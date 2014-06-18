ما الذي يجري بين أميركا وإيران..؟!

من حق الرئيس الأميركي أن يرسل 275 جندياً لحماية سفارة بلاده في بغداد فهذه مسؤولية هو وحده يتحملها وبخاصة وأنَّ مرارة ما حدث للسفارة الأميركية في ليبيا لا تزال عالقة في حلقه حتى الآن لكن ما هو ليس من حقه هو ألاَّ يرى إلاَّ السفارة الأميركية في هذا البلد الذي كانت أميركا ولا تزال مسؤولة عن كل الويلات التي حلَّت به منذ أن همست سفيرتها إبريل غلاسبي في «إذْن» صدام حسين ما شجعه على ارتكاب حماقة غزو الكويت في عام 1990 وحيث بعد ذلك حصل كل ما حصل وكل ما زال يحصل حتى الآن.. وربما سيبقى يحصل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها!!.

لقد ارتكب باراك أوباما خطأً ، ليس فادحاً وفقط وإنما قاتلاً، عندما بادر إلى سحب القوات الأميركية من العراق قبل أن تستقر الأمور وقبل معالجة الجرائم التي ارتكبها جورج بوش «الإبن» بتسليمه هذا البلد تسليم اليد لإيران وإعادة «تركيبه» ، بعد «فرْطه» وتدمير دولته وحل جيشه على يد بول بريمر سيئ الصيت والسمعة، وفقاً لمعادلة ظالمةٍ أعطت السنة العرب أقل كثيراً مما يستحقونه وعرَّضتهم ،على أساس أنهم هم «المهزومون» وأنَّ الآخرين هم «المنتصرون»!!، للإقصاء والتهميش والظلم التاريخي واستباحة الكرامات.

ولعل ما هو غير مستغرب ولا مستبعد هو أنْ يستعين باراك أوباما ، الذي بات معروفاً بتردده وبتراجعه قبل أن يصيح الديك عن قرارات اتخذها ووعودٍ قطعها على نفسه، في البداية وفي النهاية بالإيرانيين لمواجهة ما يسميه هو ويسمونه هم أيضاً الإرهاب والمقصود هنا ليس «داعش» التي جرى تضخيمها أكثر من اللزوم لإيجاد مبرر لذبح السنة العرب وإعادتهم إلى بيت طاعة نوري المالكي وإلزامهم مجدداً ، بعد تمردهم الحالي، بمعادلة :»المنتصر» و»المهزوم» الآنفة الذكر وإجبارهم على الإستسلام لكذبة أنهم أقلية صغيرة وذلك مع أنهم كانوا وما زالوا المكون الرئيسي للدولة العراقية.

إن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن استمرار هذا الصراع الذي بقي محتدماً في سوريا كل هذه السنوات الطويلة وأنها هي المسؤولة عن «إختراع» كذبة أن بشار الأسد يخوض هذه الحرب التي يخوضها ضد الإرهاب دفاعاً عن نفسه ونظامه و»ديموقراطيته»!! وأيضاً عن الديموقراطية الغربية ثم وإن إدارة الرئيس أوباما كانت تكذب على نفسها وعلى الشعب الأميركي العظيم وعلى العالم كله عندما كانت تقول لتبرير تقاعسها عن دعم الجيش السوري بالأسلحة النوعية التي يحتاجها أنها تخشى من أن يحصل ما حصل أفغانستان وأن تصل هذه الأسلحة إلى أيدي التنظيمات والمجموعات الإرهابية ومن بينها «داعش» التي بات حتى أصحاب أنصاف العقول يعرفون أنها من صنع المخابرات السورية والإيرانية.

ما كان على الرئيس باراك أوباما أن يفسح المجال لاستمرار هذا الصراع المدمر في سوريا كل هذه الفترة وأن يسمح لإيران ونوري المالكي وحسن نصر الله التدخل كل هذا التدخل العسكري في شأن من المفترض أنه شأنٌ سوري داخلي وأنه شأن عربي.. لو لم يكن موافقاً ، وإن بينه وبين نفسه، على تمزيق هذا البلد العربي وتقسيمه وعلى انتقال عدوى التشظي والإنقسام إلى العراق الذي من المفترض أن الحفاظ على وحدته وتماسكه مسؤولية الولايات المتحدة على إعتبار أنها دولة محتلة من المفترض أن تسلم البلد الذي احتلته إلى أهله كما كان قبل إحتلاله.

لقد أصبحت مصداقية الولايات المتحدة مشروخة ومهزوزة إن في هذه المنطقة وإن في العالم بأسره بعد الهروب من الصومال وتركه للشراذم الإرهابية لتفعل به ما تشاء وبعد الإنسحاب الفوري من أفغانستان بعد انسحاب القوات السوفياتية منها وتركها تحت رحمة «طالبان» و»القاعدة» والمجموعات الإرهابية التي كلها إذا أردنا قول الحقيقة نشأت في حاضنة أميركية.. والآن ونحن نرى ونسمع كل هذا الغزل الأميركي-الإيراني وكل هذا التضخيم المفتعل والمبالغ فيه لدور «داعش» وكل هذا الإستهداف المنهجي للسُّنة العرب فإننا لا يمكن إلاَّ أن نعتبر الولايات المتحدة متورطة في مؤامرة متفاهمة بشأنها مع إيران لتقسيم العراق وتقسيم سوريا.. وربما أنَّ هناك في هذا الشأن مخفيٌ أعظم ستكشف عنه تطورات الأيام المقبلة التي قد تكون ليست بعيدة!!.

نقلاً عن صحيفة "الرأي"

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