ماذا يأخذ السيىسى من ناصر والسادات ومبارك؟

فوزالسيسى بالرئاسة هو بالتأكيد عودة لحكم دولة 23 يوليو التى تأسست عام 1952، وبعد انقطاع قصير تولى فيه الإخوان حكم مصر. السيسى بهذا المعنى هو امتداد لناصر والسادات ومبارك.

لكل من هؤلاء الرؤساء إنجازاته وإخفاقاته، وبصمته التى تركها فى تاريخ مصر. أمام السيىسى خبرة هؤلاء الرؤساء الثلاثة وعليه الاستفادة منها والبناء عليها.

بصمة عبدالناصر الرئيسية كانت فى رؤيته للعدالة الاجتماعية. السيىسى أكد هذا المفهوم فى أكثر من مناسبة، ولكنه يحتاج أن يتبنى السياسات التى تحقق ذلك وفى الوقت نفسه تتوافق مع معطيات العصر وتمنع تحول الدولة إلى مجرد جمعية خيرية تساعد المحتاجين. العدل الاجتماعى لم يعد من الملائم تحقيقه من خلال الإنفاق الحكومى الذى لا تقابله موارد حقيقية، وتترتب عليه زيادة العجز فى الموازنة، ولكنه يتحقق من خلال زيادة معدلات النمو وخلق الثروة والموارد الحقيقية التى يمكن استخدامها فى تمويل الإنفاق الاجتماعى.

بصمة السادات الرئيسية كانت فى مجال السياسة الخارجية، ورؤيته التى قامت على تعظيم المصالح المصرية قبل أى مصالح أخرى. مصر أولا كانت المحدد الأساسى لبوصلته، وتأمين حدودها وعودة السلام إليها كانا هدفه الرئيسى، وليس تبنى شعارات يمكن أن تورط مصر فى نزاعات خارجية لا طائل من ورائها. أدراك السادات بواقعيته حقيقة توازنات القوى الدولية والإقليمية وتوافق معها ولم يناطحها أو يدخل معها فى معارك خاسرة. كما أدرك أهمية البعد الاقتصادى فى العلاقات الدولية وتبنى سياسة خارجية تعود على مصر بالفائدة فى هذا المجال لا أن تمثل عبئاً عليها. رؤية السادات الخارجية القائمة على الواقعية وتعظيم المصالح المصرية يمكن أن تمثل مرشدا للسيىسىى فى غمار الساحة الدولية، ويستطيع أن يبنى عليها ويطورها استنادا للمتغيرات التى يشهدها العالم فى المرحلة الحالية.

بصمة مبارك كانت بالتأكيد فى سياساته الاقتصادية، خاصة فى السنوات الأخيرة وفى ظل حكومة د. نظيف؛ حيث تبنت مصر رؤية تتماشى مع التوجهات الاقتصادية العالمية، وتقوم بشكل صريح على مبادئ الحرية الاقتصادية، وتعظيم دور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية، ودمج مصر فى منظومة التجارة الدولية، وتشجيع المبادرة الفردية والحد من حجم البيروقراطية. هذه السياسات حققت معدلات نمو غير مسبوقة، كما ساعدت على خلق ملايين من فرص العمل، وارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية والسياحية، وتدفق الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات وتكوين فائض كبير من الاحتياطى النقدى الأجنبى. البعض لا ينكر هذه الإنجازات ولكنه يرى أيضاً أن تطبيق تلك السياسات قد شابه أيضا سوء توزيع عوائد التنمية وتراجع دور الدولة فى تنظيم آليات السوق. ومع افتراض صدق هذه المقولات فإن تصحيح المسار يكون بدمج هذه العناصر فى التوجهات الاقتصادية وليس التراجع عنها كليا أو تبنى توجهات مناقضة لها، ولا تتماشى مع طبيعة العالم الذى نعيش فيه.

بصمة السيىسى ومكانه فى التاريخ يمكن أن يضمنهما بدمج البصمات الرئيسية للرؤساء الثلاثة السابقين، ويمكنه أن يضيف على ذلك تبنى نموذج لدولة ديمقراطية حقيقية؛ وهو ما فشل فى تحقيقه هؤلاء الرؤساء.

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