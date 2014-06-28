الأزهر ليس «هيئة تشخيص النظام»..

أطفأت زيارة الترضية التى قام بها، أمس الأول، وزير الثقافة د. «جابر عصفور» إلى فضيلة الإمام الأكبر د. «أحمد الطيب»، شيخ الأزهر، النيران التى حاول البعض إشعالها بين المثقفين والأزهر فى أعقاب التصريح الذى أدلى به وزير الثقافة، خلال الحوار التليفزيونى الذى أجراه معه الكاتب الصحفى «حمدى رزق» فى برنامجه «نظرة» على شاشة قناة «صدى البلد»، حول اعتراض الأزهر على عرض فيلم «نوح»، وأشار فيه إلى أن الرقابة على المصنفات الفنية هى المسؤولة عن السماح بعرض الأفلام، وأن الدستور هو الذى يحكم العمل فى الوزارة وليس الأزهر، وانتهى اللقاء إلى بيان صدر عن الأزهر يؤكد فيه الإمام الأكبر أن الأزهر الشريف «لا يبحث عن دور سياسى»، وإنما يؤدى واجبه الشرعى والوطنى والدستورى، وأنه «ليس سلطة منع وحظر» ولا هو سلطة دينية، وإنما يبين حكم الشرع فى مختلف القضايا التى يُستفتى فيها.. وقال وزير الثقافة إنه لا يرضى بحدوث صدام أو فجوة بين الوزارة والأزهر، واقترح عودة الحوارات والنقاشات بين المثقفين وعلماء الأزهر.

وكان الذين حاولوا تأجيج نيران الفتنة بين وزير الثقافة والأزهر، يسعون لتجديد الأزمة التى جرت فى بداية تسعينيات القرن الماضى، بين رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، المرحوم «حمدى سرور» و«مجمع البحوث الإسلامية» - إحدى الهيئات التى يضمها الأزهر - بعد أن لاحظ «سرور» أن هناك عشرات الألوف من نسخ أشرطة الكاسيت التى تحمل خطباً دينية لعدد من خطباء المساجد يجرى نسخها أو توزيعها حول المساجد التى فيها، وفى المحال العامة، دون أن يعرضها منتجوها على رقابة المصنفات لإجازتها، متذرعين بأنهم حصلوا على التصريح بنسخها وتداولها من مجمع البحوث، وهو ما اعترض عليه، مؤكداً أن الرقابة على المصنفات هى وحدها المنوط بها، طبقاً للقانون، الترخيص بعرض هذه المصنفات - التى تشمل المسرحيات والأغانى والأفلام السينمائية وأشرطة الكاست - وأن موافقة مجمع البحوث الإسلامية على المصنف بناء على طلب صاحب الشأن، هو رأى غير ملزم للرقابة حتى لو كانت هى التى طلبته بل هو رأى استشارى، لأن المصنف قد لا يحتوى على محظورات دينية من وجهة نظر المجمع، لكنه قد يحتوى على محظورات أخرى تتعلق بالنظام العام كإثارة الفتن الطائفية بين المسلمين وبعضهم البعض أو بينهم وبين غير المسلمين، أو تحتوى على تحريض على العنف أو ازدراء الأديان الأخرى، أو أحكام بتكفير أشخاص بعينهم، أو القذف فى حقهم، وغيرها من جرائم القانون العام، والفيصل فى ذلك كله هو الرقابة على المصنفات دون غيرها، باستثناء أمر واحد، يختص به مجمع البحوث وحده وهو الترخيص بطبع المصحف الشريف على أشرطة أو أسطوانات، لضمان عدم حدوث خطأ فى التلاوة أو فى الطباعة.

وأصر «حمدى سرور» على موقفه، وأخضع أشرطة المواعظ الدينية للرقابة على المصنفات، وصادر ما يوزع منها دون ترخيص منها، فتوقفت ظاهرة استغلال بعض هذه الأشرطة لإثارة الفتن الطائفية والكراهية الدينية والطعن فى إيمان الآخرين وفى أعراضهم باسم الدعوة للإسلام.

والحقيقة أن قانون الأزهر (103 لسنة 1961) لا يتضمن أى نص يجيز لمجمع البحوث الإسلامية أو لغيره من الهيئات الست الأخرى التى يتكون منها الأزهر، فرض الرقابة على الكتب أو المصنفات الفنية، والنص الوحيد الذى له صلة بهذا الأمر، هو البند 7 من المادة 17 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والذى يضع من بين واجبات المجمع أن «يتتبع ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامى من بحوث ودراسات فى الداخل والخارج للانتفاع بما فيها من رأى صحيح أو مواجهتها بالتصحيح والرد، وهو واجب لم أسمع يوماً أن المجمع قد قام به على امتداد العقود الستة التى مضت منذ تشكيله، وعلى الأقل فيما يتعلق بما ينشر عن الإسلام فى الخارج على كثرة ما تعرض له الإسلام من حملات شنها أعداؤه، الذين استغلوا اندفاعات المتهوسين وحماقات المتشددين، وقنابل الإرهابيين فى الإساءة إليه، واكتفى فيما يتعلق بما ينشر فى الداخل، بالدعوة إلى المصادرة، مع أن الواجب الذى أناطه به القانون هو «التصحيح والرد» وليس التكفير والمصادرة!

وهذه اللائحة - التى صدرت عام 1975 بعد 14 عاماً من صدور القانون - هى التى ابتدعت فى المادة 40 منها، لجنة باسم «إدارة البحوث والنشر» تتبع «إدارة الثقافة والبحوث الإسلامية» - وهى الجهاز الفنى للمجمع - يكون من بين مهامها غير مراجعة المصحف الشريف والتصريح بطبعه وتداوله، «فحص المؤلفات والمصنفات الإسلامية أو التى تتعرض للإسلام، وإبداء رأيها فيما يتعلق بنشرها أو تداولها أو عرضها».

نحن إذن أمام نصوص صريحة وردت فى لائحة تنفيذية للقانون ولم ترد فى القانون نفسه، وهى مع ذلك تتحدث عن «إبداء الرأى» وليس عن «إصدار قرار ملزم»، وتنطلق من «الرد والتصحيح» وليس من «المنع والمصادرة» ولكن الشره إلى السلطة أغرى بعض الذين يطبقون هذه اللائحة بأن ينتزعوا لأنفسهم سلطة ليست لهم، وأن يتغولوا على سلطة غيرهم، وأن يضربوا عرض الحائط بالدستور والقانون، فاندفعوا يفتشون على المطابع وفى أرفف المكتبات وفى أجنحة دور النشر بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، ويتلقفون الشكاوى الكيدية التى تصلهم من داخل الرقابة أو من كواليس المتنافسين داخل شركات الإنتاج السينمائى، بحثاً عن كتاب يصادرونه أو فيلم يمنعون عرضه باسم الإسلام من دون أن يتنبهوا إلى أنهم بما يفعلونه يسيئون للإسلام ويصدون عن دين الله ويعطون خصومه الشائنين عليه، الذريعة للهجوم عليه، وللزعم بأنه دين يصادر حريات الرأى والتفكير والإبداع الأدبى والفنى والبحث العلمى.

شىء من ذلك حدث فى أعقاب التصريحات التى أدلى بها د. جابر عصفور، فقد حاول البعض أن يصورها باعتبارها هجوماً على الأزهر أو انتقاصاً من قدره، فى حين أنها كانت فى جوهرها دفاعاً عنه وتنزيها له عن أن يضع نفسه طرفاً فى معركة حول أمور بطبيعتها محل جدل وخلاف بين فقهاء المسلمين، وكان أسوأ ما فعلوه أنهم حاولوا أولاً أن يؤولوا نصوص الدستور على غير معناها، وأن يصوروا الدور الذى أناطه الدستور بالأزهر باعتباره دوراً «فوق دستورى»، وأن يمنحوه سلطة ليست له، بل ورفض بوضوح أن يوافق عليها، حين وردت فى بعض مسودات دستور 2012، وأن يجعلوه طبعة مصرية من «هيئة تشخيص مصلحة النظام» التى ينص عليها الدستور الإيرانى، بحيث تكون له سلطة الموافقة أو الاعتراض على كل القرارات والقوانين التى تصدر عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، فى حين أن النص الذى ورد فى الدستور بشأن الأزهر يعتبره مؤسسة علمية أكاديمية متخصصة فى العلوم الإسلامية، وهو ما أكده فضيلة شيخ الأزهر فى البيان الذى صدر عن اللقاء الذى جمعه بوزير الثقافة، أمس الأول، مؤكداً أن الأزهر لا يسعى لأن يكون سلطة دينية أو سلطة منع وحظر!

وكان أسوأ ما فعله هؤلاء ثانياً، هو أنهم حاولوا الإيحاء بأن رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ورأى مجلس البحوث الإسلامية، بشأن عرض فيلم «نوح» هو فتوى شرعية ملزمة أو أنه رأى يستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التى اعتبرها الدستور المصدر الرئيسى للتشريع، وقالوا صراحة إن الشريعة الإسلامية وإجماع العلماء أكدا حرمة تجسيد الرسل والأنبياء، فى حين أن السينما والمسرح والتليفزيون لم تكن معروفة على عهد النبوة، ولم تعرف إلا بعد ذلك بقرون، وأن مسألة الاعتراض على تجسيد هؤلاء - وغيرهم من الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة وآل البيت والصحابة - هو من آراء فقهاء المسلمين المحدثين - ولم يثر النقاش من حولها إلا منذ حوالى تسعين عاماً، ومع ذلك فلايزال الخلاف بينهم قائماً حولها حتى اليوم، بدليل أن أفلاماً سينمائية ومسلسلات تليفزيونية جسدت خلال السنوات الأخيرة شخصيات لعدد من الأنبياء والرسل، كان من بينهم الأنبياء «يوسف» و«موسى» و«عيسى»، عليهم السلام، والخلفاء الراشدون الأربعة، وعدد من آل البيت والصحابة، واستند صناع هذه الأفلام إلى موافقات عدد من كبار علماء المسلمين المعاصرين، بينهم مصريون، وعرضت هذه الأفلام على الشاشات فى بلاد عربية وإسلامية، فلم يعترض أحد ولم تزغ عقيدة أحد.

وقد تكون الضرورات السياسية، قد فرضت على الرقابة على المصنفات الفنية الأخذ برأى هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية بشأن عدم عرض فيلم «نوح» فى الظروف الراهنة، وقد تكون هذه الظروف هى التى أوصت للهيئة والمجمع بالأخذ بهذا الرأى، لكن ذلك لن يحول بين الراغبين فى رؤيته وبين مشاهدته على الشاشات العالمية عبر الأقمار الصناعية أو على شبكة التواصل الاجتماعى، وقد يأتى الوقت الذى يغير فيه الأزهر رأيه، ويأخذ باجتهاد العلماء الذين أباحوا تجسيد أنبياء سبقوا سيدنا نوح. أما المهم فهو أن الأزهر ليس هيئة مصلحة تشخيص النظام، وأن الشريعة الإسلامية - فى مصدريها الأساسيين، وهما القرآن والسنة - ليس فيها نص واحد يحرم تجسيد الشخصيات الدينية المقدسة.

«ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا».

*نقلا عن "المصري اليوم"