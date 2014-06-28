لنا كفاءة الابتعاد عن عداوات ما حولنا

إذا كنا في الماضي العربي نورد دائماً عبارة "التقدم" خلف أي تعليق نتناول به حدثاً عادياً ومحدود التكاليف إذا أردنا أن نقول بأن لدى عالمنا العربي تطورا لكن لم يفعلوا أي شيء حدث في عالمنا الثالث - غير العربي - ونقله إلى مواقع استقلالية حقيقية ومواقع منجزات كفاءات مشهودة ومع ذلك فإن العالم العربي لم يحاول أن يوجد التطور الحقيقي الذي أوجدته دول العالم الثالث بل الأقرب من كل دول العالم الثالث لم يحاول العرب الوصول إلى ما أنجزته مجتمعات البادية في الامتدادات الصحرارية داخل السعودية منذ زمن ليس بالطويل.. إنه لا يتجاوز عشرات الأعوام وليس المئة عام.. حالياً لا نقول نحن.. لكن الكل يقول بأن ما تحقق في تلك الامتدادات الصحراوية كان اكباراً لكفاءة وتعليم وثقافة وتنوع القدرات عند المواطنين وأيضاً وهذا مهم للغاية عايش تحسنات قدرات الفرد وتواجد تحسنات خيالية في توعية الامتدادات الصحراوية..

هذه المقدمة أهميتها فرضت ما سبق لأن ما صدر عن الدولة مساء أمس الأول من عبارات جادة وحازمة تلفت انتباه المواطن وفي نفس الوقت تورد قدرات حمايتها تجاه ما هو عليه العالم العربي في معظمه من ضياع لم يكن أحد يتصوره منذ ماض ليس بالبعيد.. صحيح أن الفروسيات الكاذبة في ذلك الماضي القريب كانت تروج الحروب الخاصة بين دولة وأخرى عسكرياً أو نفطياً لكن ذلك لم يثمن تواجد ما هو عليه معظم العالم العربي في عصرنا الراهن من ضياع.. إذا.. نحن هنا تواجه الدولة لدينا ووعي المواطن ضرورة التواجد عقلياً وفكرياً لادراك حقائق ما هو عليه معظم عالمه العربي من ضياع وما تطلق ساحاته من خصومات بحيث أصبحت تنطلق من الدولة الواحدة ثلاث فئات على سبيل المثال في مهمات قتال ضد بعضها وضد ما يمكن أن تتجه إليه في دولة أخرى.. لا أخلاقيات اطلاقاً في تواجد هذه المرحلة لكن المطلوب وبضرورة هامة جداً أن يتواجد وعي وذكاء متابعة لردع أي محاولات تدخل بواقع هروب أو واقع عدوان حتى نحافظ على كفاءة ونزاهة ما نحن فيه.

*نقلا عن "الرياض" السعودية