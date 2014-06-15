هل نسى الرئيس شوارعنا؟!

أخشى أن يكون الرئيس السيسى قد نسى شكل شوارع القاهرة، بشكل خاص، ثم شوارع البلد كله بوجه عام، لا لشىء إلا لأن الذين يقطعون هذه الشوارع يومياً، فى الذهاب وفى الإياب، يعرفون تماماً أن الدعوة التى أطلقها الرئيس إلى المواطنين بأن يستخدموا الدراجات فى حركتهم، وفى مشاويرهم، وفى الوصول لعملهم أو بيوتهم، إنما هى المستحيل بعينه، وأن هذا المستحيل لا يرجع إلى عيوب فى الدراجة، ولا فى صاحبها، ولكنها عيوب فى شوارعنا بصورتها المحزنة الحالية!

فالرئيس يقول، فى أثناء مشاركته، أمس الأول، فى ماراثون للدراجات فى الكلية الحربية، إن كل مواطن يستخدم الدراجة سوف يوفر على الخزانة العامة 16 جنيهاً يومياً، وإن 1000 مواطن لو فعلوا هذا، فسوف يوفرون على الخزانة نفسها نصف مليون جنيه فى كل صباح، تنفقها الدولة على دعم البنزين!

طبعاً.. كلام الرئيس فى هذه النقطة صحيح 100٪، وأؤيده من جانبى بكل قوة، وأتمنى لو يأتى يوم تكون الدراجة عندنا هى وسيلة المواصلات الشائعة والسائدة والغالبة، وهو ما تجهز له، منذ الآن، بلاد بكاملها فى شرق آسيا، وفى غيرها.

لقد كنت فى برلين ذات يوم، ورأيت بعينى أن كثيرين هناك يفضلون الذهاب إلى عملهم بالدراجة، وتمنيت من قلبى لو أن ذلك حدث عندنا، وبشكل أوسع، غير أنى لاحظت ما سوف يلاحظه أى واحد غيرى فى العاصمة الألمانية، وهو أن هناك حارة بكاملها فى الشارع، كل شارع، مخصصة بخطوط مرورية واضحة على الأرض لأصحاب الدراجات وحدهم، ولا يشاركهم فيها آخرون، وبالتالى فإن ذهابهم أو عودتهم يمثلان عملية سهلة للغاية، بل ومُغرية بأن ينضم إليهم مواطنون جدد فى كل يوم!

إن الرئيس يعرف هذا قطعاً، ويعرف أن دعوة أى مواطن إلى أن يستخدم الدراجة فى شوارعنا بصورتها البائسة القائمة، إنما هى دعوة إلى رحلة عذاب، ذهاباً وإياباً.. هذا إذا آب صاحب الدراجة، أو عاد سالماً إلى بيته!

وربما يعرف الرئيس، بالمناسبة، أن أى شخص يجرب المشى فى الشارع على قدميه، هذه الأيام، إنما يغامر بحياته ذاتها، وأن قضاء بعض المشاوير، مشياً على الأقدام فى فضاء شوارعنا، قد أصبح رحلة معذبة حقاً بعد أن كان فرصة للرياضة، وللمشى أو التنزه على الرصيف! إذ لم يعد هناك رصيف، وإذا كان موجوداً فهو مشغول بما لا يخطر للرئيس على بال، فضلاً بالطبع عن نهر الشارع نفسه، الذى صار أقرب ما يكون إلى جبلاية قرود فعلاً!

هذه الدعوة منك جميلة للغاية يا سيادة الرئيس، لأن ركوب الدراجة بالنسبة لكثيرين، وأنا منهم، متعة حقيقية، كما أن توفير دعم الوقود، بكل أنواعه، مسألة شديدة الإلحاح علينا جميعاً، ثم على الدولة كدولة، غير أن المشكلة الحقيقية ليست فى الدراجة، ولا فى المواطن الذى سوف يأخذها فى مشواره، ولكنها فى الشارع، فالشارع كما يجب غير موجود أصلاً يا سيادة الرئيس، وإذا كان موجوداً فهو غير متاح، وإذا كان متاحاً فهو طريق ممتد من العذاب بين البيت وبين مكان العمل!

*نقلاً عن "المصري اليوم"

http://m.almasryalyoum.com/News/Details/464122