويتية