وقائع موت مُعلن

النجاحات المفاجئة التي حققها تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" (داعش) في العراق، أثارت جدلا حادا في الولايات المتحدة، بين المطالبين بدور اميركي أكثر فاعلية عسكريا وسياسيا، والمعارضين الذين يقولون ان واشنطن غير قادرة على انقاذ العراقيين من انفسهم، وانها لا تستطيع ان تستثمر سياسيا في رئيس الوزراء نوري المالكي لان سياساته التمييزية والمذهبية ساهمت في تأجيج مشاعر السنةّ الذين أوجدوا "البيئة الحاضنة" لتنظيم الدولة الاسلامية. ورد الفعل الاولي، جاء من مؤيدي الرئيس باراك اوباما الذين قالوا ان جذور المشكلة تعود الى قرار الرئيس السابق جورج بوش غزو العراق وقلب بنيته السياسية رأسا على عقب. ورد عليهم المحافظون بلوم اوباما لانه لم يضغط ما فيه الكفاية على نوري المالكي لإبقاء قوة أميركية في العراق للردع والتأثير على العملية السياسية.

الواقع ان مسؤولية الانهيار الراهن المرشح لان يقوض الدولة العراقية كما عرفناها، هي مسؤولية عراقية في الدرجة الاولى، ولكن تليها مسؤولية مباشرة اميركية وايرانية وعربية. ولا نبالغ اذا قلنا ان انزلاق العراق الى جحيم الحرب الاهلية بدأ مع القرار المجنون لصدام حسين غزو ايران عام 1980. افلاس العراق بعد حربه على ايران، دفع صدام الى غزو الكويت لنهبها. واحتلال الكويت ادى الى حرب الخليج الثانية التي ابقت نظام صدام في قفص العقوبات، الى ان جاء جورج بوش الابن لإكمال ما لم يكمله والده، واطاحة نظام صدام، في قرار مجنون آخر.

النقاش في واشنطن دفع البعض، انطلاقا من الخوف من انهيار الصرح العراقي الهش بكامله، الى التفكير في التعاون السياسي، وحتى العسكري مع ايران، الدولة ذاتها المسؤولة عن قتل مئات الجنود الاميركيين في العراق على نحو غير مباشر من طريق تسليحها وتدريبها الميليشيات الشيعية.

وفي هذا المناخ السوريالي، وجد بعض الصقور الجمهوريين أنفسهم في سرير واحد مع بعض الحمائم الديموقراطيين. السناتور الجمهوري ليندزي غراهام (التوأم السياسي للسناتور جون ماكين) وأحد اقسى منتقدي السياسة الخارجية للرئيس اوباما، افترق عن ماكين واقترح التعاون مع ايران للتصدي لتنظيم الدولة الاسلامية. وزير الخارجية جون كيري، قال ان واشنطن منفتحة على التعاون السياسي، ولم يستبعد التعاون العسكري مع ايران (تراجع لاحقا عندما رفض العسكريون ذلك).

العراق يحتضر وكأننا نراقب وقائع موت معلن. إيران التي نصبت نفسها محاميا عن شيعة العالم والتي انقذت نظام الاسد (ولو موقتا) تريد انقاذ نظام شيعي آخر في العراق. والدول العربية وتركيا ذات الاكثرية السنية تشعر بأنها مهددة وبعضها ساعد المتطرفين. كل هذا على خلفية اقتتال سني - شيعي غير معهود من الخليج الى المتوسط.

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