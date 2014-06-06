إليكم الأنموذج النزيه

أكتب مرة أخرى اليوم عن رجل، لا يعرفه الكثير من الناس، فقد كان غريباً غربة تاريخية، حيث تجاهله المؤرخون، أو ربما أنهم مروا به مروراً سريعاً عابراً وعاجلاً.. مع أن سيرته تحتاج إلى كثير من التأمل والوقوف.. ولا مانع من أن أكرر، وأعيد ما رويته، فهو نموذج نادر، وفريد في سيرته العملية، وفي عفافه، ونزاهته وبعده عن ترف المنصب والدنيا وزخرفها.

ها أنا ذا أتحدث عن شيء من سيرته عامداً لأننا نحتاج إلى أن نقرأها وفي هذا الزمن بالذات.. نعم إنه رجل قديم طواه التاريخ فيمن طوى، ولكن العمل الإنساني العظيم والتجربة الإنسانية العظيمة ستظل واحدة، خالدة خلود الإنسان نفسه.. وكما أننا نجل ونتحدث عن عباقرة التاريخ في الفن والفكر والفلسفة، كالهنود وقدماء المصريين والصينيين، واليونان والإغريق.

فإنه حري بنا أن نتحدث بفخر وجرأة وشجاعة عن تلك النماذج المشرقة في تاريخنا القديم.

والرجل الذي أحدثكم عنه كان نموذجاً للمسؤول النزيه، والعامل المخلص، والإداري الناجح -وفقا لتعبير اليوم- واسم الرجل سعيد بن عامر، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.. كان ضعيف البنية، ضئيل الجسم، ولكنه شديد الفروسية، قوي البأس والشجاعة.

تراه دائماً أشعث من غبار المعارك.! وكان من أشد الصحابة زهداً وتقشفاً، وترفعاً عن صغائر الدنيا وحطامها.

ولما آلت الخلافة إلى عمر رضي الله عنه، وجد في نفسه شيئاً على معاوية والي الشام، فعزله في وقت من الأوقات.

وكانت الشام شديدة الاضطراب، كثيرة التقلبات، كما كانت أيضاً مركز الحضارة، والتجارة، كثيرة الخير وفيرة المال، مما يغري واليها بالرفاهية، والاستمتاع.. وكان عمر شديد الحرص على أمور المسلمين، شديد التقوى والورع في أموالهم، وفي بيت مالهم.. فبحث عن رجل يجمع بين الزهد والأمانة، والشجاعة في الله، وفكر طويلاً وأطال التفكير، وأخيراً وقعت عينه على سعيد بن عامر..! فيستدعيه عمر ويقول له: يا سعيد سوف أوليك إمرة الشام..!! فينتفض سعيد مذعوراً كالملدوغ.. طالباً من الخليفة إعفاءه من هذا الحمل الثقيل، والخطب الجلل فيقول لعمر: «لا تفتني يا أمير المؤمنين» ولكن الخليفة عمر يرد محتداً: «والله لتذهبن لما اخترتك له، أتضعون أمانتكم وخلافتكم في عنقي ثم تتركونني؟ والله لا أدعك».

وقبل سعيد الولاية على مضض، واعتبرها نوعاً من أنواع الاحتساب.. وكان حديث عهد بالزواج وكانت عروسه حسناء، باهرة الجمال.. وقد ورثت مالاً عظيماً.. وكانت طلبت إليه أن يضع لها هذا المال في تجارة رابحة، فقال لها أحقاً تريدين تجارة رابحة؟ قالت في ثقة: نعم، قال أتثقين في عملي وأمانتي؟ قالت اللهم نعم.. فأخذ المال ووزعه على ضعفاء المسلمين.. في حديث طويل.

المهم أن سعيداً قبل الولاية، في أهل الشام، فأحسن سيرته فيهم، فأحبهم وأحبوه، وأحسن إليهم فأطاعوه، إلا أن الناس لا تجتمع على رأي كعادتهم في هذه الدنيا.. وكان أهل حمص -حيث كان يقيم- مشهورين مثل أهل الكوفة آنذاك بكثرة تذمرهم.. ولما زار الخليفة عمر الشام في إحدى زياراته المشهورة، سمع ثناءً كثيراً على سعيد فحمد الله على ذلك، ولكنه سمع أيضاً بعض الشكوى من بعضهم، وعمر العادل لا بد أن يسمع شكوى المشتكين وإن قلّوا.. واحتشد الناس في مجلس الخليفة فقال عمر للمنتقدين: ماذا تأخذون على أميركم..؟!

قالوا: نأخذ عليه أربعاً: الأولى أنه لا يخرج علينا أحياناً في الصباح إلا متأخراً.

والثانية: إنه يغيب عنا كل أسبوعين مرة إلى أن يمضي أكثر النهار.

والثالثة: إننا لا نراه بالليل.

أما الرابعة: فإنه تغشاه رعدة وتأخذه هزة وهو يخطب في بعض الأحيان حتى يكاد يغمى عليه..!!

فقال عمر ماذا تقول يا سعيد..؟!

قال: لقد صدقوا يا أمير المؤمنين!!

أما الأولى فإنه لا خادم يخدم بيتي وأهلي، وأنا أساعد زوجتي فأعجن الطحين في أول الصباح ثم أخبزه لي ولأهلي.. ثم أصلي سنتي وأخرج إليهم.

أما الثانية وهي إنني أغيب عليهم كل أسبوعين بعض يوم فلأنه ليس لدي إلا لباس واحد، أجمعه وأغسله وأنشره، فإذا يبس وجف ثوبي وعمامتي لبستهما وخرجت..!! وقد صدقوا في الثالثة يا أمير المؤمنين من أنهم لا يرونني في الليل لأني قد قسمت وقتي إلى قسمين: النهار لهم.. أما الليل فهو لربي أعبده وأتوسل إليه..!

وقد صدقوا في الرابعة حيث تصيبني رعدة حتى يكاد يغشى علي، وذلك أنني عندما أخطب فيهم وأذكرهم بالله.. أذكر أنني شهدت مصرع خبيب الأنصاري بمكة مع المشركين، فكانوا يقطعون جسده قطعة، قطعة وهو حي، ويقولون أتحب محمداً..؟! فيقول وهو على حاله تلك: والله إني أحبه أكثر من نفسي ومن ولدي، وكنت معهم آنذاك ولم أحاول منعهم، فتأخذني تلك الرعدة إذا ذكرت ذلك خوفاً من عذاب الله.. فبكى عمر بكاءً شديداً وبكى معه الناس، وقال: نقرك على عملك يا سعيد.. فقال سعيد أما هذه يا أمير المؤمنين فلا..!! لا والله لن أعود للولاية مرة أخرى..!!

الله، الله، يا سعيد بن عامر، أولى بسيرتك هذه أن تُدرس في أرقى أكاديميات ومعاهد الإدارة كنموذج إنساني للنزاهة والعدل، وعفة اليد، وعفة الضمير، والصدق مع الله والصدق مع النفس فيما يتعلق بأخلاق الأمانة وحقوق الآخرين، أين منك كثير ممن يتشدقون بالأمانة، والورع الإداري والإخلاص والنزاهة، وهم يسرقون آناء الليل ويختلسون أطراف النهار، يستغلون مناصبهم أبشع استغلال، فيقربون أقاربهم، ويبرون معارفهم، حتي يكاد يتحول المكان الذي يعملون فيه إلي مكان عشيرة واحدة وأهل بلدة واحدة!! وكل ذلك الإزراء والغش والخداع باسم الأمانة والوطن والوطنية.

ربما يقول بعض الناس أن عصر عمر ليس بعصرنا ورجال عمر ليسوا برجالنا وأقول: هذا صحيح، ولكن الأمانة واحدة والأخلاق الرفيعة واحدة، والقيم الإنسانية العظيمة واحدة على مرور الأزمنة والدهور.. انظروا مرة أخرى إلى هذا الموقف الرائع من سعيد بن عامر حول استنفاع الأقارب من مصلحة المنصب.. فلقد كان عطاء سعيد بن عامر -أي راتبه- يزيد أحياناً عن حاجته بسبب تقشفه، فيأخذ ما يكفيه منه ويفرق ما بقي منه على فقراء المسلمين.

فقيل له: لماذا لا تفرق هذا الزائد على أهلك وأصهارك..؟ فقال قولاً ما سمعه تاريخ قبله ولا بعده قال: «لا والله ما أنا بائع رضا الله بقرابة» رحمك الله يا سعيد بن عامر.. وأينك منا اليوم لتسمع وترى؟!

www.alriyadh.com/941965