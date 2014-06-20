العراق بين تكفير داعش وطائفية المالكى

داعش وما أدراك ما هو؟.. ونورى المالكى وما أدراك ما هو؟ فالعراق كله واقع بين مطرقة التكفير التى يحملها داعش وسندان الطائفية البغيضة التى يحكم بها المالكى العراق.

داعش هو الابن الشرعى ووريث تنظيم القاعدة فى بلاد الرافدين الذى أسسه أبومصعب الزرقاوى.. وقد ورث داعش الابن فلسفة التكفير والتفجير من التنظيم الأب.. وزاد عليه فى موجات التكفير والتفجير، حتى إن بعض مُنظِّرى القاعدة كان ينكر على «الزرقاوى» استهدافه المساجد، والنساء بالقتل.. وجاء داعش ليزايد على د. أيمن الظواهرى، وينكر عليه عدم تكفيره الدكتور محمد مرسى، وقبوله بمبدأ الانتخابات فى مصر التى أوصلت الإسلاميين إلى الحكم.. فداعش لا يرى إقامة الدين والدولة إلا بالحرب والقتال.. وهو يكفر كل الجيوش العربية بلا استثناء وكل أجهزة الشرطة والأجهزة الأمنية السيادية فيها.. فضلاً عن الحكام والأحزاب السياسية.. وهو يكفر كل الشيعة بلا استثناء.. إذاً مساحات التكفير عند داعش شاسعة لا حدود لها.. ولم يعرفها العقل أو الفكر الإسلامى أو الإنسانى طوال تاريخه كله.

أما المالكى فهو رمز من رموز الطائفية البغيضة فى العراق.. حكم فترتين ويريد أن يحكم الثالثة رغماً عن العراق كله.. ورغماً عن فشله غير المبرر وغير المسبوق فى تاريخ العراق الحديث كله.

لقد حول كل مؤسسات الدولة العراقية كلها إلى مؤسسات طائفية: جيش طائفى.. شرطة طائفية.. حكم محلى طائفى.. اقتصاد طائفى.. ميليشيات طائفية سرية وعلنية تعيث فى العراق فساداً.. إنه نفس نموذج بشار الأسد فى الطائفية.. ولذلك فإن طائفية المالكى جعلت الجيش العراقى يفقد عقيدته العسكرية.. فلا يدرى هل يدافع عن الشيعة؟ أم الأكراد؟ أم السنة؟ أم العراق كله؟.. أم المصالح الإيرانية؟ أم الأمريكية؟.. ما هى وظيفته؟

ولولا يأس الكتائب السنية وكراهيتها للمالكى وإقصائه للسنة ما تركوا مواقعهم لداعش وهم قادرون على دحضها؟.. لقد فعلوا ذلك نكاية فى المالكى.. ونفس الأمر فعلته القبائل السنية؟.. وكأنها تقول للعالم: «أنقذونا من تكفير داعش وطائفية المالكى».

لقد تعلمت من تجربتَىْ العراق وسوريا أن الطائفى المتعصب لا يصلح للحكم حتى لو جاء إليه عبر الصناديق.. فالمالكى داعب خيال عوام الشيعة ودغدغ عواطفهم فى الانتخابات الأخيرة بإقامة «دولة آل البيت».. وهذه كلمة فضفاضة ماكرة.. وهى تعنى عند عوام الشيعة بالذات إقامة دولة الشيعة التى تقصى الجميع.

أهل البيت أطهر الناس ظاهراً وباطناً.. فلا داعش ولا المالكى يعرفان أهل البيت ولا الدين الصحيح الرحيم العفوّ الذى يسمح بأن يجتمع زوجان على وسادة واحدة من دينين مختلفين مسلم مع مسيحية أو يهودية يقول أحدهما للآخر صباح مساء: أحبك.

إن العراق هى الدولة الوحيدة فى العالم التى شهدت أنماطاً من القتل لم تعرفها البشرية كلها مثل القتل بالمذهب.. أو القتل بالاسم.

ورغم ذلك فإن داعش لن يستطيع أن يقيم دولة.. لأن فكر التكفير لا يصلح لإقامة الدولة.. والخوارج رغم جيوشهم الكثيرة وشجاعتها عبر التاريخ لم ينجحوا فى إقامة دولة.. وذلك بسبب افتقارهم إلى فكر وعقل ورجال ومفاهيم الدولة.. وهذه كلها تصطدم لا محالة مع فكرة التكفير.

الدولة هى قبول التعددية وحسن إدارتها.. والتكفير هو إلغاء لكل أنواع التعددية ثم قتل وتفجير الآخر المسلم.. فما بالنا بغير المسلم. وبالمقابل فإننى أعتقد أنه لن يصلح أمثال المالكى أو أى طائفى متعصب لحكم الآخرين حكماً رشيداً صالحاً.. مهما أوتى من قوة وبأس ونفوذ وأصوات فى الصناديق.

فداعش والمالكى لا يصلحان للعراق ولا يصلحانه.



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