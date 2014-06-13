بمناسبة كأس العالم..ما رأيكم بهذه الاقتراحات؟

لست خبيراً في كرة القدم ولكنني أدرك أن "الكرة أهداف" وأن مباراة تنتهي بنتيجة "أربعة- خمسة" أجمل بكثير من مباراة تنتهي بنتيجة "صفر- صفر"..

ورغم اتفاق الجميع على هذه الحقيقة إلا أن قوانين اللعبة - ومواصفات الملاعب - تحد للأسف من تسجيل الأهداف واستمتاعنا بهطولها كالمطر.. خذ كمثال قاعدة التسلل التي تحد من انطلاق المهاجمين ونقل الكرات لملعب الخصم.. وخذ أيضاً مقاسات الأبواب التي تتميز بالصغر ولا تقارن أبداً بالأبواب الشاهقة والمفتوحة التي تتميز بها مثلاً كرة القدم الأمريكية.

ولو كان الأمر بيدي لأجبرت الفيفا على إحداث مجموعة تغييرات تهدف لرفع عدد الأهداف في مباريات كأس العالم . وأعترف مقدماً أنها ستبدو غريبة، ولكن تذكروا أن قوانين اللعبة ليست نصوصاً مُقدسة ويمكن تغييرها أو تعديلها لرفع نسبة الأهداف وجماليات اللعبة.. ومن أبرز الاقتراحات التي أرى أنها تسمح بهطول الأهداف كالمطر:

- إلغاء قاعدة التسلل نهائياً..

- إلغاء وضع "حائط" أمام الضربات غير المباشرة..

- خروج الحارس نهائياً من الملعب أثناء تسديد الضربات الركنية..

- السماح للمدرب بتبديل اللاعبين بلا حد أقصى (كما هو حال رياضات كثيرة)..

- إلغاء فكرة التعادل نهائياً وإعطاء أفضلية الفوز (في حالة تساوي الأهداف) للفريق الذي ترتطم كراته أكثر بعارضة الفريق الآخر أو يُدخل هدفاً من مسافة أبعد من غيره!

- أما الأهم من هذا كله فهو تكبير مساحة الأبواب بمسافة متر على الأقل من كل جانب (ولا تشغل بالك بمقاسات الحارس كون دوره سيتقلص بالتساوي لدى الفريقين)..

يمكنك السخرية من هذه الاقتراحات كما تشاء، ولكن تطبيقها سيرفع بالتأكيد من نسبة تسجيل الأهداف في منافسات البرازيل.. أو لنقل.. البطولات التالية لها..

وفي جميع الأحوال أعتقد أن اقتراحاتي أكثر عبقرية من الاقتراحات التي وجهها الرئيس بوش لجوزيف بلاتر قبل بطولة كأس العالم 2002..

ففي ذلك الوقت بعث للفيفا رسالة طويلة نبههم فيها إلى سذاجة هذه اللعبة، وأسباب تجاهل الأمريكان لها، وخطأ تسميتها ب"كرة قدم" كون كرة القدم الحقيقية هي "كرة القدم الأمريكية"!!

ومن الاقتراحات غير المسبوقة التي قدمها بوش لرئيس الفيفا (إن أراد للعبته الغريبة أن تصبح أكثر شعبية) مايلي:

- السماح للاعبين باستخدام أيديهم وارتداء الخوذات!

- رسم المزيد من الخطوط لتوضيح مواقع اللاعبين!

- إزالة العارضة العلوية من الباب نهائياً واستبدالها بعارضتين جانبيتين طويلتين!!

- تقسيم المباراة الى أربعة أشواط، ومنح اللاعبين وقتاً للذهاب للحمام وتناول المشروبات!!

- السماح بوضع أجهزة إرسال في آذانهم للاستماع لتعليمات المدرب مباشرة!!

- إلغاء قاعدة التسلل (ليس لأنها تحد من تسجيل الأهداف) بل لأن مامن مواطن أمريكي يفهمها!!

وتستمر اقتراحات بوش الغريبة حتى يقول في نهاية رسالته:

"أعتقد أنكم إن طبقتم هذه التغييرات البسيطة سيقبل على مشاهدتها المزيد من الأمريكان ويهتم بلعبها المزيد من الناس حول العالم".

ومن الواضح طبعاً أن (أبو جينا) اتخذ من كرة القدم الأمريكية أساساً لتعديل كرة القدم العالمية وليس العكس.. كما أنه - بحكم جبهته الضيقة - لا يعلم حقيقة مايجري خارج أمريكا ولا يدرك أن كرة القدم (التي يطلقون عليها سوكر) قد أصبحت بالفعل اللعبة الأولى في العالم ويقبل عليها ليس ملايين المشاهدين الذي لا يفهمون لعبته هو التي لا تختلف كثيراً عن "مصارعة الثيران"!!

.. على أي حال؛ بما أن المنافسات قد بدأت فعلاً أرجو أن تتاح الفرصة للفيفا للتواصل معي في مونديال روسيا القادم!!

*نقلاً عن "الرياض"

http://www.alriyadh.com/943568