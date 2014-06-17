لابد من "الاستنفار" ولكن بلا ارتباك وهلع !

لأن ما يجري في العراق وقبلهُ ما يجري في سوريا ليس حدثاً داخلياً لا تأثيرات ولا ارتدادات له على الدول المجاورة وعلى الأقليم كله فإنه علينا هنا في الأردن وبلدنا «كُتِبَ» عليه أن يكون في قلب كل بركانٍ ضرب هذه المنطقة منذ زلزال الإنقلابات العسكرية في خمسينات وستينات القرن الماضي وحتى كل هذه التطورات الأخيرة وهي الأخطر لأن خرائط جديدة ستترتب عليه حتماً ولأنها قد تزيل دولاً وقد توجدُ دولاً جديدة.

ولهذا فإنه علينا أن نعيد النظر بكل حساباتنا وبكل عاداتنا وتصرفاتنا الحالية وأن نتخلى عن كل هذا الإسترخاء الذي نعيشه ولكن بدون ارتباك وهلعٍ وبدون أن نفقد السيطرة على أعصابنا فنحن بلد نبت عند فوهات البراكين وقام في أيام عواصف ما بعد الإنهيار الكوني بعد الحرب العالمية الأولى وفي الوقت الذي كان فيه مشرط سايكس-بيكو لا يزال جاهزاً لشطب كيانات وإنشاء كيانات جديدة.

لم يصدِّقْ الذين لا زالوا يصرون على النظر إلى ما حل بـ»إخواننا في الشمال» بعيون حولاء لا ترى المتغيرات ولا الوقائع المستجدة ،التي تشكلت خلال أعوام ما بعد إنفجار درعا في العام 2011،.. أن ما جرى في سوريا ليس مجرد إشتباك داخلي و»طوشة» قد ينتصر فيها النظام على معارضيه بتحقيق إنجازٍ عسكري هنا وهناك وإنما زلزال اقليمي ودولي دخل على خطه الإيرانيون بكل ثقلهم ودخلت روسيا وتدخلت حتى في تفاصيله الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية.. واستدرج ،أي هذا الزلزال، كل المصابين بداء التطرف والإرهاب في العالم كله.

علينا ألاَّ نصاب بالهلع حتى نبقى قادرين على التعاطي مع كل هذه التطورات المرعبة فعلاً والمخيفة حقاً وعلينا ألاَّ نصاب بالإرتباك حتى لا نفقد القدرة على التمييز وحتى لا نصاب بعمى الألوان وتصبح تقديراتنا خاطئة لكن علينا ألاَّ نبقى نعيش في الأوهام ونواصل الإعتقاد بأننا محصنون بعناية غير عناية الله وأننا سنبقى نسمع هدير براكين العراق وسوريا بدون أن يصلنا أي شرر أو تصلنا كتل نارية.

يجب أنْ ندرك أنَّ ما جرى في العراق هو إنعكاس لما بقي يجري في سوريا منذ العام 2011 وإن نيران العراق لن تبقى في داخله وأن الدور سيأتي على إيران لا محالة وأن مجرد إغلاق الأبواب والنوافذ لا يمكن أن يحمي المطلِّين على هذه المشاهد المرعبة عن قرب فالمطلوب هو ما يسمى في العلوم العسكرية وأيضاً في العلوم السياسية :»الدفاع الإيجابي» والدفاع الإيجابي وفي كلتا الحالتين لا يعرف وعلى الإطلاق تلك الحكمة البائسة القائلة :»حايد عن ظهري بسيطة».

نحن نعرف ،وهذا أمر أكثر من مؤكد، أن ذوي الشأن ومن هُمْ في مواقع المسؤولية قد بادروا إلى شدِّ أحزمتهم منذ اللحظة التي إنهارت فيها منظومة نوري المالكي العسكرية والأمنية وبدأت المدن العراقية تنهار تباعاً كأبراج كرتونية.. لكن هذا في حقيقة الأمر لا يكفي والمطلوب هو أن تكون هناك إستجابة فعلية مع إجراءات شد الأحزمة هذه وأن نبادر إلى التوقف ،ولو مؤقتاً حتى تتكشف الأمور ونعرف إتجاهات هذه الرياح العاتية التي تعصف بالدولتين الشقيقتين المجاورتين من الشمال والشرق، عن عادات وممارسات إن هي كانت جائزة في زمن «الإسترخاء» والإستهتار فإنها لم تعد جائزة بينما يحصل كل هذا الذي يحصل ليس بعيداً وإنما أمام عيوننا.. وهنا هل تعرفون أن فلاسفة القسطنطينية كانوا ينشغلون بجدل بيزنطي بلا نهاية عندما إجتاح الفرسان العثمانيون أبواب مدينتهم؟!!

نقلاً عن صحيفة "الرأي"

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