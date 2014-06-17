علامات الاستفهام وصدمة المنتخبات الكبرى

تحدثنا فى الأسبوع الماضى عن قدرة المنتخب البرازيلى فى التغلب على الضغط الجماهيرى باعتبار أن المونديال يقام على أرضه ووسط رغبة الشعب البرازيلى فى حصد اللقب، وقلت قبل انطلاق البطولة أن الجماهير سلاح ذو حدين، فقد تدفع الفريق صاحب الأرض إما للتألق وتقديم عروض قوية ونتائج مذهلة أو تكون عاملا سلبيا على الجهاز الفنى واللاعبين، وبصرف النظرعن الاتجاهات السياسية والاعتراضات التى لمستها خلال الأيام القليلة التى تواجدت فيها فى البرازيل لحضور تكريم الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» لى، تقديراً من مسؤووليه على حصد المنتخب الوطنى لثلاث بطولات أمم إفريقية متتالية، فإن هناك العديد من علامات الاستفهام التى دارت فى ذهنى بعد انطلاق البطولة ومشاهدة مستوى المنتخبات الكبرى فى الجولة الأولى للبطولة، ولا أتحدث هنا عن السامبا فقط وإنما عن بقية المنتخبات الكبرى صاحبة السمعة الطيبة فى كرة القدم والمرشحة قبل البطولة للمنافسة على اللقب أمثال إسبانيا وإنجلترا والأرجنتين وإيطاليا والكاميرون ومن قبلها البرازيل، فلم أقتنع بمستوى الفرق الكبرى حتى الآن أو بما قدمته من عروض دون النظر لنتائج هذه الفرق فى المباريات التى خاضتها، وقد تكون البدايات الأولى لدى بعض المنتخبات باهتة، وقد تستعيد توازنها مرة أخرى فى المباريات المقبلة، لكننى رصدت بعض الأمور الفنية التى تسببت فى ظهور هذه المنتخبات بمستوى اعتبره البعض صدمة بالنسبة لجماهيرهم والخبراء والنقاد المتابعين للبطولة.

■وجهة نظرى أن الضغط الجماهيرى كان له عامل سلبى على أداء السامبا، وتسبب فى ارتباك اللاعبين نسبيا خلال الـ90 دقيقة، لكن المنتخب الكرواتى لم يستغله بشكل إيجابى أو بمعنى أدق لم يترجم سيطرته فى بعض فترات المباراة لأهداف، ولو حدث ذلك لأحرج أصحاب الأرض أمام جماهيره، وقد تكون اعتراضات البعض على تنظيم المونديال كان له أثر سلبي فى نفوس اللاعبين فظهر على أدائهم فى المباراة، ولو تتذكرون فإننى قلت فى المقالة السابقة أن سكولارى المدير الفنى وجهازه المعاون واللاعبين الكبار عليهم الدور الأكبر فى إخراج اللاعبين من الضغط الجماهيرى وتغييره من عامل سلب إلى عامل إيجابى، ورغم كل هذا فإن فوز المنتخب البرازيلى بثلاثية قد يكون دافعاً معنويا للاعبين ويمنحهم الثقة فى المباريات المقبلة، لكن بشرط أن يتم علاج الأخطاء الفنية والدفاعية التى ظهرت خلال المباراة وكادت أن تغير نتيجة اللقاء لو أحسن لاعبو كرواتيا استغلال الفرص التى سنحت لهم أمام المرمى.

■ أما الصدمة الكبرى فكانت فى المنتخب الإسبانى بعد هزيمته الثقيلة من الطاحونة الهولندية بخماسية، والسبب يرجع إلى عدم التجديد والتغيير فى الفريق الإسبانى واعتماد ديل بوسكى على الأسماء اللامعة فقط مثل ديجو كوستا وإنييستا وتشابى وألونسووهرنانديز وتوريس وكاسياس وبيكيه، وعندما أتحدث عن التغيير لا أقصد أن يكون فى تغيير اللاعبين أو أن يتم استبدال لاعب مكان الآخر، فأحيانا أجد من يتحدثون عن التغيير تكون غايتهم هو تغيير لاعب مكان الآخر، لكننى أقصد تغيير الفكر وتطوير الأداء والجمل التكتيكية وتغيير فكر اللاعبين بما يتناسب مع المباريات وكل منافس تواجهه، فلو عدنا بالذاكرة إلى البطولات الثلاث التى حصدها المنتخب الوطنى فى 2006 و2008 و2010، سنجد أن الأداء كان يختلف فى كل بطولة عن الأخرى مع وجود عناصر أساسية فى الفريق يتم الاعتماد عليها وفقا لظروف لكل بطولة على حدة، لكننا لم نتأثر لغياب لاعب أو إصابة آخر وقتها، وكان يظهر نجم أو أكثر من لاعب فى كل بطولة، فتجد أن محمد أبوتريكة كان أحد نجوم بطولة 2006، ومحمد زيدان فى 2008، وجدو فى 2010، مع وجود عدد كبير من العناصر الأساسية التى كان لها الدور الأكبر فى إحراز البطولات مثل الحضرى وأحمد فتحى وعماد متعب وعمرو زكى وبقية اللاعبين، إذن التغيير ليس فى استبدال لاعب أو آخر وإنما فى توظيف اللاعبين وإمكاناتهم وتغيير الفكر بما يدفعك إلى تحقيق البطولة، لكننى أؤكد أيضا على أن أخطاء كاسياس والدفاع كان لهم الأثر السلبى فى النتيجة الكبيرة التى مُنى بها الإسبان، ولا أغفل الأداء المميز الذى ظهر به الهولنديون الرغبة فى تحقيق الفوز والحافز لهزيمتهم فى نهائى مونديال 2010 الذى أقيم فى جنوب أفريقيا.

ونفس الأمر ينطبق على المنتخب الكاميرونى الذى يعتمد على لاعبين قدامى لم يعد لديهم الجديد لتقديمه فى المنافسات الكبرى أمثال إيتو وألسكندر سونج وستفيان مابياوهم، لاعبون يمتلكون الخبرة والقدرات الفنية مميزة، لكن أمامهم تحديا كبيرا فى تقديم عروض تليق بأنهم من المنتخبات الكبرى فى القارة السمراء.

نقلاً عن صحيفة "المصري اليوم"

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