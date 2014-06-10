صعود اليمين في الغرب

هنالك تخوف حقيقي في الغرب خصوصا من القوى الليبرالية واليسارية من تنامي صعود التيارات المحافظة في الغرب فصعود التيار الفرنسي المتطرف وحصوله على المرتبة الاولى في الانتخابات الاوروبية الاخيرة بنسبة %25 من الاصوات متجاوزا اليسار الاشتراكي الحاكم في فرنسا بأكثر من %10 من الاصوات ومتجاوزاً التيار الديغولي بـ%5.. في بريطانيا حصل تقدم اليمين البريطاني الذي يرفض الانضمام للاتحاد الاوروبي.

في الولايات المتحدة هنالك جدل حول صعود حزب الشاي Tea party اليمني الذي يطرح افكاراً جديدة اكثر تطرفا من الحزب الجمهوري المحافظ، هذا الحزب يطالب باصلاحات جذرية في العمل الحكومي ويرفعون شعاراً للمواطنين يقول «نحن لن نعمل اي شيء لصالحك كمواطن ولكننا نتعهد بابعاد الحكومة عنك ونتركك تعمل لمصلحتك» بمعنى آخر يعملون لتشجيع المبادرات الفردية التي تدعو لها الرأسمالية التقليدية بابعاد الحكومة عن التدخل في عمل الافراد.. المحافظون الجدد يرفضون خطط الحكومة بتقديم المساعدات الصحية للفقراء في الولايات المتحدة او حتى دعم الطبقات الفقيرة.. فهم يعارضون الافكار التي تدعو لها القوى اليسارية والليبرالية بتحديد الرواتب الدنيا للعمالة ودعم الطبقة الوسطى.

السؤال، لماذا ارتفعت اصوات الاحزاب اليمنية المتطرفة في الغرب؟ هنالك اسباب كثيرة لصعود اليمين الغربي اهمها تزايد المعارضة للمشروع الاوروبي ودستوره (الاتحاد الاوروبي) - تردي الاوضاع الاقتصادية وانتشار البطالة في اكثر من دولة اوروبية اما السبب الثالث فيعود الى فقدان الثقة بالسياسيين بالغرب.. فالناخب الغربي فقد الثقة بنوابه، والسياسيين بشكل عام لانهم عجزوا عن تحقيق المطالب الشعبية التي يطالب بها اغلبية الناخبين.

كل هذه الاسباب دفعت بالناخبين للاقتراع والتصويت للمحافظين الجدد بحثا عن بديل افضل قد يجدوه باليمين المتطرف ماذا يعني صعود اليمين الى سدة الحكم في اوروبا بالنسبة لنا نحن العرب والمسلمين؟

نحن سنكون اول ضحايا التحولات الجديدة في الغرب؟ فالعرب تقليديا لهم علاقة وثيقة مع اليسار الغربي والاحزاب الليبرالية والاشتراكية المعتدلة.. فهذه التيارات ذات نزعة انسانية ولديهم احترام كبير لحقوق الانسان فهذه القوى والاحزاب هي التي وقفت معنا في قضية فلسطين وهم الذين ساعدوا في فتح باب الهجرة للاجانب لدخول اوروبا.. لكن تزايد اعداد المهاجرين العرب للغرب وازدياد التطرف الديني لدى الجاليات العربية الاسلامية حتى بين الجيل الثالث من شباب المهاجرين ادى الى قيام بعض الارهابيين والمتطرفين بعمليات ارهابية في كل من بريطانيا واسبانيا وفرنسا وغيرها.. خلق مخاوف جديدة بين الشعوب الاوروبية من انتشار الارهاب في بلدانهم خصوصا بعد انخراط المئات من شباب اوروبا العرب والمسلمين في الاعمال الجهادية والارهابية في سورية.

لهذه الاسباب اتخذت بعض الدول الاوروبية خطوات قوية بسحب الجنسية من اي مواطن بريطاني ينخرط في العمل الجهادي واخيرا نحن العرب والمسلمين ولا احد غيرنا قد ساهمنا في انتشار حالات التطرف والتحول الى اليمين الديني في اوروبا.. علينا ان نتخذ سياسات معتدلة منفتحة على العالم حتى يتم قبولنا فيه.

*نقلاً عن "الوطن" الكويتية

http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=363833&WriterId=32