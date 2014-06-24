حول مقال أطفال الشوارع

رغم أنى لم يخطر ببالى إطلاقا أنه يمكن أن يوجد فى مصر صانع للقرار يقبل التفكيرـ مجرد التفكيرـ فى إعدام أطفال الشوارع، ورغم أنى لم يخطر كذلك ببالى قط أن هناك كاتبا يمكن أن يوجه الدعوة إلى صاحب القرار لكى يقوم بإعدام أطفال الشوارع، فقد فوجئت بأننى شخصيا متهم بأننى أحرض أصحاب القرار على ارتكاب تلك الجريمة الشنعاء (التى كنت أنا شخصيا أول من وصفها بذلك الوصف، ليس فقط فى المقال المنشور فى المصرى اليوم بتاريخ 6/20 بعنوان: أطفال الشوارع الحل البرازيلى ولكن فى مقالات أخرى سابقة)، السبب فى ذلك الاتهام هو أننى فى مقالى سالف الذكر عرضت فيه للتجربة البرازيلية التى نجحت فى تخليص الشوارع الرئيسية لمدينة برازيليا وغيرها من المدن البرازيلية الكبرى وإبعادهم إلى المناطق العشوائية من خلال حملة وصفتها فى مقالى بأنها بالغة الوحشية تستهدف اصطيادهم بنفس الطريقة التى يتم بها إعدام الكلاب الضالة، لكنها نجحت فى النهاية فى جعل سكان الشوارع الرئيسية يشعرون بالأمان هم وأفراد أسرهم، وهو ما دفع بالكثيرين من الذين عقبوا على المقال إلى تصور أننى أحرض على اتباع نفس الحل فى مصر بدليل أننى أشرت إلى أنه قد نجح فى البرازيل (لم يلاحظ هؤلاء المعقبون علامات التعجب التى وردت فى مقالى وأنا أعرض التجربة البرازيلية، ولعلهم تصوروا أن علامات التعجب هى مجرد علامات زينة وليست لها دلالة)!!،

لقد تصوروا أننى أدعو بينما كنت فى الحقيقة أحذر ضمنيا من احتمالية تطبيقه فى مصر التى تتشابه ظروفها الراهنة مع ظروف البرازيل فى التسعينيات، وهذا التشابه من الوارد جدا أن يغرى البعض بأن يتصور أن ما نجح فى البرازيل فى التسعينيات سوف ينجح فى مصر الآن، عند هذه النقطة توقفت فى نهاية المقال لكى أنبه إلى أن النجاح الذى حققته البرازيل لا يُعزى- أقتبس حرفيا ما أوردته فى التنبيه- «لا يعزى إلى القسوة التى انطوى عليها الخيار البرازيلى، ولكنه يعزى أولا وقبل كل شىء إلى توافر إرادة الإصلاح لدى القيادة السياسية البرازيلية التى حاربت الفساد بكل قوة والتى وفرت الملايين من فرص العمل للبرازيليين واستطاعت من ثم أن تتحول من اقتصاد موشك على الإفلاس إلى واحد من أهم قوى الاقتصاد العالمى»، ولقد تصورت أن هذا التنبيه كاف لتوضيح مقصدى، ألست أقول بشكل ضمنى: «احذروا القسوة»، حين أقول صراحة: لا تتصوروا أن القسوة هى سبب نجاح البرازيل؟؟ وحينما أقول كذلك إن سبب النجاح هو محاربة الفساد بكل قوة وتوفير الملايين من فرص العمل، تصورت أن هذا كاف لتوضيح مقصدى، لكننى سرعان ما تبين لى أنى كنت مخطئا تماما، فعندما نشر المقال على بوابة «المصرى اليوم» تبين أن القليلين هم الذين استخلصوا الرسالة الحقيقية التى استهدفت توصيلها، وأن القليلين هم الذين تنم تعقيباتهم عن أن الرسالة الحقيقية قد وصلت إليهم،

وأن الكثيرين هم الذين فهموه على النقيض تماما مما كنت أقصد، فقد فهم بعضهم وسجلوا فى تعقيباتهم أننى طالما أنى قد أشدت بنجاح الحل البرازيلى فأنا أدعو إلى تطبيقه فى مصر بكل تفاصيله! وأعترف بأننى ربما كنت مسؤولا بقدر ما عن هذه الكيفية فى الفهم، وأننى كان يتعين علىَّ أن أضع فى اعتبارى أن جانبا كبيرا من القراء لا يستخلصون الرسائل إذا كانت ضمنية، وأننى كان يتوجب أن أقول بشكل مباشر وليس بشكل ضمنى: احذروا القسوة يا أصحاب القرار المصرى ولا تحاولوا أن تقوموا بتصفية أطفال الشوارع، على أى حال فها أنا ذا أقوله اليوم بشكل شديد المباشرة: إننى ضد أى حل ينبنى على تصفية أطفال الشوارع فى مصر أو التعامل معهم خارج إطار القانون المصرى، وسوف أكون أول من يتصدى لهذا الحل إذا ما حاول أحد أن يطبقه فى يوم من الأيام، مستشهدا بنجاحه فى البرازيل.

إن الذى مازلت أطالب بأن نأخذه من البرازيل هو فقط إرادة حقيقية للإصلاح وجدية حقيقية فى مواجهة الفساد وتوفير فرص عمل للعاطلين يلمسها ويلمس آثارها كل مواطن، وهذه الجدية البرازيلية هى التى جعلت قطاعات واسعة من المجتمع البرازيلى تغض النظر عن تلك الجريمة البشعة التى لا شك فى أنها جريمة بشعة مكتملة الأركان كما ذكرت فى مقالى.

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